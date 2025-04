Przy pomniku Odrodzenia posadzą 40 drzew. Po jednym buku za każdy rok działalności Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej

W 2025 roku Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej obchodzi wyjątkowy jubileusz – 40 lat działalności na rzecz ochrony przyrody i dziedzictwa kulturowego tego niezwykłego regionu. Z tej okazji przez cały rok organizowane są liczne wydarzenia, które mają na celu podkreślenie unikalnych walorów przyrodniczych Wysoczyzny oraz znaczenia jej ochrony.

– Chcemy pokazać, jak ważna jest ochrona tego wyjątkowego obszaru i jak wiele skarbów kryje Wysoczyzna Elbląska – podkreśla Barbara Chowałko, p.o. dyrektor parku. – Jubileusz to także okazja do podkreślenia współpracy z gminami leżącymi w granicach parku oraz podziękowania wszystkim naszym partnerom za wieloletnią współpracę. Szczególnie istotna jest dla nas współpraca z miastem Elbląg.

40 buków na 40-lecie

Jednym z głównych punktów obchodów będzie symboliczna akcja sadzenia drzew. We wtorek, 15 kwietnia 2025 roku, o godz. 10 przy pomniku Odrodzenia w Elblągu posadzonych zostanie 40 buków – po jednym za każdy rok działalności parku. W wydarzeniu udział wezmą przedstawiciele samorządów, organizacji pozarządowych, instytucji oraz mediów, a także mieszkańcy Elbląga.

Pomysłodawczynią akcji „40 buków na 40-lecie PKWE” jest Iwona Morawska z Zarządu Zieleni Miejskiej w Elblągu. Realizacja przedsięwzięcia możliwa była dzięki wsparciu prezydenta Elbląga dr. Michała Missana. – Cieszymy się, że tak wiele osób zaangażowało się w to wydarzenie, które będzie nie tylko pięknym gestem na rzecz natury, ale także trwałym symbolem naszego jubileuszu – podkreśla Barbara Chowałko.



Buk – symbol regionu i aplikacji Kraina Buka

Drzewostany Wysoczyzny Elbląskiej są bogate w gatunki liściaste, spośród których dominują buki i dęby. Buk jako jedno z charakterystyczne drzewo regionu stał się również symbolem aplikacji mobilnej Kraina Buka, która zachęca mieszkańców i turystów do odkrywania uroków parku i jego niezwykłych zakątków.

– Świętowanie 40-lecia to też doskonała okazja do tego, by przypomnieć mieszkańcom i turystom, jak cennym miejscem jest nasz park – zaznacza Barbara Chowałko.

Z okazji jubileuszu przygotowano wiele wydarzeń: od konferencji naukowych przez spacery edukacyjne i rajdy rowerowe aż po pikniki rodzinne. W ten sposób będzie można poznać historię i przyrodę Wysoczyzny Elbląskiej. Przed nami jeszcze wiele atrakcji. Poza symboliczną akcją sadzenia drzew przy pomniku Odrodzenia przewidziano rajd rowerowy, który ma się odbyć 26 kwietnia. Miłośnicy dwóch kółek odkryją urokliwe zakątki parku i zapoznają się z jego przyrodniczą różnorodnością. Ze względu na duże zainteresowanie lista uczestników jest już zamknięta. Rodziny z dziećmi oraz pasjonaci ekologii będą mogli wziąć udział w pikniku edukacyjnym „W Krainie Buka”, który odbędzie się 24 czerwca na dużej polanie w Bażantarni. W programie przewidziano warsztaty, konkursy i prelekcje poświęcone ochronie środowiska, które przybliżą unikalne walory przyrodnicze regionu. Latem odbędą się dwa spacery przyrodniczo-historyczne z cyklu „Tajemnice Bażantarni” – pierwszy w lipcu, drugi w sierpniu – w ramach Letniego Salonu Muzycznego. Zwieńczeniem jubileuszu będzie konferencja zaplanowana na październik.

Przypomnijmy, że do końca kwietnia w Bibliotece Elbląskiej można oglądać wystawę „Wysoczyzna Elbląska w zbiorach elbląskich kolekcjonerów”. Ekspozycja prezentuje unikatowe materiały, fotografie i przedmioty związane z historią oraz przyrodą regionu. Z okazji rocznicy otworzono także nową ścieżkę edukacyjną Terapia Leśna w Krainie Buka, która prowadzi malowniczą trasą w okolicach Kamionka Wielkiego i Nadbrzeża. To propozycja dla wszystkich tych, którzy chcą doświadczyć kontaktu z naturą w spokojnym, leśnym otoczeniu.

Program 40-lecia Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej



15.04.2025 r. – „40 buków na 40-lecie PKWE” – akcja wspólnego sadzenia buków w centrum Elbląga



26.04.2025 r. – Rajd rowerowy „40 km na 40-lecie”

(uwaga, lista uczestników zamknięta!)



24.06.2025 r. – Piknik edukacyjny „W Krainie Buka” – park leśny Bażantarnia



13.07.2025 r. – Spacer przyrodniczo-historyczny z cyklu „Tajemnice Bażantarni” w ramach Letniego Salonu Muzycznego



03.08.2025 r. – Spacer przyrodniczo-historyczny z cyklu „Tajemnice Bażantarni” w ramach Letniego Salonu Muzycznego



17.10.2025 r. – Konferencja jubileuszowa