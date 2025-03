Sezon wiosenny na Kalbarze rozpoczęty! Skorzystaj za darmo!

Zima powoli nas opuszcza i dzięki temu możemy z wielką radością zaprosić do aktywności na torze Kalbar! Wielofunkcyjne boiska (koszykówka, siatkówka, piłka ręczna) oraz tor do jazdy na rolkach ponownie będą do bezpłatnej dyspozycji mieszkańców.

Na terenie obiektu znajdziecie także dwa boiska do tenisa, które jako jedyne wymagają wcześniejszej rezerwacji oraz opłaty (zobacz cennik).

Obiekt czynny jest od soboty, 15 marca, w godzinach 10:00-17:50.

MOSiR Elbląg