Wielki Piątek: Chrystus umiera na krzyżu

W Wielki Piątek Kościół pogrąża się w przejmującym milczeniu. Wszystkie dzwony i instrumenty liturgiczne milczą od czwartkowej mszy Wieczerzy Pańskiej. Katolicy zobowiązani są do zachowania ścisłego postu. W tym dniu żaden ksiądz, nawet papież, nie odprawia mszy świętej – to bardzo mocny znak. Jesteśmy dziś pozbawieni największego skarbu Kościoła.

Wieczorna liturgia Męki Pańskiej koncentruje się na wydarzeniach z ogrodu Getsemani oraz Golgoty. Najpierw w zupełnej ciszy kapłan wchodzi do kościoła i modli się, leżąc krzyżem. Pojawia się w nas poczucie bezradności.

Podświadomie oczekujemy śpiewów, pozdrowienia kapłana, modlitw… Zamiast tego jest tylko cisza. Bezradność powoduje pewien wstrząs – otrzeźwia nas i jeszcze mocniej wskazuje, że dziś uczestniczymy w niezwykłym wydarzeniu.

Następnie zaczyna się liturgia słowa, w której zapoznajemy się ze starotestamentowym proroctwem o cierpiącym słudze Jahwe. Po czytaniach ze Starego i Nowego Testamentu przechodzi się do lektury lub odśpiewania Męki Pańskiej. W Wielki Piątek każdorazowo przedstawia się Mękę Pańską wg św. Jana. Ta wersja Ewangelii ma trochę inny charakter niż pozostałe trzy opisy. Święty Jan, jako jedyny uczeń, który wytrwał z Jezusem do samej Golgoty, stara się przedstawić historyczne wydarzenia wraz z ich interpretacją i znaczeniem. Po Męce Pańskiej dochodzimy do kulminacyjnego momentu celebracji – adoracji krzyża. Kapłan odkrywa stopniowo krzyż, mówiąc: „Oto drzewo krzyża, na którym zawisło zbawienie świata”. My odpowiadamy: „Pójdźmy z pokłonem”. Po adoracji można przystąpić do przygotowanej dzień wcześniej komunii świętej. To również niezwykle ważny element, bo pokazuje nam, że choć dziś wspominamy mękę i śmierć Jezusa, to na niej historia się nie kończy. Ta komunia święta jest zwiastunem nadchodzącego zmartwychwstania.

Na koniec liturgii, przy dźwiękach kołatek, naśladujących przybijanie do krzyża, Najświętszy Sakrament zostanie przeniesiony do symbolicznego grobu. W tym momencie często śpiewa się jedną z najpiękniejszych pieśni, czyli „Odszedł Pasterz od nas”.

W tym dniu warto zatrzymać się przy krzyżu – dzień grobu będzie w Wielką Sobotę. W piątek skupmy się na krzyżu, przed którym w tym dniu przyklękamy.

