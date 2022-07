Sprawiedliwy remis w Elblągu

II LIGA PIŁKARSKA\\\ Po pierwszej połowie elbląscy kibice liczyli na komplet punktów, jednak pod koniec meczu z Kaliszem marzyli już jedynie o remisie. I chociaż w 83. minucie Olimpia zmarnowała rzut karny, to jednak ostatecznie punkt zdobyła.

* Olimpia Elbląg - KKS 1925 Kalisz 2:2 (1:0)

1:0 - Stasiak (5), 1:1, 1:2 - Gordillo (57, 69 k), 2:2 - Piekarski (85); czerwona kartka: Gawlik (83, KKS)

OLIMPIA: Witan - Jakubczyk, Wenger, Sarnowski, Piekarski, Stefaniak (76 Turzyniecki) - Danilczyk (70 Famulak), Kuczałek, Czernis (76 Branecki) - Stasiak (76 Sienkiewicz), Wojtyra (65 Rajch)



W poprzednim sezonie oba zespoły nie miały problemów z utrzymaniem w II lidze. Elblążanie ukończyli rozgrywki na 9. miejscu z 46 punktami, natomiast ekipa z Kalisza była 13. (42). Jednak w Elblągu Olimpia niespodziewanie przegrała wtedy 0:1, więc w niedzielę była okazja do rewanżu. Poza tym gospodarze musieli wygrać, by już na starcie rozgrywek nie mieć zbyt dużej straty do ligowej czołówki.

Od pierwszych minut niedzielnego meczu było widać, że oba zespoły postawiły na atak, w efekcie do przerwy kibice nie mogli narzekać na nudę. Tym bardziej że atmosferę już w 5. min podgrzał Stasiak, który akcję Olimpii zakończył efektownym, a przede wszystkich skutecznym przerzuceniem piłki na wychodzącym bramkarzem. Trzeba przyznać, że elblążanin miał furę szczęścia, bo piłka najpierw trafiła w słupek, a dopiero potem umościła się w kaliskiej siatce.

Szybka utrata gola nie załamała gości, a że Olimpia też nie osiadła na laurach, więc mecz był żywy i emocjonujący. Gospodarze częściej byli przy piłce, natomiast goście nastawili się na kontry, no i w 25. min byli bliscy szczęścia, bo po główce Giela piłka o centymetry minęła słupek. Z kolei kilka minut później przed szansą stanął Wojtyra i mogło być 2:0, ale nie było, ponieważ elblążanin posłał piłkę ponad poprzeczką. Jeszcze w 35. min Zawistowski groźnie główkował, ale wynik nie uległ zmianie, bo w pierwszej połowie skuteczność nie była najmocniejszą stroną gości.

Niestety, po przerwie obraz meczu uległ zmianie - tym razem to KKS zepchnął elblążan do defensywy, no i w 57. min Hiszpan Gordillo celną główką doprowadził do remisu. Był to jednak dopiero początek kłopotów, bo 12 minut później po faulu Stefaniaka sędzia odgwizdał rzut karny dla gości. A że Gordillo się nie pomylił, więc kaliszanie objęli prowadzenie.

W 83. min sytuacja się jednak odwróciła, ponieważ tym razem w polu karnym faulował Gawlik - obrońca KKS obejrzał za to drugą żółtą kartkę, więc musiał opuścić boisko. Piłkę na 11. metrze ustawił Sienkiewicz, ale strzelił zbyt słabo i Krakowiak nie miał problemów z obroną. Całe szczęście dwie minuty później Sieniewicz zrehabilitował się dokładnym dośrodkowaniem, po którym Piekarski uratował jeden punkt dla Olimpii. Ten sam zawodnik mógł gospodarzom nawet zapewnić zwycięstwo, jednak w końcówce po jego kolejnym strzale piłka jedynie obiła poprzeczkę.

* Inne wyniki 3. kolejki: Siarka Tarnobrzeg - Wisła Puławy 2:4 (Stańczyk 2, Lewicki 44 - Retlewski 13, 37, 66, Puton 60 k), Kotwica Kołobrzeg - Znicz Pruszków 2:1 (Goncerz 9, Witasik 49 - Nagamatsu 32), Zagłębie II Lubin - Śląsk II Wrocław 3:4 (Ratajczyk 37, Kobusiński 39, Kłudka 72 - Bukowski 9, Krocz 21, Szmigiel 68, Kurowski 74), Górnik Polkowice - Motor Lublin 2:0 (Hafez 36, Kiebzak 86), Radunia Stężyca - Lech II Poznań 3:3 (Stępień 5, 82, Kosznik 85 - Spławski 9, 27, Cywka 48), Garbarnia Kraków - Pogoń Siedlce 3:2 (Żak 7, Mularczyk 24, 37 - Nowak 15 k, Bujalski 66), Hutnik Kraków - GKS Jastrzębie 0:0; poniedziałek: Polonia Warszawa - Stomil Olsztyn (18:15).



PO 3 KOLEJKACH

1. Górnik 9 5:0

2. Kotwica 7 4:1

--------------------------------

3. Wisła 6 7:4

4. Stomil* 4 6:2

5. Siarka 4 7:5

6. Kalisz* 4 5:3

-------------------------------

7. Śląsk II 4 7:8

8. Garbarnia 4 6:7

9. Hutnik 4 4:5

10. Jastrzębie 4 1:2

11. Pogoń 3 4:5

12. Znicz 3 4:7

13. Zagłębie II 3 6:10

14. Lech II 2 6:7

-------------------------------

15. Olimpia 2 3:4

16. Radunia 2 7:9

17. Motor 2 3:5

18. Polonia** 0 1:2

* mecz zaległy ** 2 mecze zaległe