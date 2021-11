Baltic Cup 2021: Elbląg gości najlepszych tancerzy świata [ZDJĘCIA]

Taniec, muzyka, przepiękne kreacje i wyjątkowa atmosfera — to wszystko towarzyszy długo wyczekiwanej 21. edycji Międzynarodowego Festiwalu Tańca Baltic Cup w Elblągu, który gości najlepszych zawodników z całego świata.

Elbląg ponownie — już po raz 21 — stał się stolicą tańca i gości najlepsze pary taneczne z ponad 30 krajów świata — Azerbejdżan, Hongkong, Stany Zjednoczone, Włochy, Izrael, Ukraina, Finlandia, Portugalia, Norwegia, Kanada, Szwajcaria, Hiszpania, Polska — umiejętności reprezentantów tych i wielu innych państw można podziwiać podczas kolejnej edycji Baltic Cup, która odbywa się w Elblągu po sporej przerwie spowodowanej sytuacją epidemiologiczną.

— Czekaliśmy bardzo długo, by ponownie spotkać się na parkiecie. Wszyscy doceniamy to, że znów możemy uczestniczyć w festiwalu. Elbląg stał się na chwilę centrum świata, goszcząc 34 pary z 34 różnych krajów — mówił podczas sobotniej gali wieczornej Nenad Jeftic, wiceprezes World DanceSport Federation do spraw sportu.

Tegoroczna edycja festiwalu jest wyjątkowa, a to między innymi za sprawą organizowanych po raz pierwszy w Elblągu Mistrzostw Świata w 10 tańcach, które odbyły się w sobotę.

— To najtrudniejsza dyscyplina, będąca kombinacją zupełnie różnych stylów. Wymaga od artystów nie tylko zmiany strojów i dobrego przygotowania fizycznego, ale również umiejętności zmiany charakteru tańca w bardzo krótkim czasie — wyjaśniał Jeftic.

— Organizacja tak wysokiej rangi przedsięwzięcia, a zwłaszcza Mistrzostwa Świata w 10 tańcach, wymagała od nas ogromnego zaangażowania — mówił Antoni Czyżyk, dyrektor Centrum Spotkań Europejskich Światowid, stojącego za organizacją festiwalu.

Tytuł Mistrza Świata w 10 tańcach zdobyła para Angelina Barkova i Evgeny Sveridonov (FDSARR — Ogólnorosyjska Federacja Sportów Tanecznych i Akrobatycznego Rock and Rolla). Drugie miejsce zajęli Veronika Myshko i Earle Williamson (Ukraina), a na najniższym stopniu podium znaleźli się Marika Odikadze i Andrea Roccatti (Izrael).

Polska para — Klaudia Iwańska i Armand Fazullin — również może pochwalić się dobrym wynikiem, kończąc zawody na piątej pozycji.

Ale tegoroczny Baltic Cup to nie tylko Mistrzostwa Świata w 10 tańcach, ale trzy dni niezwykłych sportowych emocji, które daje się odczuć nie tylko na parkiecie Hali Sportowo-Widowiskowej w Elblągu, ale i na jej trybunach. Na widowni spotkać można nie tylko elblążan, ale również kibiców z całego świata, którzy dopingują swoich reprezentantów.

— Jest mi niezmiernie miło, że w Elblągu — regionie Warmii i Mazur — możemy gościć wspaniałe pary taneczne o najwyższej randze światowej — zaznaczał w sobotę marszałek województwa Gustaw Marek Brzezin.

A Antoni Czyżyk przyznał: — Elbląg po raz kolejny stał się prawdziwą stolicą tańca, którą, jak co roku, odwiedzają znakomici goście z całego świata.

W niedzielę — podczas ostatniego dnia festiwalu — turniej rozpoczął się o 9 i potrwa do 21:30. Na 18 planowana jest gala wieczorna.