Radio Zet wita wiosnę w Elblągu! Przyjdź po wiosenne bratki

Spotykamy się przy Ratuszu Staromiejskim, gdzie czekać będą kolorowe bratki i mnóstwo rozmów o wszystkim, co związane z tą piękną porą roku. To doskonała okazja, by poczuć wiosenną atmosferę, spotkać się z radiowymi prezenterami oraz wziąć udział w wiosennym wydarzeniu pełnym energii i radości.Uwaga! Ilość kwiatków jest ograniczona – będą rozdawane do wyczerpania zapasów, więc im szybciej wpadniecie, tym większa szansa na wiosenny upominek!