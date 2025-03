Droga na Mierzeję Wiślaną. Jak dojechać z S7 (węzeł Dworek) do Stegny i Krynicy Morskiej, omijając remontowany most w Rybinie?

Najpóźniej do 1 czerwca z powodu remontu będzie zamknięty most zwodzony na Wiśle Królewieckiej w Rybinie na trasie Nowy Dwór Gdański – Stegna (DW502). W tym czasie kierowcy muszą korzystać z alternatywnych tras dojazdu do Stegny i Krynicy Morskiej. Po tym terminie ruch zostanie przywrócony w trybie wahadłowym. Wszystkie prace w obrębie przeprawy potrwają do września.