Dramat na klatce schodowej w Elblągu. 30-latek zaatakował sąsiada nożem

W niedzielę, 16 marca, w Elblągu doszło do dwóch poważnych incydentów: na ul. Wyspiańskiego 30-latek zaatakował nożem 53-letniego sąsiada, a na ul. Łęczyckiej policja dwukrotnie interweniowała, zatrzymując agresywnego mężczyznę.

W niedzielę, 16 marca około godziny 16:00 na klatce schodowej budynku przy ulicy Wyspiańskiego w Elblągu doszło do incydentu, w którym 30-letni mężczyzna zaatakował nożem swojego 53-letniego sąsiada. Poszkodowany w stanie krytycznym został przewieziony karetką do szpitala, gdzie pomocy udzielili mu policjanci oraz zespół ratownictwa medycznego. Sprawca został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu. Obecnie motywy jego działania nie są znane.

Tego samego dnia policja dwukrotnie interweniowała również na osiedlu przy ulicy Łęczyckiej. Pierwsze zgłoszenie o godzinie 12 dotyczyło agresywnego mężczyzny, jednak nie zostało ono potwierdzone. Po godzinie 16 funkcjonariusze interweniowali ponownie i tym razem zatrzymali mężczyznę.

red.