Rozczłonkowane ciało i niewyjaśniona zagadka. Kim była zamordowana w Drzewinie? Policja publikuje portret z DNA

Do odnalezienia zwłok kobiety, pozbawionych nóg, dłoni oraz głowy, doszło 25 kwietnia 2009 roku. Ustalono, że ciało zostało rozczłonkowane po śmierci ofiary. Do jego poćwiartowania najprawdopodobniej użyto ostrego noża oraz piły ręcznej lub mechanicznej, podobnej do tych, które stosuje się w zakładach mięsnych

Autor zdjęcia: KWP Gdańsk