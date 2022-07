Elbląg: Zbrodnia przy Pionierskiej. Czy dochodzenie przejmie prokuratura wojskowa?

Ulica Pionierska w Elblągu. To właśnie w jednym ze znajdujących się przy niej bloków córka zamordowanej dokonała przerażającego odkrycia, wchodząc do mieszkania, w którym, jak liczyła, spotka swoją matkę.

Wstrząsającego odkrycia w minioną sobotę dokonała w Elblągu jedna z jego młodych mieszkanek, która zaniepokojona tym, że jej matka nie odbierała telefonu, postanowiła ją odwiedzić. Okazało się, że 38-latka nie żyje. To nie koniec rodzinnego dramatu.

— Zdarzenie dotyczy ujawnienia zwłok kobiety w średnim wieku w jednym z mieszkań przy ulicy Pionierskiej. Wstępnie ustalono, że do śmierci kobiety doszło w piątek 15 lipca w godzinach popołudniowych, natomiast w sobotę 16 lipca zwłoki zostały ujawnione przez dorosłą córkę denatki, która była zaniepokojona tym, że matka nie odbierała telefonu — relacjonuje rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Elblągu Sławomir Karmowski.

Jak przekazuje, w obrębie głowy zmarłej kobiety stwierdzono bardzo rozległe obrażenia. To jednak nie koniec rodzinnego dramatu.

W poniedziałek 18 lipca w Prokuraturze Rejonowej w Elblągu zarejestrowane zostały materiały dotyczące nie jednego, ale dwóch zdarzeń.

— Drugie zdarzenie dotyczy ujawnienia zwłok mężczyzny na jednej z posesji w miejscowości Rychliki, w której zamieszkiwał. Wstępnie ustalono, że przyczyną zgonu była śmierć w wyniku zamachu samobójczego poprzez powieszenie się — przekazuje Karmowski.

Według ustaleń prokuratury, córka o swoim odkryciu i śmierci 38-latki poinformowała jej męża. Ten w chwilę po odbytej z nią rozmowie zadzwonił do swojej matki z prośbą o opiekę nad dwójką dzieci w wieku 7 i 9 lat. Zaniepokojona kobieta pojechała do miejsca zamieszkania syna, gdzie odnalazła jego zwłoki.

Zdaniem prokuratury najbardziej prawdopodobna wydaje się wersja, że najpierw doszło do zabójstwa kobiety, a później sprawca popełnił samobójstwo.

Małżonkowie nie mieszkali razem, toczyło się pomiędzy nimi postępowanie rozwodowe.

Dochodzenie w sprawie zabójstwa kobiety prowadzi Prokuratura Rejonowa w Elblągu, która chce przekazać je do Prokuratury Okręgowej w Gdańsku — do działu do spraw wojskowych.

— Wniosek w tej sprawie powinien zostać złożony najpóźniej w czwartek 21 lipca. Uzasadnione jest to tym, że mąż 38-latki, był czynnym wojskowym — informuje Grażyna Jewusiak, prokurator rejonowy w Elblągu.