Elbląg: Ruszają zapisy na Bażantarnia XC

Jak co roku mamy coś dla wszystkich miłośników kolarstwa – od najmłodszych, stawiających pierwsze kroki w świecie MTB, po doświadczonych rowerzystów. Dzieci w wieku od 0 do 6 lat wystartują na trasie dziecięcej, wytyczonej na polanie z wiatami. Trawiasta nawierzchnia i lekkie nierówności pozwolą na bezpieczne rozpoczęcie rowerowej przygody.

Zawodnicy mogą wystartować tylko raz – w jednej z kategorii: wiekowej lub Elite.

Harmonogram zawodów

• 10:00–10:45 – Otwarcie Biura Zawodów, punkt informacyjny, zapisy uczestników

• 10:45–10:55 – Oficjalne otwarcie zawodów, przywitanie uczestników, odprawa techniczna

• 11:00–11:45 – Starty dzieci w poszczególnych kategoriach wiekowych (do 2 lat, 3–4 lata, 5–6 lat, 7–9 lat, 10–12 lat)

• 11:45–12:00 – Starty zawodników powyżej 13. roku życia (godzina startu może ulec zmianie w zależności od liczby dziecięcych startów)

• Od godziny 13:00 – Dekoracje zwycięzców

Zgłoszenia przyjmowane są do piątku, 9 maja, do godziny 12:00 poprzez formularze Google ( dla dzieci oraz dla dorosłych ). Rejestracji dokonują zarówno dzieci i młodzież do 13. roku życia, jak i dorośli uczestnicy zawodów. Wszystkie informacje dotyczące imprezy znajdują się w regulaminie