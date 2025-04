Wystawa na lodowisku Helena: Historia życia i sukcesów Heleny Pilejczyk

We wtorek, 1 kwietnia, na lodowisku Helena w Elblągu uroczyście otwarto wystawę poświęconą Helenie Pilejczyk. Data ta nie jest przypadkowa – to rocznica urodzin tej wybitnej łyżwiarki, która zmarła w 2023 roku. Ekspozycja upamiętnia jej życie, osiągnięcia oraz ślady, jakie pozostawiła w polskim łyżwiarstwie.

Helena Pilejczyk do Elbląga, z którym związała większość swojego życia, przyjechała w 1950 roku. To właśnie tu odkryto jej talent do łyżwiarstwa szybkiego. Jesienią 1952 roku trener Kazimierz Kalbarczyk zaprosił ją na pierwszy trening. Choć początki były trudne, regularne ćwiczenia szybko przyniosły rezultaty. W 1953 roku Pilejczyk pojechała na mistrzostwa Polski do Zakopanego. Kobieca sztafeta, której była częścią, pobiła tam rekord Polski. Od tego momentu jej kariera rozwijała się błyskawicznie. W 1960 roku zdobyła brązowy medal olimpijski na igrzyskach w Squaw Valley. W trakcie swojej kariery ustanowiła aż 48 rekordów Polski. Startowała w wielu międzynarodowych zawodach, reprezentując Polskę i Elbląg. Po igrzyskach w Innsbrucku w 1964 roku jeszcze przez trzy sezony walczyła o medale mistrzostw Polski, wielokrotnie stając na najwyższym podium. W 1997 roku zdobyła złoty medal w wieloboju powyżej 65 lat podczas zawodów w Berlinie. Czterokrotnie sięgnęła też po tytuł mistrzyni świata weteranów. Z czynnego życia sportowego wycofała się dopiero w 1973 roku, ale łyżwiarstwo uprawiała rekreacyjnie do 75. roku życia. Po zakończeniu kariery sportowej wróciła do pracy pedagogicznej oraz zajęła się trenowaniem młodych zawodników. Wychowała liczne grono łyżwiarzy, którzy sięgali po medale i bili kolejne rekordy. W 2002 roku została wyróżniona tytułem honorowego obywatela miasta Elbląga. Dziewięć lat później, w 2011 roku, miejskie lodowisko przy ul. Karowej otrzymało jej imię – Helena.

Ostatnia wola Heleny Pilejczyk

Ekspozycja upamiętniająca osiągnięcia sportowe Heleny Pilejczyk została otwarta 1 kwietnia, czyli w rocznicę jej urodzin.

– Cieszę się, że możemy w tak licznym gronie otworzyć tę ekspozycję, poświęconą po pierwsze honorowej obywatelce naszego miasta, a po drugie zasłużonej dla sportu osoby, której całe życie sportowe było związane z Elblągiem. Bardzo się cieszę, że mamy takie dziedzictwo sportowe w Elblągu – powiedział prezydent Michał Missan. – Mamy też sportowców, którzy pewnie chcieliby podążać śladem pani Heleny. Ogromnie mnie to cieszy, że taki autorytet, taka osoba w Elblągu żyła i możemy ją dzisiaj wspominać – dodał.

Marek Wnuk, były dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Elblągu i wiceprezes Klubu Nestora, przypomniał ostatnią wolę zmarłej mistrzyni: – Ostatnią wolą Heleny Pilejczyk było to, aby całe dziedzictwo przekazać instytucji, która zrobi wystawę i będzie przekazywała wiedzę o jej osiągnięciach sportowych mieszkańcom Elbląga. Sądzę, że szczególnie dla młodych zawodników, którzy będą oglądać tę wystawę, jej osiągnięcia i puchary będą inspiracją do podnoszenia swojego poziomu sportowego, do osiągania najlepszych wyników.

Wystawa została przygotowana na zlecenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Elblągu. Ekspozycja prezentowana jest w kilku gablotach, w których umieszczono pamiątki z życia Heleny Pilejczyk – ze sfery zarówno sportowej, jak i prywatnej. Znaleźć tam można medale, zdjęcia, dokumenty oraz osobiste przedmioty przekazane przez rodzinę łyżwiarki. Elementem wystawy są także mapy z zaznaczonymi miejscami, które odwiedzała jako zawodniczka, trenerka i olimpijka. Trzy tablice przedstawiają jej najważniejsze biegi oraz występy na mistrzostwach świata seniorów. Całość uzupełnia prezentacja multimedialna i fragmenty archiwalnych nagrań – to swoiste audiowizualne wspomnienie dla każdego odwiedzającego. Wystawa została przygotowana przez Michała Libudę, dziennikarza i pasjonata sportu.