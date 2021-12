CELE OLIMPII I CONCORDII SĄ JASNE

PIŁKA NOŻNA\\\ Drugoligowa Olimpia i czwartoligowa Concordia Elbląg kończą 2021 rok w dobrych humorach. Po pierwszej części rozgrywek Olimpia jest w strefie barażowej o wejście do I ligi, natomiast Concordia okupuje fotel lidera w IV lidze.

W ostatnich latach elbląscy kibice przeżywają prawdziwy emocjonalny rollercoaster:

* w sezonie 2018/19 Olimpia obroniła się przed spadkiem dopiero w ostatniej kolejce, wygrywając na wyjeździe 2:1 z Elaną Toruń. A zwycięstwo dawało gospodarzom awans do I ligi!

* w sezonie 2019/20 elblążanie mogli powalczyć o awans, ale z powodów finansowych szefowie klubu rozstali się z wieloma doświadczonymi zawodnikami, kończąc rozgrywki w bardzo odmłodzonym składzie - mimo to do strefy barażowej zabrakło im zaledwie jednego punktu!

* w sezonie 2020/21 znowu Olimpia broniła się przed spadkiem. Uratowała się, a jakże, w ostatniej kolejce, remisując 1:1 w Kaliszu.

* po rundzie jesiennej obecnego sezonu podopieczni trenera Tomasza Grzegorczyka znajdują na miejscu gwarantującym udział w barażach o awans do I ligi. Bez wątpienia jest to spora niespodzianka, ale - jak twierdzi elbląski szkoleniowiec - Olimpia jeszcze nie powiedziała ostatniego słowa!

- Miejsce w tabeli nas satysfakcjonuje, chociaż w przypadku niektórych meczów odczuwamy niedosyt. Na przykład po porażkach u siebie 1:2 z rezerwami Lecha Poznań i 0:1 z KKS Kalisz 0:1 - przyznaje Tomasz Grzegorczyk. - Gdybyśmy tych sześciu punktów nie stracili, na co była szansa, wtedy bylibyśmy jeszcze wyżej w tabeli. Generalnie jednak jakość gry zespołu oceniam pozytywnie, świadczą zresztą o tym nasze wyniki w rundzie jesiennej. Wiadomo, bywało różnie, ale wola zwycięstwa i charakter tej drużyny sprawiły, że wszyscy rywale w lidze musieli się z nami liczyć. W każdej formacji była walka o miejsce w podstawowym składzie, co wpłynęło na końcowy rezultat. Jestem też zadowolony z postępów, jakie czynią wychowankowie. Najważniejsze, że zespół jest bardzo stabilny. Wiosna zapowiada się trudna, w tabeli jest ciasno i nikt nikomu nie odpuści. Zrobimy jednak wszystko, by utrzymać się w strefie barażowej. Przed nami ogrom pracy w okresie przygotowawczym, ponieważ wciąż jest sporo elementów do poprawienia, dlatego przygotowania do rundy wiosennej rozpoczniemy już 10 stycznia. Trenować będziemy w Elblągu na obiektach własnych. Będzie też zgrupowanie dochodzeniowe.

W okresie przygotowawczym Olimpia rozegra 5-6 spotkań kontrolnych m.in. z Pogonią Szczecin, Arką Gdynia, Olimpią Grudziądz i GKS Przodkowo. Obecnie elblążanie kończą roztrenowanie, a na czas urlopowy każdy zawodnik otrzyma plan indywidualnych treningów. Nikt nie zgłosił chęci odejścia z Olimpii, natomiast sztab szkoleniowy rozgląda się za środkowym pomocnikiem.

* W rundzie jesiennej bramki dla żółto-biało-niebieskich zdobywali: 6 - Jan Sienkiewicz, 4 - Szymon Stanisławski, 3 - Piotr Kurbiel, Kamil Wenger, 2 - Michał Czarny, Hubert Krawczun, 1 - Patryk Winsztal Adrian Piotrowski, Miłosz Kałahur.



PO 20 KOLEJKACH

1. Stal* 45 40:15

2. Chojniczanka 38 44:20

-----------------------------

3. Ruch 36 29:20

4. Radunia 32 35:29

5. Lech II* 32 20:17

6. Olimpia 32 23:20

-----------------------------

7. Motor 30 32:19

8. Garbarnia* 30 28:23

9. Wigry 28 23:23

10. Śląsk II 26 31:33

11. Wisła 26 35:32

12. Pogoń S. 24 26:37

13. Kalisz 24 21:25

14. Znicz* 23 22:27

-----------------------------

15. Pogoń G. 18 20:31

16. Bełchatów 18 17:32

17. Hutnik 15 17:33

18. Sokół 12 12:39

* mecz zaległy

Po spadku z III ligi w elbląskiej Concordii nikt nie wpadł w panikę. Latem udało się zachować trzon drużyny, a nawet ją wzmocnić, w efekcie zespół trenera Krzysztofa Machińskiego podjął próbę walki o awans. Szkoleniowiec przekonywał, że drużyna ma spory potencjał, charakter i że warto w nią inwestować. No i nie mylił się, bowiem runda jesienna zdecydowanie należała do elblążan, którzy w dorobku mają aż 38 punktów.

W walce o pierwsze miejsce liczą się jeszcze co najmniej trzy drużyny: Kaczkan Huragan Morąg (33 pkt), Jeziorak Iława (31 i mecz zaległy) oraz Mrągowia Mrągowo (30). Jednak to Concordia nie dość, że jest liderem, to jeszcze zdobyła najwięcej bramek i najmniej straciła.

- Myślę, że już teraz mamy zespół w dużej mierze na III ligę - odważnie stwierdza trener Machiński. - Ale najpierw musimy tę IV ligę wygrać, dlatego w przerwie zimowej będziemy chcieli jeszcze wzmocnić drużynę. Rozglądamy się za obrońcą, pomocnikiem oraz napastnikiem, ale mają to być piłkarze z III lub II ligi.

Runda rewanżowa IV ligi rozpocznie się 19 marca, natomiast elbląski lider przygotowania rozpocznie 17 stycznia. Zaplanowano treningi w hali, siłowni i w terenie oraz rozegranie kilku sparingów.

* Jesienią bramki dla Concordii zdobywali: 9 - Mateusz Szmydt, 7 - Patryk Wieliczko, 4 - Łukasz Kopka, Mariusz Pelc, 3 - Sebastian Tomczuk, 2 - Adam Skierkowski, Radosław Bukacki, Szymon Drewek i Tomasz Szawara, 1 - Alek Łęcki, Wojciech Łojeczko i Michał Błaszczyk.



PO 16 KOLEJKACH

1. Concordia 38 39:10

2. Kaczkan 33 38:17

3. Jeziorak* 31 37:15

4. Mrągowia 30 35:19

5. Granica 29 33:22

6. Polonia L.W. 28 27:17

7. Motor 25 26:24

8. Olimpia II 21 24:27

9. DKS 21 16:19

10. Pisa 20 21:24

11. Polonia I. 19 29:33

12. Korsze 16 22:41

13. Mazur 15 25:42

14. Zatoka 14 19:30

15. Błękitni O. 14 18:45

16. Błękitni P.* 10 17:41

* mecz zaległy