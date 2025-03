Morderstwo na Wyspiańskiego w Elblągu. Podejrzany usłyszał zarzut zabójstwa i przyznał się do zbrodni

Przypomnijmy. W niedzielę, 16 marca 2025 roku około godziny 16, na klatce schodowej budynku przy ulicy Wyspiańskiego w Elblągu doszło do tragicznego zdarzenia. Podczas kłótni, podejrzany o morderstwo 30-letni M.T. miał dźgnąć nożem swojego 53-letniego sąsiada.



Po zdarzeniu na miejscu natychmiast pojawili się policjanci oraz zespół ratownictwa medycznego, którzy udzielili poszkodowanemu pierwszej pomocy. Ranny, w stanie krytycznym, został przewieziony do szpitala, gdzie mimo starań lekarzy zmarł.

Podejrzany o dokonanie zbrodni, 30-letni M.T. jeszcze tego samego dnia został zatrzymany przez funkcjonariuszy z wydziału prewencji i trafił do policyjnego aresztu. We wtorek, 18 marca policjanci kryminalni doprowadzili mężczyznę do prokuratury, gdzie usłyszał zarzuty. Ewa Ziębka, rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Elblągu, poinformowała, że podejrzanemu przedstawiono zarzut zabójstwa (art. 148 § 1 kk) oraz zarzut spowodowania u innej osoby nieznacznych uszkodzeń ciała (art. 157 § 2 kk). M.T. przyznał się do popełnienia przestępstw.

Prokurator rejonowy w Elblągu złożył 18 marca wniosek do Sądu Rejonowego o tymczasowe aresztowanie podejrzanego na okres 3 miesięcy.

Według naszych ustaleń wynika, że powodem tragicznej kłótni mogły być osobiste nieporozumienia związane z partnerką ofiary. Napastnik miał obrazić kobietę, co doprowadziło do eskalacji konfliktu. Według śledczych M.T. zadał swojemu sąsiadowi nie mniej niż pięć ciosów nożem, co doprowadziło do jego śmierci.

