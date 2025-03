Problem mieszkańców z ul. Czerniakowskiej 30. ZBK wydał im zakaz palenia w piecach: „Zostaliśmy sami”

We wtorek, 25 lutego, mieszkańcy budynku komunalnego przy ul. Czerniakowskiej 30 otrzymali pisma informujące o zakazie palenia w piecach kaflowych. W dokumencie podano jedynie, że decyzja została podjęta po kontroli przewodów kominowych i na wniosek powiatowego inspektora nadzoru budowlanego. Nie wyjaśniono jednak dokładnie, dlaczego wprowadzono zakaz.

— Razem z sąsiadkami wielokrotnie odwiedzałyśmy punkt obsługi najemców przy ul. Malborskiej, próbując uzyskać szczegółowe informacje. Za każdym razem słyszałyśmy inną wersję: raz, że kominy są niedrożne, innym razem, że do jednego komina podłączone są trzy przewody — relacjonuje jedna z mieszkanek.





Grzejniki elektryczne zamiast pieców

Zarząd Budynków Komunalnych zaproponował mieszkańcom alternatywę w postaci bezpłatnego wypożyczenia grzejników elektrycznych. Dla lokatorów to jednak rozwiązanie nie do przyjęcia. I dodaje: — Czułyśmy, że traktowano nas z lekceważeniem. Nikt nie potrafił nam jasno odpowiedzieć, a urzędnicy rozkładali ręce. Usłyszałyśmy, że nic się nie da zrobić i że ZBK odchodzi od kopciuchów i nie będzie już tego naprawiać. Jeden z pracowników zasłaniał twarz ręką, jakby śmieszył go nasz problem.

— Nie chodzi tylko o koszt prądu, który przy dzisiejszych cenach byłby dla nas zabójczy. Problemem jest także fatalny stan instalacji elektrycznej. Jeśli wszyscy zaczniemy korzystać z grzejników, to albo popadniemy w długi, albo doprowadzimy do awarii, czy wręcz tragedii. Mieszkalibyśmy tu jak na bombie elektrycznej — stwierdza jedna z mieszkanek.

Mieszkańcy skontaktowali się z powiatowym inspektorem nadzoru budowlanego, aby uzyskać więcej informacji. — Usłyszeliśmy, że jeśli będziemy palić w piecach, to tylko na własną odpowiedzialność, ponieważ istnieje realne zagrożenie dla zdrowia i życia — przekazuje nasza rozmówczyni.

O zakazie palenia w piecach mieszkańcy poinformowali nas chwilę po otrzymaniu listów, jednak zwlekaliśmy z publikacją tego artykułu, wierząc, że ZBK na pewno szybko rozwiąże problem.

W środę, 5 marca, podczas obchodu budynku dyrektor ZBK zapewnił nas, że mieszkańcy będą mogli ponownie korzystać z pieców kaflowych. Część z nich miała otrzymać stosowną informację jeszcze tego samego dnia, a reszta po wykonaniu wszystkich zaleceń kominiarskich. Dyrektor zapowiedział również, że nasza redakcja otrzyma odpowiedzi na wszystkie pytania dotyczące tej sprawy.

Tymczasem w chwili publikacji artykułu zakaz nadal obowiązuje, mieszkańcy wciąż czekają na oficjalne informacje, a my nie otrzymaliśmy odpowiedzi na zadane pytania.

— To, że mieszkamy w budynku komunalnym, nie oznacza, że jesteśmy gorsi. Ja tu wychowuję dwoje niepełnosprawnych dzieci — mówi jedna z lokatorek.

Warto dodać, że stan techniczny całego budynku od lat pozostawia wiele do życzenia. Ściany są popękane, w mieszkaniach rozprzestrzenia się pleśń, a w piwnicy od dawna zalega woda, której nikt nie wypompowuje.

To, co dzieje się przy ul. Czerniakowskiej 30, pokazuje, jak niebezpieczne może być urzędnicze podejście do problemu, który dotyka realnych ludzi. Choć decyzja o zakazie palenia w piecach może wynikać z troski o bezpieczeństwo mieszkańców, to sposób, w jaki została przekazana, może budzić wątpliwości. Brak transparentności, sprzeczne informacje i ignorowanie próśb o wyjaśnienia – to sprawia, że ludzie czują się pozostawieni sami sobie.

EG