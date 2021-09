System informatyczny szpitala zaatakowany przez hakerów

Przez kilka dni pacjenci Szpitala Miejskiego w Elblągu nie mieli możliwości otrzymania e-recepty czy e-skierowania. Powód? Atak hakerów na system informatyczny.

Jak do tego doszło? — Codziennie na skrzynki mailowe szpitala przychodzi mnóstwo wiadomości — tłumaczy Roman Rybarczyk, kierownik działu informatyki Szpitala Miejskiego w Elblągu. — Jeden z użytkowników kliknął w link z maila, co spowodowało zainfekowanie naszych serwerów. Przez to zatrzymana została praca systemu medycznego. Zmuszeni zostaliśmy do przejścia na pracę ręczną. Nie mogliśmy wystawiać e-recept, e-skierowań i pozostałych rzeczy, które były wykonywane elektronicznie.

Sytuacja została już opanowana. — Teraz już pracujemy normalnie, system został przywrócony. Obawialiśmy się wycieku danych, ale na szczęście do tego nie doszło — komentuje sprawę Małgorzata Adamowicz, rzecznik prasowy szpitala.

Informatycy pracują nad tym, żeby taka sytuacja się nie powtórzyła. — Zabezpieczamy się podwójnie: mamy zabezpieczenia sprzętowe i zabezpieczenia oprogramowania — wyjaśnia Roman Rybarczyk. — Nie da się jednak w 100 procentach wszystkiego kontrolować. Po tej sytuacji odbędzie się szkolenie, które będzie miało na celu uświadomienie pracowników odnośnie takich zagrożeń.

Sprawa hakerów zajęła się elbląska policja. — Aktualnie prowadzimy czynności sprawdzające w tej sprawie — informuje nadkom. Krzysztof Nowacki, oficer prasowy KMP Elbląg. — Sprawa dotyczy próby wyłudzenia pieniędzy, poprzez zaszyfrowanie części danych. Jest to kwalifikowane, jako oszustwo komputerowe, czyli wpływanie na dane informatyczne w celu uzyskania korzyści majątkowej.

