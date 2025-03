Policjanci z Elbląga podsumowali miniony weekend

Policjanci prewencji wylegitymowali 264 osoby i przeprowadzili 140 interwencji. 9 osób przewieziono do wytrzeźwienia. Skontrolowano 43 pojazdy. Nałożono 23 mandaty, 58 razy pouczano, skierowano do sądu 1 wniosek o ukaranie. Policjanci zatrzymali 4 osoby poszukiwane.Z kolei funkcjonariusze z ruchu drogowego przebadali 430 kierujących. Wszyscy badani byli trzeźwi. Wylegitymowali 218 osób i skontrolowali 202 pojazdy. Ponadto policjanci nałożyli 105 mandatów, w 53 przypadkach zastosowali pouczenia i skierowali do sądu 15 wniosków o ukaranie. Odnotowali 119 przypadków przekroczeń prędkości (w tym 4x50+). Na drogach doszło do 14 kolizji.