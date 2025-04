Kiedy wielkie otwarcie basenu przy ul. Spacerowej?

Kąpielisko miejskie przy ul. Spacerowej ma zostać udostępnione mieszkańcom na przełomie czerwca i lipca. Miasto nie potwierdziło terminu 30 czerwca. Z okazji otwarcia elbląski ratusz przygotowuje specjalne wydarzenie.

W związku ze zbliżającym się otwarciem basenu MOSiR ogłosił przetarg na dzierżawę nieruchomości przeznaczonych na działalność gastronomiczną na terenie Parku Wodnego „Dolinka”. Stawka wywoławcza za dzierżawę wynosi 2549,01 zł brutto miesięcznie.

Przetarg obejmuje lokal gastronomiczny nr 1, położony na pierwszym piętrze zachodniego budynku, o powierzchni 39,7 m kw., przeznaczony do serwowania fast foodów, grillowanych potraw, burgerów, zapiekanek, frytek, kanapek, sałatek, napojów bezalkoholowych oraz owocowo-warzywnych koktajli, a także lokal gastronomiczny nr 2, znajdujący się również na pierwszym piętrze zachodniego budynku, o powierzchni 21 m kw., w którym planowane jest uruchomienie kawiarni oferującej ciepłe i zimne napoje, ciasta, lody oraz słodkie przekąski. Przedmiotem dzierżawy jest również zaplecze magazynowe o powierzchni 8,8 m kw. Dzierżawca będzie miał do dyspozycji przylegający do lokali taras o powierzchni 590,41 m kw., przeznaczony dla klientów. Będzie można na nim ustawić parasole przeciwsłoneczne, stoliki i krzesła. Dzierżawa dotyczy także nieruchomości gruntowej o powierzchni 100 m kw. (20 m × 5 m), na której dopuszcza się możliwość postawienia food trucka lub lekkiego kontenera usługowego po uzyskaniu wymaganych zgód. Na dzierżawionym terenie nie dopuszcza się instalowania wolno stojących urządzeń do przygotowywania żywności, takich jak grille czy otwarte paleniska. We wszystkich lokalach oraz na przyległych terenach obowiązuje zakaz sprzedaży napojów alkoholowych.