Co, gdzie, kiedy w Elblągu

Poniżej przegląd najciekawszych wydarzeń, które już w najbliższym czasie odbędą się w Elblągu i okolicach.

24 LIPCA

STOWARZYSZENIE KULTURALNE CO JEST? – MIASTO.GRAMY

Przed nami wyjątkowe muzyczne lato! Nieoczekiwane lokalizacje, nieoczekiwani artyści. To impreza, o którą nikt nie prosił, a każdy potrzebował.

Cykl Miasto.Gramy to 12 koncertów, zlokalizowanych w różnych miejscach Elbląga, do których zaprosiliśmy artystów nietuzinkowych, często Wam znanych, choć tym razem zobaczymy ich w nie do końca oczywistych okolicznościach. Na wszystkie wydarzenia WSTĘP WOLNY.

Ponieważ pogoda w lecie bywa kapryśna dopuszczamy zmiany lokalizacji, choć bardzo nie chcielibyśmy tego robić...

Co? Gdzie? Kiedy?

Dzień i godzina: 24 lipca, godz. 19:00 / Miejsce: Amfiteatr Park Dolinka

Koncert: NICK SINCKLER (pop, funky)

24 LIPCA

ARTYSTYCZNE LATO PASŁĘK 2022 z Teatrem im. A. Sewruka z Elbląga



Burmistrz Pasłęka i Dyrektor Pasłęckiego Ośrodka Kultury zapraszają na Artystyczne Lato Pasłęk 2022 z Teatrem im. A. Sewruka z Elbląga.

24 lipca 2022 godz. 19:00 - Sztuka teatralna "Nocny portier i kobieta finalna" A. Burzyńskiej

Obsada: Karina Węgiełek, Artur Hauke

Opis: Pracujący w dużej firmie portier – wieczny pechowiec, który nie jest nawet w stanie nagrać ostatniego pożegnania na automatyczną sekretarkę matki – decyduje się odejść z tego świata. Ostateczny krok przerywa wpadająca ni stąd ni zowąd atrakcyjna kobieta. Nazywa siebie Kobietą Finalną, bowiem każdy jej kolejny mężczyzna traci życie, a to z powodu wypadku, a to zawału. Kobieta ma dosyć ciągnących się za nią zgonów i, żeby przerwać złą passę, postanawia związać się z największym pechowcem w mieście. Google wskazuje jej Portiera, któremu oświadcza, że następnego dnia wprowadzi się do jego mieszkania, wezmą ślub i urządzą wesele. Jaki będzie finał tego dość nietypowego spotkania?

6 SIERPNIA

ELBLĄSKA ORKIESTRA KAMERALNA – Park z kulturą: Wah - Wah Brass w Parku Dolinka

Park Dolinka, Amfiteatr i Wah - Wah Brass – oto przepis na udane letnie popołudnie elbląskiego melomana. 6 sierpnia (sobota), wraz z artystami tworzącymi ten wyjątkowy zespół dęty, poznamy oblicze (i to niejedno) muzyki rozrywkowej. Wah-Wah Brass to muzycy, którzy doświadczeniem mogliby obdzielić co najmniej kilka zespołów (występy m.in. w Polsce, Czechach, Francji, Niemczech oraz Australii), a o ich kunszcie świadczą choćby wspólne występy z Krzysztofem Pendereckim, Justyną Steczkowską, Waldemarem Malickim czy Alicją Majewską. Czas, by poznał ich Elbląg – start o godzinie 17, wstęp wolny.

Data i godzina: 06.08.2022, sobota, 17:00 / Miejsce: Amfiteatr – Park Dolinka

Wykonawcy: Wah – Wah Brass

W programie m.in. Muzyka rozrywkowa z Polski i świata

Wstęp wolny