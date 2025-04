Stare Pole: XIV Wiosenne Targi Ogrodnicze już w ten weekend

W sobotę i niedzielę, 26 i 27 kwietnia 2025 roku, w godzinach od 9 do 17 Stare Pole zamieni się w tętniące życiem centrum ogrodniczych inspiracji, regionalnych produktów i rodzinnych atrakcji. To już czternasta edycja wydarzenia, które co roku przyciąga tysiące odwiedzających z całego regionu.

Podczas tej edycji pojaw się strefa „Regionalni na talerzu”. To pierwsza odsłona targu lokalnych produktów, podczas której będzie można skosztować i kupić wyjątkowe specjały prosto od miejscowych producentów.

W programie znajdziemy również prezentacje instytucji wspierających rolnictwo, pokazy służb mundurowych, porady ekspertów oraz bogatą ofertę ogrodniczą. Na stoiskach będą prezentowane m.in. drzewa i krzewy owocowe, rośliny ozdobne, nasiona, cebule, byliny, a także nawozy, środki ochrony roślin, sprzęt i narzędzia ogrodnicze.

Nie zabraknie rozwiązań z zakresu odnawialnych źródeł energii, systemów grzewczych i materiałów budowlanych. To doskonała okazja do tego, by znaleźć coś nie tylko do ogrodu, ale i do domu.

Jak co roku na targach pojawią się rzemieślnicy z unikatowymi produktami: miodami, wyrobami pszczelarskimi i rękodziełem. Swoją ofertę przedstawią również firmy motoryzacyjne.

Dla miłośników zwierząt przewidziano wystawę gołębi, królików i drobiu ozdobnego. Dzieci będą mogły skorzystać z wesołego miasteczka i licznych animacji, a dorośli z porad ekspertów i konsultacji rolniczych. Nie zabraknie również strefy gastronomicznej z regionalnymi przysmakami.

XIV Wiosenne Targi Ogrodnicze to dwa dni pełne zieleni, smaków i dobrej energii. Nie przegap tej okazji. Stare Pole czeka na ciebie już w ten weekend!

