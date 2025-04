Elbląg: Narkotyki w aucie i mieszkaniu. Piotr J. skazany

Piotr J. został zatrzymany w ubiegłym roku na ul. Trybunalskiej. W jego samochodzie i mieszkaniu znaleziono ponad 17 kilogramów środków odurzających i substancji psychotropowych. Teraz usłyszał wyrok. Groziło mu nawet 18 lat więzienia, ale sąd skazał go na 5 lat.

W poniedziałek, 22 kwietnia, przed Sądem Rejonowym w Elblągu stanął 53-letni Piotr J., oskarżony o magazynowanie i uczestnictwo w obrocie znaczną ilością środków odurzających oraz substancji psychotropowych. Sprawa dotyczyła zdarzenia z końca sierpnia 2024 roku, kiedy to w jego samochodzie oraz mieszkaniu policjanci zabezpieczyli ponad 17 kilogramów narkotyków. Do zatrzymania doszło na ul. Trybunalskiej w Elblągu. Piotr J. został ujęty przez policjantów kryminalnych w swoim pojeździe. W trakcie kontroli ujawniono znaczne ilości substancji zabronionych. W wyniku dalszych działań przeszukano mieszkanie mężczyzny, gdzie odnaleziono kolejne narkotyki. Łącznie zabezpieczono ponad 17 kilogramów środków odurzających i psychotropowych. Ich czarnorynkowa wartość to około 0,5 miliona złotych.

Wśród zabezpieczonych substancji znajdowało się 15 kilogramów amfetaminy, 1816,84 grama ziela konopi innych niż włókniste, 286,35 grama żywicy konopi, 47,69 grama kokainy, 0,57 grama mieszaniny amfetaminy i kokainy, 5,08 grama MDMA w postaci pokruszonych tabletek, 557 tabletek zawierających MDMA i ketaminę, a także 226,27 grama substancji 4-CMC oraz 3,41 grama substancji 3-CMC.

Piotr J. był już wcześniej karany za przestępstwa narkotykowe. W 2016 roku został skazany przez Sąd Rejonowy w Elblągu, a następnie wyrok został objęty orzeczeniem łącznym Sądu Okręgowego, który wymierzył mu karę 6 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności. Mężczyzna opuścił zakład karny w marcu 2021 roku.

Ponieważ do popełnienia kolejnego przestępstwa doszło w ciągu pięciu lat od zakończenia odbywania poprzedniej kary, Piotr J. odpowiadał w warunkach recydywy, zgodnie z art. 64 § 1 kodeksu karnego. Za zarzucane czyny groziła mu kara nawet do 18 lat pozbawienia wolności.

Sąd skazał go na 5 lat pozbawienia wolności, grzywnę w wysokości 10 tysięcy złotych (500 stawek dziennych po 20 zł każda) oraz na świadczenie pieniężne w wysokości 20 tysięcy złotych na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej. Orzeczono również przepadek dowodów rzeczowych. Wyrok nie jest prawomocny.

