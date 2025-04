Elbląg kupuje nowy kostium Piekarczyka. Będzie na bogato?

— Decyzja o wykonaniu dodatkowego kostiumu Piekarczyka wynika z dużej liczby wydarzeń promujących Elbląg oraz aktywności w mediach społecznościowych, przy których jest on wykorzystywany, w tym wypożyczany klubom sportowym, szkołom, a także wykorzystywany podczas wydarzeń sportowych, tj. zawodów, turniejów czy festynów — przekazała Joanna Urbanik z biura prasowego prezydenta Elbląga. Od czasu objęcia urzędu przez Michała Missana widać wyraźnie, że jednym z głównych priorytetów tej prezydentury jest promowanie Elbląga w każdy możliwy sposób i gdzie tylko się da. W tym kontekście nie zdziwiła nas decyzja o zakupie nowego kostiumu Piekarczyka, który jest nie tylko symbolem miasta, ale i stałym uczestnikiem lokalnych wydarzeń. W ostatnim czasie do jego obowiązków doszły jeszcze medialne aktywności.— Decyzja o wykonaniu dodatkowego kostiumu Piekarczyka wynika z dużej liczby wydarzeń promujących Elbląg oraz aktywności w mediach społecznościowych, przy których jest on wykorzystywany, w tym wypożyczany klubom sportowym, szkołom, a także wykorzystywany podczas wydarzeń sportowych, tj. zawodów, turniejów czy festynów — przekazała Joanna Urbanik z biura prasowego prezydenta Elbląga.

I dodała: — Nowy strój zostanie wykonany z lżejszych materiałów, dzięki czemu zapewni większy komfort użytkowania, szczególnie latem. Będzie bardziej funkcjonalny, co wpłynie na jego efektywne wykorzystanie w promowaniu miasta w różnych formach wydarzeń i działaniach online.

Warto jednak przypomnieć, że nie tak dawno, bo w 2023 roku, miasto już zainwestowało w nowy strój Piekarczyka, który kosztował ponad 6 tys. zł. Tamten zakup został przyjęty z ulgą przez mieszkańców, zwłaszcza dzieci, bo wcześniejszy strój, delikatnie mówiąc, nie należał do najbardziej przyjaznych i bardziej wywoływał strach niż uśmiech. Tym razem Elbląg wyda 7,5 tys. zł na kolejny kostium. Tego, jak będzie wyglądało przebranie, ratusz nie zdradził. Wiemy jednak, że nowy kostium Piekarczyka powinien być gotowy do 11 lipca. Zostanie zaprezentowany podczas letnich wydarzeń miejskich. Wtedy też nasi czytelnicy będą mogli ocenić, czy to kolejny elbląski hit, czy może jednak kit.

EG