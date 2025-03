Elbląg wita wiosnę! Już w sobotę przejazd rowerowy i ognisko w Bażantarni

Przywitajmy wiosnę aktywnie, pokonując na rowerze około 10-kilometrowy dystans elbląskimi ulicami. Zaplanowany w najbliższą sobotę (22.03) przejazd rowerowy wystartuje z Placu Kazimierza Jagiellończyka o godz. 11. Tempo jazdy będzie spokojne. Około południa dotrzemy do Bażantarni.

– Tutaj na uczestników będzie czekało ognisko z kiełbaskami. Przedstawimy również rowerowe plany na najbliższy sezon, a te są bogate – informuje Marek Kamm, pełnomocnik prezydenta Elbląga ds. koordynacji i rozwoju ruchu rowerowego i pieszego.

Pretekstów, żeby wziąć udział w sobotę w rowerowym przejeździe, jest wiele. Po pierwsze, to świetny sposób na przywitanie kalendarzowej wiosny. Po drugie to okazja, by wykręcić pierwsze kilometry w ramach rozpoczynającego się treningu do Rowerowej Stolicy Polski (21.03-21.05) – główna część tego wydarzenia odbędzie się tradycyjnie w czerwcu. Wreszcie po trzecie – to świetna okazja do wspólnego aktywnego spędzenia wolnego czasu. Zapraszamy!

Trasa przejazdu: Plac Jagiellończyka, Teatralna, Robotnicza, Pocztowa, Rycerska, Sopocka, Zagonowa, Fabryczna, Grunwaldzka, Komeńskiego, Kochanowskiego, Mickiewicza, Kościuszki, Marymoncka, Sybiraków, polana z wiatami w Bażantarni.

Organizatorami przejazdu są: Urząd Miejski w Elblągu i Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu.

Trening do Rowerowej Stolicy Polski

W pierwszy dzień wiosny, 21 marca rozpocznie się oficjalny trening do rywalizacji o Puchar Rowerowej Stolicy Polski. Rozgrzewka przed główną rywalizacją potrwa dwa miesiące i przyniesie Wam szereg korzyści. Znacząco wpłynie na poprawę kondycji fizycznej, zwiększy wydolność, siłę oraz Waszą wytrzymałość. Dwa miesiące to wystarczający czas, aby organizm dostosował się do intensywnego wysiłku, co zmniejsza ryzyko kontuzji. To również czas dla nowych użytkowników aplikacji Aktywne Miasta na przetestowanie jej, a także zapoznanie się z zasadami rywalizacji.

Następnie w czerwcu rozegra się ogólnopolska rywalizacja o Puchar Rowerowej Stolicy Polski, a w zasadzie dwa równoległe rowerowe zmagania, osobno dla miast prezydenckich i gmin. Oficjalnie umowy podpisało już 85 aktywnych samorządów, w tym także Miasto Elbląg. By wziąć udział w treningu, należy zainstalować w telefonie aplikację Aktywne Miasta, zarejestrować się, wybrać miasto, dla którego chce się kręcić kilometry i ruszyć w trasę.

MOSiR Elbląg