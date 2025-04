Powiat elbląski: Policja zabezpieczyła 6 kg amfetaminy, ecstasy, mefedron i gotówkę na posesji 25-latka

Prawie 6 kilogramów amfetaminy oraz inne środki odurzające zabezpieczyli policjanci kryminalni na terenie jednej z posesji powiatu elbląskiego. 25-letni mężczyzna, który został zatrzymany do tej sprawy, usłyszał zarzut usiłowania wprowadzenia do obrotu znacznej ilości środków odurzających. Może mu grozić kara do 12 lat pozbawienia wolności.