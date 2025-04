Elbląg: Były pracownik szpitala skazany za dziecięcą pornografię chce niższego wyroku

W czwartek, 24 kwietnia, przed Sądem Okręgowym w Elblągu ruszył proces apelacyjny w sprawie Dariusza C., byłego pracownika Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego. Mężczyzna został oskarżony o przechowywanie oraz rozpowszechnianie materiałów pornograficznych z udziałem małoletnich, a także treści zoofilskich. Według ustaleń śledczych na laptopie, dysku zewnętrznym i telefonie przechowywał łącznie 275 plików, z których część udostępnił w sieci. 62-latek przyznał się do winy. Sąd pierwszej instancji skazał go na dwa lata bezwzględnego pozbawienia wolności, orzekł dożywotni zakaz pracy z dziećmi oraz zobowiązał do zapłaty 10 tys. zł na Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym.

Obrońca oskarżonego złożył apelację, domagając się m.in. zmiany opisu czynu oraz zastosowania łagodniejszej kary.





Adwokat zakwestionował również treść dowodów i domaga się zwrotu oskarżonemu dysku zewnętrznego i telefonu, zaprzeczając, jakoby na tych urządzeniach znajdowały się materiały pornograficzne z udziałem małoletnich. Wniósł też o ich ponowne oględziny. — Obrońca wniósł o zmianę wyroku poprzez zastąpienie w opisie czynu zwrotu „rozpowszechniania treści pornograficznych z udziałem małoletnich w postaci pięciu plików graficznych" określeniem „prezentowania nieznanym osobom pięciu plików graficznych zawierających takie treści", a także o wymierzenie tzw. kary mieszanej: sześciu miesięcy pozbawienia wolności i dwóch lat ograniczenia wolności — przekazał sędzia Arkadiusz Kuta, rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Elblągu.

Dariusz C. odpowiada z wolnej stopy. Sąd uchylił mu tymczasowy areszt, uznając, że po półrocznym pobycie w celi nie zachodzi już obawa, że mógłby utrudniać postępowanie. Na rozprawę stawił się w towarzystwie obrońcy i bliskiej osoby oraz z teczką pełną dokumentów. Na wniosek obrony, poparty przez prokuraturę, sąd zdecydował o wyłączeniu jawności procesu, tłumacząc to możliwością naruszenia dobrych obyczajów.

Sąd rozpoczął rozpoznanie sprawy, ale jej nie zakończył. Z naszych nieoficjalnych informacji wynika, że mają zostać powołani biegli, którzy ocenią, czy na zabezpieczonym sprzęcie rzeczywiście znajdują się treści pornograficzne z udziałem dzieci.

EG