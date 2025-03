Ekstremalna droga krzyżowa, czyli nocna pielgrzymka z Elbląga. Masz odwagę iść nocą? Spróbuj

Cisza, noc i 40 kilometrów duchowej wędrówki. Ekstremalna droga krzyżowa to nie tylko fizyczne wyzwanie, ale przede wszystkim droga przemiany serca. Już 11 kwietnia 2025 r. elblążanie po raz kolejny wyruszą w milczeniu, by na trasach prowadzących do Fromborka, Malborka czy Tolkmicka zmierzyć się z własnymi słabościami i poszukać prawdziwej miłości – tej, o której mówiła św. Matka Teresa z Kalkuty.

W tym roku EDK w Elblągu odbędzie się 11 kwietnia 2025 r. Rozpocznie się mszą świętą o godzinie 20 w kościele św. Brata Alberta przy ul. Częstochowskiej 28 pod przewodnictwem ks. biskupa Jacka Jezierskiego. Po eucharystii będzie możliwość odbioru pakietów EDK (koszt: 30 zł), które zawierają książeczkę z rozważaniami, opaski (silikonową i odblaskową) oraz szczegółowy opis trasy.

Tegoroczne rozważania prowadzą uczestników przez refleksję nad prawdziwą miłością według św. Matki Teresy z Kalkuty. To wezwanie do życia miłością prostą, cichą i bezinteresowną – taką, która daje siłę do codziennych zmagań i wyzwań.

Organizatorzy przygotowali pięć tras EDK z Elbląga. Każda liczy około 40 kilometrów.

1. Elbląg – Frombork (czerwona trasa, 40 kilometrów): kościół św. Brata Alberta w Elblągu – Modrzewina – Rubno Wielkie – Kamionek Wielki – Nadbrzeże – Suchacz – Pęklewo – Kadyny – Tolkmicko – Frombork, archikatedra.

2. Elbląg – Zielonka Pasłęcka (zielona trasa, 43 kilometry): kościół św. Brata Alberta w Elblągu – Sierpin – Przezmark – Myślęcin – Weklice – Aniołowo – Leszczyna – Marianka – Pasłęk – Gołąbki – Rogajny – Gryżyna – Majki – Kielminek – Zielonka Pasłęcka.

3. Elbląg – Tolkmicko (czarna trasa, 41 kilometrów): kościół św. Brata Alberta w Elblągu – Bażantarnia – Jagodnik – Jelenia Dolina – Pagórki – Łęcze – okolice Suchacza – Kadyny, klasztor – Las Kadyński – kościół św. Jakuba Apostoła w Tolkmicku.

4. Elbląg – Elbląg (pętla, 43 kilometry): kościół św. Brata Alberta w Elblągu – Bażantarnia – Stoboje – Piastowo – Ogrodniki – Jelenia Dolina – Jagodnik – Modrzewina –Elbląg, kościół św. Brata Alberta w Elblągu.

5. Elbląg – Malbork (pomarańczowa trasa – 40 kilometrów): kościół św. Brata Alberta w Elblągu – kościół św. Pawła w Elblągu – kościół Matki Bożej Królowej Polski w Elblągu – katedra św. Mikołaja w Elblągu – Władysławowo – Wiktorowo – kościół Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Jegłowniku – kaplica św. Wojciecha w Ząbrowie – kościół Matki Bożej Królowej Polski w Kaczynosie – kościół św. Mikołaja w Królewie – kościół Zesłania Ducha Świętego w Malborku – figura Madonny we wnęce kościoła NMP na zamku w Malborku.





W jubileuszowym roku organizatorzy zachęcają: idź, bo tam możesz odnaleźć prawdziwą miłość. Ekstremalna droga krzyżowa to noc wyrzeczeń. To wyzwanie, które nie jest na miarę człowieka, ale właśnie po to, by przekroczyć to, co w nas wygodne, rutynowe, zatrzymane. Celem jest zmiana na lepsze — duchowa, osobista, głęboka.

Więcej informacji: www.edk.org.pl.

Kontakt mailowy: elblag.edk@gmail.com.

Facebook: ELBLĄG.EDK.