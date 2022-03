Natalia Wagasewicz: Ta przygoda na zawsze pozostanie w moim sercu

Na scenie The Voice Kids czuła się cudownie. Ta wspaniała przygoda pozostanie w jej pamięci na zawsze. Natalia Wagasewicz, uczestniczka V edycji popularnego programu muzycznego, opowiada nam, jaka jest i jaką rolę odgrywa w jej życiu muzyka.

Natalia Wagasewicz to 14-latka z Elbląga, która bierze udział w V edycji programu The Voice Kids. Na co dzień uczęszcza do Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Elblągu, gdzie ćwiczy grę na wiolonczeli. Jest też solistką w zespole Szalone Małolaty.

O muzyce w jej życiu

— Już od dziecka lubiłam śpiewać, tańczyć i przebierać się — mówi utalentowana elblążanka.

Tata Natalii od najmłodszych lat zabierał ją na koncerty.

— Miałam przyjemność być na koncercie: Rolling Stones, Depeche Mode, Coldplay, Philla Collinsa, Nigela Kennedy. Słucham także zespołu Myslovitz, Darii Zawiałow no i oczywiście Dawida Kwiatkowskiego, którego wybrałam na swojego trenera w programie — wylicza nasza rozmówczyni.

Pierwszy prawdziwy kontakt ze sceną umożliwiła Natalii instruktorka wokalna Katarzyna Panicz. To ona zaufała nastolatce i postanowiła, że zostanie solistką w zespole Szalone Małolaty.

— To było niesamowite wyróżnienie. To właśnie pani Kasia powiedziała, że powinnam wziąć udział w programie i skraść serca jurorów swoim głosem. Tak też się stało — przyznaje Natalia.

Poza muzyką Natalia wypełnia swój czas… muzyką

— Chodzę do szkoły muzycznej i na co dzień gram utwory klasyczne, ale znajduję też czas na granie muzyki rozrywkowej. To zasługa pani Aleksandry Szerszeń, która jest opiekunem samorządu uczniowskiego i pomaga mi wraz z kolegami i koleżankami tworzyć wspaniałe koncerty. Ostatni z nich to koncert walentynkowy — opowiada elblążanka.

O występie w programie

Natalia przyznaje, że podczas występu towarzyszyły jej silne emocje:— Oczywiście, że miałam tremę, ale to była taka pozytywna trema. Stojąc na scenie, zastanawiałam się nad tym, czy któryś z trenerów się odwróci. Swój występ oceniam bardzo dobrze — tłumaczy młoda wokalistka.

Nie da się ukryć, że dużą rolę w osiągnięciach córki, odegrali jej rodzice:

— Mama i tata są ze mnie bardzo dumni. Zawsze towarzyszą mi na koncertach, wożą na zajęcia wokalne. Dają mi ogromne wsparcie — podkreśla nasza rozmówczyni.

Udział w programie The Voice Kids jest niewątpliwie ogromnym osiągnięciem, ale Natalia była już nagradzana jako solistka oraz zespołowo na festiwalach i konkursach w Koninie, Krakowie i Gdyni. Ważnym osiągnięciem jest dla niej także zagranie głównej roli w filmie Jacka Żukowskiego pt.: „Film polski o lekkim zabarwieniu”.