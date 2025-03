Na promilach po nowe prawo jazdy: Z kursu na kat. C prosto do sądu

Jechał na kurs prawa jazdy kat. C, ale miał 0,6 promila. 47-latek z gminy Pasłęk stracił już posiadane kategorie A i B. Teraz grozi mu zakaz prowadzenia aut.

Miał zdobyć kolejne uprawnienia, a stracił te, które już posiadał. 47-letni mieszkaniec gminy Pasłęk wsiadł za kierownicę peugeota, by udać się na kurs prawa jazdy kategorii C. Na swojej drodze napotkał jednak patrol policji z Pasłęka. Funkcjonariusze zatrzymali mężczyznę do rutynowej kontroli.

Jak się okazało, 47-latek był pod wpływem alkoholu. Badanie alkomatem wykazało 0,6 promila alkoholu w organizmie. W takim stanie nie tylko nie dotarł na kurs, ale też nie będzie mógł długo usiąść za kółkiem – już teraz stracił uprawnienia do kierowania pojazdami kategorii A i B.

Mężczyzna odpowie teraz przed sądem. Grozi mu kara pozbawienia wolności oraz zakaz prowadzenia pojazdów na czas określony.

red.