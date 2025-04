Wiemy, kto wystąpi podczas elbląskich juwenaliów!

W tym roku elbląskie uczelnie połączą siły i razem z Urzędem Miejskim zorganizują wspólne juwenalia. Święto studentów odbędzie się 6 czerwca na Starym Mieście.

W programie przewidziano paradę, wydarzenia sportowe i koncerty. Obchody rozpoczną się tradycyjną paradą studencką. O godzinie 11.30 uczestnicy zbiorą się na placu Dworcowym, skąd wyruszą o godzinie 12 i przejdą przez centrum Elbląga, aby dotrzeć do sceny zlokalizowanej na bulwarze, gdzie nastąpi przekazanie studentom symbolicznych kluczy do miasta. W godzinach od 14 do 18 odbędą się wydarzenia sportowe na bulwarze, rzece Elbląg oraz przystani Grupy Wodnej.

Podczas koncertów wystąpią Sarsa i DJ Adamus. Koszt organizacji wydarzenia wynosi 120 tys. zł.

red.