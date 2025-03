W rytmie nadziei. Koncert charytatywny zespołu New Heaven na rzecz Mateusza Wojciechowskiego

Już w sobotę, 15 marca o godzinie 17:00 w Spółdzielni Mieszkaniowej Zakrzewo przy ul. Robotniczej 246 w Elblągu odbędzie się wyjątkowy koncert charytatywny. To wydarzenie, organizowane z myślą o Mateuszu Wojciechowskim, który każdego dnia toczy walkę o powrót do sprawności.





Historia Mateusza – walka o każdy ruch

Mateusz Wojciechowski miał przed sobą obiecującą przyszłość w wojsku. Po ukończeniu Legii Akademickiej został przyjęty do szkoły oficerskiej, a 1 lipca 2024 roku miał rozpocząć służbę. Niestety, tragiczny wypadek z 2 czerwca 2024 roku przekreślił te plany. Złamany kręgosłup w odcinku szyjnym spowodował paraliż od szyi w dół, odbierając mu nie tylko możliwość realizacji marzeń, ale również samodzielność w codziennym życiu. Na scenie wystąpi zespół New Heaven, znany i ceniony w kręgach muzyki chrześcijańskiej. Grupa, która od ponad 14 lat inspiruje słuchaczy, łączy w swojej twórczości elementy rocka, jazzu i popu, tworząc niepowtarzalne brzmienia. Ich koncerty to nie tylko muzyka – to również emocje, refleksja i duchowe przeżycie. Podczas wydarzenia usłyszymy utwory z ich studyjnej płyty „Na Nowo” (2021), która składa się z 12 autorskich kompozycji.Mateusz Wojciechowski miał przed sobą obiecującą przyszłość w wojsku. Po ukończeniu Legii Akademickiej został przyjęty do szkoły oficerskiej, a 1 lipca 2024 roku miał rozpocząć służbę. Niestety, tragiczny wypadek z 2 czerwca 2024 roku przekreślił te plany. Złamany kręgosłup w odcinku szyjnym spowodował paraliż od szyi w dół, odbierając mu nie tylko możliwość realizacji marzeń, ale również samodzielność w codziennym życiu.

Po wypadku Mateusz przeszedł śpiączkę farmakologiczną, serię operacji i długie tygodnie bólu. Gdy w jego kręgosłupie poluzowały się śruby, uszkadzając przełyk, rodzina prawie go straciła. Jednak jego niezłomność i determinacja zaskoczyły lekarzy. Powiedziano mu, że nie będzie mówił – a mówi. Powiedziano, że rurka tracheotomijna zostanie na zawsze – dziś jej nie ma.

Obecnie Mateusz przebywa w klinice rehabilitacyjnej. Każdego dnia ciężko ćwiczy, mierząc się z bólem i ograniczeniami, by odzyskać choć część sprawności. Każdy ruch ręki to ogromny wysiłek, ale nie poddaje się. Niedawno podjął kolejne wyzwanie – naukę jazdy na wózku aktywnym, co dla niego oznacza nie tylko większą mobilność, ale także szansę na większą niezależność.

Wsparcie przez muzykę

Dochód z koncertu zostanie przeznaczony na dalszą rehabilitację Mateusza, która daje mu szansę na lepszą przyszłość. Wspólnie możemy pomóc mu odzyskać jak najwięcej sprawności i podtrzymać nadzieję, która każdego dnia motywuje go do walki.

Zachęcamy wszystkich, którzy cenią dobrą muzykę i chcą wesprzeć szczytną inicjatywę, do udziału w wydarzeniu. To więcej niż koncert – to akt solidarności i wsparcia dla młodego człowieka, który każdego dnia pokazuje, że nie ma rzeczy niemożliwych. Mateusza można wesprzeć także TUTAJ

Szczegóły wydarzenia:



Data: 15 marca 2025 (sobota)

Godzina: 17:00

Miejsce: Spółdzielnia Mieszkaniowa Zakrzewo, ul. Robotnicza 246, Elbląg



Kontakt do organizatora:

Paweł Gołębiewski

Tel: 507 116 498

E-mail: pgolebiewski62@wp.pl



Przyjdź, posłuchaj, pomóż. Razem możemy uczynić wiele dobra!

red.