Jantar: Łańcuch życia porwała fala. Tonęło kilka osób

Około godziny 12:20 otrzymaliśmy informacje o kilku osobach, które się topią na wysokości wejścia numer 79 w miejscowości Jantar. Na miejscu działali już ratownicy WOPR. Natychmiast do działań ruszyli ratownicy z BSR Sztutowo oraz Świbno — informowała w środę 13 lipca Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa.

Gdy ratownicy przybyli na miejsce zdarzenia ustalono, że topiło się pięć osób, w tym trzy zostały wydobyte na brzeg. Jedna z tych osób nie wykazywała oznak życiowych — prowadzono RKO. W tym czasie nasi ratownicy podczas dalszych poszukiwań natknęli się na czwartą osobę, która również była nieprzytomna bez funkcji życiowych. Zostały one przetransportowane śmigłowcami LPR do szpitala — relacjonowała Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa.

Przez kilka godzin trwały poszukiwania ostatniej z tonących osób, która miała być pierwszą zaginioną pod wodą osobą.







Statystyki i najczęstsze przyczyny utonięć w Polsce — Do tej dramatycznej sytuacji doszło podczas jej poszukiwań, gdy utworzono „łańcuch życia”. Został on rozbity przez fale, a osoby biorące udział w akcji ratowniczej same potrzebowały pomocy — przekazywała Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa.

Akcja ratunkowa w Jantarze zakończyła się około godziny 17. Nikogo, poza czwórką wcześniej uratowanych, nie odnaleziono w wodzie.

Okoliczności zdarzenia będzie ustalać policja.

Gdy zauważysz, że ktoś tonie:

• wezwij pomoc, dzwoniąc na numer alarmowy 112

• oceń sytuację i wybierz najbezpieczniejszą metodę akcji ratunkowej

• rzuć tonącemu przedmiot umożliwiający utrzymanie się na wodzie, np. gumową piłkę, materac, koło, kij, w ostateczności nawet ubranie

• jeśli potrafisz, idź lub płyń tonącemu na ratunek, zabierając ze sobą przedmiot ułatwiający utrzymywanie się na wodzie

• podpłyń do tonącego od tyłu, by uniemożliwić mu chwyty, które mogłyby ograniczyć Twoje ruchy

• na pierwszym miejscu stawiaj zawsze swoje bezpieczeństwo! Martwy ratownik nikogo już nie uratuje

• jeśli nie potrafisz ratować tonącej osoby, zapamiętaj miejsce, w którym zniknęła pod powierzchnią wody, by wskazać je ratownikom.

Jeśli nie masz pewności co do swoich umiejętności i nie czujesz się bezpiecznie – nie wchodź do wody. Nie ratuj też tonącego bez asysty innych osób.

Gdy poszkodowany jest już wyciągnięty na brzeg:

Połóż go na twardym podłożu na wznak i sprawdź, czy jest przytomny – czy reaguje na głos, ból. Jeżeli nie reaguje:

• Udrożnij drogi oddechowe poszkodowanego, a następnie sprawdź, czy oddycha. Połóż jedną rękę na jego czole, a drugą pod brodą i odchyl jego głowę do tyłu. Pochyl się nad jego twarzą i spróbuj poczuć oddech. Przez 10 sekund patrz na klatkę piersiową, sprawdzając, czy się porusza.

• Jeżeli poszkodowany wciąż nie oddycha – zrób 5 wdechów przez maseczkę lub inne zabezpieczenie, a potem rozpocznij uciskanie klatki piersiowej. Wykonaj 30 mocnych uciśnięć – połóż splecione obie dłonie na środku klatki piersiowej i uciskaj nadgarstkami na głębokość 5-6 cm.

• Wykonaj 2 wdechy i powtórz 30 uciśnięć klatki piersiowej.

Z dróg pokarmowych może ulewać się treść pokarmowa. Obróć wtedy poszkodowanego na bok – z utrzymaniem głowy też na boku. Czynności ratunkowe kontynuuj do przyjazdu zespołu ratownictwa medycznego.