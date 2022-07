Wernisaż wystawy o piwie w elbląskim muzeum

Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu oraz Kulturzentrum Ostpreußen w Ellingen zapraszają na otwarcie wystawy „Od jasnego Artusa do dubeltowego koźlaka. Piwo i browary od Wisły po Niemen“.

Historia browarnictwa na tych terenach sięga średniowiecza. Piwo warzono zarówno w klasztorach, jak i poszczególnych miastach, a zgodnie z prawem chełmińskim do sporządzania złocistego trunku uprawniony był każdy właściciel posesji w mieście zakonnym. Również na podzamczach krzyżackich zamków warzono piwo dla rycerzy zakonnych i dla załogi.

W średniowieczu piwo było podstawowym napojem, konsumowanym przez wszystkich, na co wpływ miała m.in. fatalna jakość wody pitnej. Z biegiem czasu warzenie piwa stało się rzemiosłem, co doprowadziło do powstania wyspecjalizowanych cechów, m.in. browarników, piwowarów i słodowników.

Warzelnictwo słodu było szlachetnym zajęciem, a piwowarzy i pokrewni im rzemieślnicy byli zamożni i zaliczali się do miejskiego patrycjatu (zgodnie ze statutem elbląskiego cechu browarników z 1428 roku należeć mogli do niego jedynie kupcy i członkowie rady miasta). Okres szczytowego rozwoju browarnictwa w Prusach Królewskich i Książęcych przypada na XVI i XVII w., po czym liczba browarów na tych terenach systematycznie zmniejszała się do ok. 1815 r. Dopiero w epoce industrializacji powstało wiele nowych i nowoczesnych browarów, przede wszystkim w dużych miastach jak Gdańsk, Elbląg czy Królewiec, ale też w tych mniejszych jak Tczew, Malbork, Kwidzyn czy Gniew.

Na wystawie zaprezentowane zostaną m.in. obiekty ze zbiorów Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu, z zasobów elbląskiego browaru oraz z kolekcji członków Elbląskiego Klubu Birofilów i innych osób prywatnych. Wernisaż odbędzie się 8 lipca o godz. 17.00 w Muzeum Archeologiczno-Historycznym w Elblągu (budynek Gimnazjum).



Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu