II Wojskowe Targi Służby i Pracy w Elblągu: 20 tys. żołnierzy w regionie, ale potrzeby są większe

W województwie warmińsko-mazurskim służbę pełni już niemal 20 tysięcy żołnierzy, a plany zakładają dalsze zwiększenie ich liczby o kolejne 5 tysięcy. II Wojskowe Targi Służby i Pracy w Elblągu to okazja, by z bliska zapoznać się z ofertą Wojska Polskiego i dowiedzieć się więcej o możliwościach kariery w armii.

Wojsko to nie tylko mundur i służba, ale także ogromny impuls rozwojowy dla regionu – podkreślał wojewoda warmińsko-mazurski Radosław Król podczas otwarcia II Wojskowych Targów Służby i Pracy w Elblągu.

Wydarzenie, które odbywa się 4 i 5 kwietnia, jest okazją do zapoznania się z ofertą Wojska Polskiego i dowiedzieć się więcej o możliwościach kariery w armii.

– Każdy nowy żołnierz to nie tylko miejsce pracy, ale także inwestycje w sprzęt, infrastrukturę i szkolenia. Zyskują nie tylko jednostki wojskowe, ale całe lokalne społeczności – mówił wojewoda Król. – Dlatego z tak dużą odpowiedzialnością i nadzieją podchodzimy do tych targów i rekrutacji.

Województwo warmińsko-mazurskie to dziś prawdziwa kuźnia wojskowych kadr. Co dziewiąty ochotnik wstępujący do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej pochodzi właśnie z naszego regionu. W ubiegłym roku życie z mundurem związało około 7 tysięcy mieszkańców województwa – o jedną czwartą więcej, niż zakładały plany. Wśród nowych żołnierzy nie brakuje kobiet.

– Młodzież, którą dzisiaj spotykamy, to potencjalni liderzy służby w przyszłości – zaznaczył wojewoda. – Targi to nie tylko pokaz sprzętu, ale też rozmowa o wartościach, gotowości do działania i odpowiedzialności za innych.

Tak duża popularność służby wojskowej na Warmii i Mazurach wynika z dużej obecności jednostek wojskowych w regionie oraz z zapowiedzi tworzenia nowych formacji związanych z bliskością granicy z Rosją.

– Elbląg i Braniewo to miejsca, gdzie służba wojskowa ma wieloletnie tradycje, ale też ogromny potencjał na przyszłość. Chcemy ten potencjał mądrze rozwijać – przekazał wojewoda Król.

Obecnie w regionie służy niemal 20 tysięcy żołnierzy. Plany rozwoju zakładają zwiększenie tej liczby o kolejne 5 tysięcy w najbliższych latach. – To nie są liczby rzucane na wyrost – one odzwierciedlają stan faktyczny i wynikają bezpośrednio z planów rozwoju Sił Zbrojnych w naszym regionie. Prognozy opieramy na realnych założeniach i harmonogramach, które już są wdrażane – zaznaczył wojewoda Król.

Podczas Wojskowych Targów Służby i Pracy w Elblągu odwiedzający mogą nie tylko zobaczyć nowoczesny sprzęt wojskowy, ale również porozmawiać z żołnierzami i rekruterami, dowiedzieć się, jak wygląda codzienne życie w mundurze oraz złożyć wniosek o powołanie do służby. Swoją ofertę prezentują także wszystkie polskie uczelnie wojskowe.

II Wojskowe Targi Służby i Pracy odbywają się na terenie Akademii Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych przy ul. Lotniczej 2 w godzinach 9-17.