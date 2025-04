Rozpoczął się II Elbląski Jarmark Wielkanocny. Kiedy i co w programie? [ZDJĘCIA]

Na Starym Mieście rozpoczął się II Elbląski Jarmark Wielkanocny, który potrwa do 6 kwietnia. Sprawdźcie, co przygotowali organizatorzy.

Na odwiedzających jarmark czekają stoiska z rękodziełem, lokalnymi produktami spożywczymi i świątecznymi dekoracjami. Nie zabraknie również atrakcji dla najmłodszych i dorosłych, takich jak warsztaty malowania pisanek. Nie zabraknie też występów lokalnych artystów. W sobotę i niedzielę na scenie zaprezentują się m.in. uczniowie ze szkoły muzycznej, Szalone Małolaty, Wysoczanki i Diamenty MDK. W sobotę i niedzielę na uczestników jarmarku czekają kulinarne niespodzianki.

Jarmark ruszył w piątek o godzinie 15:00 i potrwa do niedzielnego popołudnia. W programie znalazły się wydarzenia kulturalne towarzyszące jarmarkowi. W piątek 4 kwietnia, o godz. 17:00 w Kamieniczkach Elbląskich odbył się wernisaż wystawy „Wesołych Świąt”, a o godzinie 18:00 w Muzeum Archeologiczno-Historycznym wernisaż wystawy „Zapisane w tradycji. Pisanki ukraińskie Ireny Budzyńskiej”.

W sobotę, 5 kwietnia w godz. 11:00-13:00 Muzeum Archeologiczno-Historyczne zaprasza chętnych do udziału w warsztatach tworzenia pisanek metodą batikową. To wyjątkowa okazja, by poznać jedną z najstarszych technik zdobienia jajek i stworzyć własną, niepowtarzalną pisankę.

Z kolei w niedzielę 6 kwietnia, o godz. 18:00 w Bibliotece Elbląskie odbędzie się nastrojowy „Koncert przy świecach”.

W sobotę i niedzielę o 12:00 serwowana będzie pajda chleba, a o 15:00 degustacja wielkanocnych specjałów: barszczu białego i żurku.

Jarmark to także okazja do wsparcia inicjatyw charytatywnych. Podczas wydarzenia prowadzona jest zbiórka na operację Gai Stawskiej, obejmującą rekonstrukcję małżowiny usznej, oraz zbiórka na rehabilitację Mateusza Wojciechowskiego. Wsparcia będzie można udzielić, kupując rzeczy dostępne na specjalnie przygotowanych stanowiskach.