Usłyszała o niej cała Polska! Czekamy na pozdrowienia ze Stegny!

Kiedyś położona była w województwie elbląskim i jest nam dobrze znana, bo od lat spędzamy tam wakacje. Położona nad Zatoką Gdańską Stegna bardzo zyskała ostatnio na popularności i odwiedza ją coraz więcej turystów. Ale od czego się to wszystko zaczęło?

Kilka prostych i szczerych słów podbiło serca internautów, a filmik z pozdrowieniami ze Stegny stał się viralem i wyjątkowo oryginalną reklamą nam — elblążanom — dobrze znanej miejscowości.

Witam was, jestem w Stegnie na plaży. Cześć. Cześć, na plaży jestem w Stegnie. Drugi dzień w Stegnie na plaży. Serdecznie was pozdrawiam ze Stegny, z Morza Bałtyckiego — mówi autorka nagrania, które na platformie TikTok zrobiło furorę.

Video stało się inspiracją dla kolejnych TikTokowych twórców — do oryginału nawiązało już bowiem kilka tysięcy innych nagrań stworzonych przez użytkowników popularnej platformy.

Ale — powiedzmy sobie szczerze — Stegna takim zainteresowaniem powinna cieszyć się już od dawna, bo jest tu przecież pięknie. Wspaniała plaża, zapach lasu i kilka ciekawych zabytków. Na pewno wyróżnia się wśród nich wybudowany w latach 1681-1683 kościół, którego wnętrze zdobi niesamowitych rozmiarów model statku.

Stegna jest także punktem węzłowym turystycznej kolei wąskotorowej, z zamieszkałej przez nieco ponad 2 tysiące osób wsi dojechać można do Sztutowa lub Jantaru.

A jak to jest pochodzić ze Stegny?

— Jak to zwykle bywa, są plusy i minusy. Latem ciągle nowi znajomi, nowe twarze, dobre warunki do prowadzenia wakacyjnych biznesów. Ale poza sezonem — bezrobocie i nuda — odpowiada rodowity stegnianin.

Czy według niego to, co dzieje się teraz w sieci, jest szansą dla jego rodzinnej miejscowości?

— Na pewno trochę wypromuje Stegnę wśród pokolenia 15- i 20-latków. Ale czy to szansa? Stegna jest raczej wakacyjnym kierunkiem dla rodzin z dziećmi, brakuje tutaj imprezowej infrastruktury, chociaż pojawiają się nowe atrakcje jak np. labirynt w polu kukurydzy. No i przybyło miejsc pracy, bo mamy już trzy duże markety w samej Stegnie plus kilka nowych w okolicy — odpowiada nasz rozmówca.