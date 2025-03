Wracają treningi na smoczych łodziach

Jeśli szukacie drużynowego wyzwania na wodzie, spróbujcie swoich sił na smoczych łodziach. To doskonała okazja do aktywnego spędzenia czasu na rzece Elbląg, a także do poprawy zgrania zespołowego przed zawodami. Treningi rozpoczną się 1 kwietnia i będą dostępne trzy razy w tygodniu.