Jak dojechać do Stegny i Krynicy Morskiej? Nie będzie przesiadek na moście w Rybinie. Autobusy pojadą przez Groszkowo

Postanowiliśmy sprawdzić ostatnie doniesienia medialne o rzekomym kursowaniu autobusów PKS na zasadzie „kieszonki” w rejonie mostu w Rybinie. Czy rzeczywiście pasażerowie będą musieli przechodzić przez most pieszo, aby po drugiej stronie przesiąść się do kolejnego autobusu? Na to i inne pytania odpowiedział Robert Białoszewski, kierownik oddziału PKS w Nowym Dworze Gdańskim.

Remont mostu w Rybinie znacząco wpłynie na organizację ruchu w regionie. W przestrzeni publicznej pojawiła się informacja, jakoby transport autobusami PKS miał odbywać się na zasadzie „kieszonki” – pasażerowie mieliby wysiadać po jednej stronie remontowanego mostu, przechodzić przez kładkę, a następnie wsiadać do innego autobusu po drugiej stronie.

– Nie wiem, skąd wzięły się te informacje, ale mogę je zdementować – mówi Robert Białoszewski. – Autobusy nie będą kursować w ten sposób, ponieważ jest to zarówno niekomfortowe, jak i niebezpieczne dla pasażerów. W rejonie mostu w Rybinie będzie panowało ogromne natężenie ruchu, pojawią się także pojazdy budowlane związane z remontem. Nie mamy gwarancji, że autobusy mogłyby tam bezpiecznie manewrować, nie uszkadzając innych pojazdów czy nie stwarzając zagrożenia dla pieszych.

Kierownik PKS podkreśla, że podobne rozwiązanie było stosowane w przeszłości i nie sprawdziło się.

– Mamy złe doświadczenia sprzed 10 lat, kiedy remontowany był pierwszy most na rzece Szkarpawie i rzeczywiście wówczas pasażerowie przechodzili przez most. Wtedy organizacja transportu była bardzo problematyczna, technicznie to była udręka.

Co oznacza „kieszonka” w nowym rozkładzie?

Pojęcie „kieszonki” rzeczywiście pojawia się w nowej organizacji ruchu, ale nie dotyczy przesiadek na moście. Jak wyjaśnia kierownik PKS, „kieszonka” oznacza dodatkowy kurs autobusu na określonym odcinku trasy.

– Autobus dojedzie do Sztutowa, gdzie znajduje się skrzyżowanie z ostrym zakrętem pod kątem 90 stopni. To miejsce nazywane jest „Sztutowo Skrzyżowanie”. Właśnie tutaj autobus wykona dodatkowy kurs, czyli tzw. kieszonkę. Po dojechaniu do Stegny autobus zabierze pasażerów i wysadzi tych, którzy kończą podróż. Następnie tą samą trasą wróci przez Sztutowo, ponownie mijając przystanki „Sztutowo Muzeum” i „Sztutowo Skrzyżowanie”. W efekcie autobus dwukrotnie pokona ten sam odcinek w ciągu około 10 minut – wyjaśnia Białoszewski.

Nowa trasa objazdowa przez Groszkowo

W związku z zamknięciem mostu w Rybinie, PKS Elbląg wprowadził objazd przez Groszkowo.

– Autobus ze Sztutowa pojedzie przez Stegnę, gdzie zatrzyma się na dworcu, a następnie będzie kierował się w stronę Krynicy Morskiej oraz Elbląga. Jest to najlepsze rozwiązanie, zarówno pod względem organizacyjnym, jak i kosztowym – mówi Białoszewski.

Alternatywna trasa przez Mikoszewo została odrzucona głównie ze względu na znaczny wzrost kosztów biletów.

– Gdybyśmy skierowali autobusy przez Mikoszewo, trasa wydłużyłaby się do około 80 km, co oznaczałoby drastyczny wzrost cen biletów. Już objazd przez Groszkowo wymusi podwyżkę o około 30 zł na miesięcznych biletach szkolnych. Objazd przez Mikoszewo podniósłby ceny jeszcze bardziej – zaznacza kierownik PKS.

Dodatkowo przewoźnik musi uwzględnić potrzeby mieszkańców regionu, a nie tylko turystów jadących do Krynicy Morskiej.

– Trasa Elbląg–Krynica Morska nie jest dedykowana wyłącznie turystom. Mieszkańcy powiatu nowodworskiego także korzystają z tych połączeń. Musimy zapewnić transport również dla osób z miejscowości takich jak Żelichowo czy Tujsk. Skierowanie autobusu do Mikoszewa wydłużyłoby czas podróży i skomplikowało organizację kursów. Aby ułatwić mieszkańcom korzystanie z transportu publicznego, PKS wystąpił o utworzenie tymczasowego przystanku w Rybinie – mówi.

– Chcemy, by mieszkańcy Rybiny i Rybiny Kolonia mogli spokojnie wsiąść i dojechać do Elbląga czy do Nowego Dworu Gdańskiego do szkoły – dodaje.

Objazd przez Groszkowo – ile wydłuży się podróż?

Wprowadzenie objazdu przez Groszkowo oznacza wydłużenie trasy, co wpłynie zarówno na czas przejazdu, jak i ceny biletów.

– Przejazd trasą Elbląg–Krynica Morska wydłuży się o około 13 minut w jedną stronę – wyjaśnia Białoszewski. – Pasażerowie lokalni, np. jadący ze Stegny do Nowego Dworu Gdańskiego, zapłacą więcej – bilet podrożeje o jedną strefę, czyli z 10,50 zł do 13,50 zł. Natomiast pasażerowie jadący z Elbląga do Krynicy Morskiej nie odczują wzrostu cen – zgodnie z przepisami ich bilety będą rozliczane według dotychczasowych stawek.

W ramach reorganizacji transportu przewidziano także ułatwienia dla mieszkańców miejscowości Popowo.

– Gmina Stegna zorganizowała transport autobusami szkolnymi dla mieszkańców Popowa, którzy będą dowożeni do Stegny, gdzie mogą przesiąść się na kursy PKS Elbląg – informuje kierownik PKS.

Pierwszym sprawdzianem nowej organizacji transportu będą Święta Wielkanocne, kiedy zwiększy się liczba podróżujących.

– Wtedy zobaczymy, jak komunikacja funkcjonuje w praktyce i czy konieczne będą dalsze korekty – podsumowuje Robert Białoszewski.

Etapy remontu mostu w Rybinie

W poniedziałek 10 marca 2025 roku rozpoczął się kolejny etap prac remontowych na moście zwodzonym przez Wisłę Królewiecką w Rybinie, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 502 (Nowy Dwór Gdański – Stegna). Przeprawa została zamknięta dla ruchu samochodowego na maksymalnie 60 dni, czyli do połowy maja bieżącego roku.

Aby skorzystać z objazdu, należy zjechać z drogi ekspresowej S7 na węźle Dworek, a następnie kierować się drogą powiatową przez Żuławki i Mikoszewo aż do drogi wojewódzkiej nr 501. Podczas remontu mostu piesi będą mogli korzystać z przejścia przez teren budowy.

Po zakończeniu pierwszego etapu ruch zostanie przywrócony, ale na krótkim odcinku będzie obowiązywał ruch wahadłowy do 3 września 2025 roku, kiedy to planowane jest całkowite zakończenie remontu.

Po zakończeniu inwestycji most w Rybinie odzyska pełną funkcjonalność, a modernizacja mechanizmu podnoszenia oraz wzmocnienie konstrukcji i nasypów umożliwi jego ponowne zwodzenie. Dzięki temu zniesione zostaną ograniczenia tonażowe dla pojazdów ciężarowych, co poprawi płynność ruchu drogowego w regionie.

EG