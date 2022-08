Co, gdzie, kiedy w Elblągu

Poniżej przegląd najciekawszych wydarzeń, które już w najbliższym czasie odbędą się w Elblągu i okolicach.

5 SIERPNIA

STOWARZYSZENIE KULTURALNE CO JEST? – MIASTO.GRAMY

Przed nami wyjątkowe muzyczne lato! Nieoczekiwane lokalizacje, nieoczekiwani artyści. To impreza, o którą nikt nie prosił, a każdy potrzebował.

Cykl Miasto.Gramy to 12 koncertów, zlokalizowanych w różnych miejscach Elbląga, do których zaprosiliśmy artystów nietuzinkowych, często Wam znanych, choć tym razem zobaczymy ich w nie do końca oczywistych okolicznościach. Na wszystkie wydarzenia WSTĘP WOLNY.

Ponieważ pogoda w lecie bywa kapryśna dopuszczamy zmiany lokalizacji, choć bardzo nie chcielibyśmy tego robić...

Co? Gdzie? Kiedy?

Dzień i godzina: 5 sierpnia, godz. 19:00 / Miejsce: schody przed SP3

Koncert: ALAMEDA (trans, progresywne electro)

6 SIERPNIA

ELBLĄSKA ORKIESTRA KAMERALNA – Park z kulturą: Wah - Wah Brass w Parku Dolinka



Park Dolinka, Amfiteatr i Wah - Wah Brass – oto przepis na udane letnie popołudnie elbląskiego melomana. 6 sierpnia (sobota), wraz z artystami tworzącymi ten wyjątkowy zespół dęty, poznamy oblicze (i to niejedno) muzyki rozrywkowej. Wah-Wah Brass to muzycy, którzy doświadczeniem mogliby obdzielić co najmniej kilka zespołów (występy m.in. w Polsce, Czechach, Francji, Niemczech oraz Australii), a o ich kunszcie świadczą choćby wspólne występy z Krzysztofem Pendereckim, Justyną Steczkowską, Waldemarem Malickim czy Alicją Majewską. Czas, by poznał ich Elbląg – start o godzinie 17, wstęp wolny.

Data i godzina: 06.08.2022, sobota, 17:00 / Miejsce: Amfiteatr – Park Dolinka

Wykonawcy: Wah – Wah Brass

W programie m.in. Muzyka rozrywkowa z Polski i świata

6 SIERPNIA

ROZBÓJNICY NA ULICY "SPEKTAKL ŚWIETLNY"



Plenerowy spektakl teatralny "Spektakl Świetlny"

Sobota, 6.08, godz. 21.00 (warsztaty, a po warsztatach spektakl)

Miejsce: dziedziniec Muzeum Archeologiczno-Historycznego (a w razie niepogody sala Biblioteki Elbląskiej na ulicy św. Ducha)

Takiego spektaklu jeszcze nie było!

Zbójnicka banda zaprasza na barwne widowisko, łączące w sobie sztukę cyrkową, żonglerkę, taniec i akrobatykę.

Ręcznie malowane kostiumy, kolorowe motyle, sześcian, akrobatyka w kole cyrkowym, pixel poi - to tylko niektóre z zaskakujących elementów jakie będzie można zobaczyć podczas przedstawienia. Przed nami pokaz fascynujących umiejętności oraz niepowtarzalna muzyka i atmosfera…

Po raz pierwszy w historii, późną nocą, zapraszamy na spektakl w niesamowitym klimacie światła ultrafioletowego, który porywa widza w bajkowy, kolorowy świat, na długo zapadając w pamięć.

Zanim jednak rozpoczniemy spektakl zaprosimy wszystkich do wspólnego budowania wielkoformatowego w czasie warsztatów, które wystartują punktualnie o 21.00. To będzie świetna okazja do tego, żeby poszaleć na wielką skalę i poczuć, czym jest duch zespołowego działania.

6 SIERPNIA

PTTK ELBLĄG – SOBOTA Z PRZEWODNIKIEM PTTK "WEWNĘTRZNA GROBLA MŁYŃSKA, CZ. 2"



W ramach corocznej akcji PTTK Oddział Ziemi Elbląskiej, organizuje darmowe spacery z przewodnikiem „Sobota z przewodnikiem PTTK”. Ten tak bardzo popularny cykl jest prowadzony przez elbląskich przewodników z Koła Przewodników i Pilotów Turystycznych im. R. Gierzyńskiego przy PTTK Oddział Ziemi Elbląskiej przy współpracy z zaproszonymi przedstawicielami instytucji, które znajdują się w tegorocznym programie „Sobota z przewodnikiem PTTK”. Wakacyjny cykl Sobót związany jest z „Popularyzacją krajoznawstwa oraz wspieraniem różnorodnych form turystyki aktywnej wraz z organizacją eventów na szlaku parków”, jako zadanie publiczne dofinansowane przez Miasto Elbląg. Podczas spacerów z przewodnikiem zwiedzamy najciekawsze miejsca w Elblągu.

Każde ze spotkań związane jest tematycznie z zabytkami i historią naszego miasta. Atutem spacerów jest niebywała okazja do poznania miejskich tajemnic, historii i przewodnickich ciekawostek oraz poznania miejsc na co dzień rzadko odwiedzanych czy też niedostępnych.

Tegoroczna 12 edycja obejmuje 9 sobotnich spotkań w miesiącach wakacyjnych.

Oprócz tradycyjnych spacerów z historią elbląskich ulic, budynków czy też obcych wojsk w dawnym Elblągu, będziemy mieli możliwość wejścia do miejsc rzadko odwiedzanych dzięki współpracy z Aeroklubem Elbląskim, Jachtklubem Elbląg oraz GE Power Sp. z o. o.

Oczywiście wszystkie spacery są bezpłatne i odbywają się bez względu na pogodę.

Data i godzina: 6 sierpnia, godz. 10:00 / Miejsce: Plac Konstytucji 1, przed budynkiem Sądu Okręgowego

6 SIERPNIA

CENTRUM SZTUKI GALERIA EL – LETNIE KINO POD CHMURKĄ "PEWNEGO RAZU W HOLLYWOOD"



Sobota, letni wieczór, ulubiona osoba, koc na trawie i dobry film – to idealny przepis na Letnie Kino Pod Chmurką!

W każdą sobotę wakacji, od 2 lipca do 27 sierpnia, zapraszamy Was na dziedziniec Centrum Sztuki Galeria EL, gdzie wyświetlane będą wybrane przez Was filmy. Seanse rozpoczynać się będą po zmroku.

Podsumowując:

Kiedy? Każda sobota wakacji.

Gdzie? Dziedziniec Centrum Sztuki Galeria EL.

O której? Po zmroku. Seanse z tygodnia na tydzień będą zaczynać się kilkanaście minut szybciej, ze względu na krótszy dzień. O konkretnej godzinie będziemy Was informować na bieżąco.

Za ile? Wstęp wolny.

Co zabrać? Zabierzcie to, co lubicie i co może Wam się przydać: koce, bluzy, przekąski.

Widzimy się w najbliższą sobotę, 6 sierpnia, około godz. 21:45!

7 SIERPNIA

XXV LETNI SALON MUZYCZNY BAŻANTARNIA 2022 "NOCNY PORTIER I KOBIETA FINALNA"



Elbląskie Towarzystwo Kulturalne oraz Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu zapraszają na XXV Letni Salon Muzyczny Bażantarnia 2022. Początek koncertów godz. 17.00 muszla koncertowa w Bażantarni. Wstęp wolny.

7 SIERPNIA

ELBLĄSKA ORKIESTRA KAMERALNA – Park z kulturą: koncerty EOK w Parku Kajki



Park Kajki – miejsce pełne flory, fauny i...muzyki? Jak najbardziej, a to za sprawą Elbląskiej Orkiestry Kameralnej, która zaprasza na 3 letnie koncerty plenerowe. 17 lipca i 7 oraz 21 sierpnia, wraz z muzykami EOK, przeniesiemy się do świata najpiękniejszych melodii muzyki klasycznej. Czekają nas spotkania z utworami z Polski i świata, które pozostają inspiracją dla kolejnych kompozytorskich pokoleń i cieszą się niezmiennie popularnością wśród melomanów. W taki sposób można „parkować” godzinami, wstęp wolny.

Data i godzina: 7.08.2022, niedziela, 15:00 / Miejsce: Park Kajki

Wykonawcy: Zespół Elbląskiej Orkiestry Kameralnej

7 SIERPNIA

ARTYSTYCZNE LATO PASŁĘK 2022 z Teatrem im. A. Sewruka z Elbląga



Burmistrz Pasłęka i Dyrektor Pasłęckiego Ośrodka Kultury zapraszają na Artystyczne Lato Pasłęk 2022 z Teatrem im. A. Sewruka z Elbląga.

7 sierpnia 2022 godz. 19:00 - Koncert "Zaraz Świt" - wg scenariusza Krzysztofa Żabki wraz z zespołem, z udziałem Mikołaja Ostrowskiego, Eweliny Bemnarek i Natalii Krystowskiej.

Miejsce: Scena przy Zamku na placu św. Wojciecha w Pasłęku.

10 SIERPNIA

BIBLIOTEKA ELBLĄSKA – KREATYWNIE Z BULAJEM



W okresie wakacyjnym Biblioteka Młodego Czytelnika Bulaj zaprasza dzieci w wieku 6-11 lat na warsztaty literacko-plastyczne. Będą się one odbywały w środy w godz. 12:00-14:00. Wstęp wolny.

Tematyczny grafik spotkań:

10.08 – Gimnastyka dla każdego

17.08 – Kocie historie

24.08 – Dzień pełen niespodzianek

Zajęcia będą się odbywały pod namiotem na bibliotecznym dziedzińcu lub w Bulaju (w zależności od pogody).

11 SIERPNIA

BIBLIOTEKA ELBLĄSKA – Kraina Buka w Bulaju - Spotkanie z przyrodą dla najmłodszych



Biblioteka Młodego Czytelnika Bulaj oraz Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej zapraszają najmłodszych wraz z opiekunami do wspólnego spędzenia czasu.

Gdzie: Dziedziniec Biblioteki Elbląskiej*

Kiedy: 11.08.22 godz. 12.00-14.00

Co:

- Czytanie na dywanie

- Zabawy klockami i grami

przyrodniczymi

- Prace plastyczne

Spotkanie dedykowane dzieciom w wieku 1+ wraz z opiekunami.

12 SIERPNIA

STOWARZYSZENIE KULTURALNE CO JEST? – MIASTO.GRAMY

Przed nami wyjątkowe muzyczne lato! Nieoczekiwane lokalizacje, nieoczekiwani artyści. To impreza, o którą nikt nie prosił, a każdy potrzebował.

Cykl Miasto.Gramy to 12 koncertów, zlokalizowanych w różnych miejscach Elbląga, do których zaprosiliśmy artystów nietuzinkowych, często Wam znanych, choć tym razem zobaczymy ich w nie do końca oczywistych okolicznościach. Na wszystkie wydarzenia WSTĘP WOLNY.

Ponieważ pogoda w lecie bywa kapryśna dopuszczamy zmiany lokalizacji, choć bardzo nie chcielibyśmy tego robić...

Co? Gdzie? Kiedy?

Dzień: 12 sierpnia / Miejsce: KIOSK - Przystań Grupy Wodnej

godz. 18:00 EKSTAZA - ANNA GACEK (spotkanie autorskie).

godz. 20:00 Koncert KiŻ (rock, electro)



13 SIERPNIA

STOWARZYSZENIE KULTURALNE CO JEST? – MIASTO.GRAMY

Przed nami wyjątkowe muzyczne lato! Nieoczekiwane lokalizacje, nieoczekiwani artyści. To impreza, o którą nikt nie prosił, a każdy potrzebował.

Cykl Miasto.Gramy to 12 koncertów, zlokalizowanych w różnych miejscach Elbląga, do których zaprosiliśmy artystów nietuzinkowych, często Wam znanych, choć tym razem zobaczymy ich w nie do końca oczywistych okolicznościach. Na wszystkie wydarzenia WSTĘP WOLNY.

Ponieważ pogoda w lecie bywa kapryśna dopuszczamy zmiany lokalizacji, choć bardzo nie chcielibyśmy tego robić...

Co? Gdzie? Kiedy?

Dzień i godzina: 13 sierpnia, godz. 19:00 / Miejsce: Przystań Grupy Wodnej

Koncert SNEAKY JESUS oraz MICHAŁ JAN & IMMORTAL ONION (jazz, breakbeat).

13 SIERPNIA

PTTK ELBLĄG – SOBOTA Z PRZEWODNIKIEM PTTK "OD DEPMEYERA DO MYTYCHA"



W ramach corocznej akcji PTTK Oddział Ziemi Elbląskiej, organizuje darmowe spacery z przewodnikiem „Sobota z przewodnikiem PTTK”. Ten tak bardzo popularny cykl jest prowadzony przez elbląskich przewodników z Koła Przewodników i Pilotów Turystycznych im. R. Gierzyńskiego przy PTTK Oddział Ziemi Elbląskiej przy współpracy z zaproszonymi przedstawicielami instytucji, które znajdują się w tegorocznym programie „Sobota z przewodnikiem PTTK”. Wakacyjny cykl Sobót związany jest z „Popularyzacją krajoznawstwa oraz wspieraniem różnorodnych form turystyki aktywnej wraz z organizacją eventów na szlaku parków”, jako zadanie publiczne dofinansowane przez Miasto Elbląg. Podczas spacerów z przewodnikiem zwiedzamy najciekawsze miejsca w Elblągu.

Każde ze spotkań związane jest tematycznie z zabytkami i historią naszego miasta. Atutem spacerów jest niebywała okazja do poznania miejskich tajemnic, historii i przewodnickich ciekawostek oraz poznania miejsc na co dzień rzadko odwiedzanych czy też niedostępnych.

Tegoroczna 12 edycja obejmuje 9 sobotnich spotkań w miesiącach wakacyjnych.

Oprócz tradycyjnych spacerów z historią elbląskich ulic, budynków czy też obcych wojsk w dawnym Elblągu, będziemy mieli możliwość wejścia do miejsc rzadko odwiedzanych dzięki współpracy z Aeroklubem Elbląskim, Jachtklubem Elbląg oraz GE Power Sp. z o. o.

Oczywiście wszystkie spacery są bezpłatne i odbywają się bez względu na pogodę.

Data i godzina: 13 sierpnia, godz. 10:00 / Miejsce: przed Katedrą pw. św. Mikołaja, Plac katedralny

13 SIERPNIA

CENTRUM SZTUKI GALERIA EL – LETNIE KINO POD CHMURKĄ "CZAS MROKU"



Sobota, letni wieczór, ulubiona osoba, koc na trawie i dobry film – to idealny przepis na Letnie Kino Pod Chmurką!

W każdą sobotę wakacji, od 2 lipca do 27 sierpnia, zapraszamy Was na dziedziniec Centrum Sztuki Galeria EL, gdzie wyświetlane będą wybrane przez Was filmy. Seanse rozpoczynać się będą po zmroku.

Podsumowując:

Kiedy? Każda sobota wakacji.

Gdzie? Dziedziniec Centrum Sztuki Galeria EL.

O której? Po zmroku. Seanse z tygodnia na tydzień będą zaczynać się kilkanaście minut szybciej, ze względu na krótszy dzień. O konkretnej godzinie będziemy Was informować na bieżąco.

Za ile? Wstęp wolny.

Co zabrać? Zabierzcie to, co lubicie i co może Wam się przydać: koce, bluzy, przekąski.

Widzimy się w najbliższą sobotę, 13 sierpnia, około godz. 21:45!

14 SIERPNIA

XXV LETNI SALON MUZYCZNY BAŻANTARNIA 2022 "ZARAZ ŚWIT"



Elbląskie Towarzystwo Kulturalne oraz Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu zapraszają na XXV Letni Salon Muzyczny Bażantarnia 2022. Początek koncertów godz. 17.00 muszla koncertowa w Bażantarni. Wstęp wolny.

14 SIERPNIA

ARTYSTYCZNE LATO PASŁĘK 2022

Burmistrz Pasłęka i Dyrektor Pasłęckiego Ośrodka Kultury zapraszają na Artystyczne Lato Pasłęk 2022.

14 sierpnia 2022 godz. 19:00 - Koncert zespołu "Bez Idola"

Miejsce: Park rekreacyjno-edukacyjny na placu Tysiąclecia.

17 SIERPNIA

BIBLIOTEKA ELBLĄSKA – KREATYWNIE Z BULAJEM



W okresie wakacyjnym Biblioteka Młodego Czytelnika Bulaj zaprasza dzieci w wieku 6-11 lat na warsztaty literacko-plastyczne. Będą się one odbywały w środy w godz. 12:00-14:00. Wstęp wolny.

Tematyczny grafik spotkań:

17.08 – Kocie historie

24.08 – Dzień pełen niespodzianek

Zajęcia będą się odbywały pod namiotem na bibliotecznym dziedzińcu lub w Bulaju (w zależności od pogody).

20 SIERPNIA

PTTK ELBLĄG – SOBOTA Z PRZEWODNIKIEM PTTK "TRADYCJE ŻEGLARSKIE ELBLĄGA"



W ramach corocznej akcji PTTK Oddział Ziemi Elbląskiej, organizuje darmowe spacery z przewodnikiem „Sobota z przewodnikiem PTTK”. Ten tak bardzo popularny cykl jest prowadzony przez elbląskich przewodników z Koła Przewodników i Pilotów Turystycznych im. R. Gierzyńskiego przy PTTK Oddział Ziemi Elbląskiej przy współpracy z zaproszonymi przedstawicielami instytucji, które znajdują się w tegorocznym programie „Sobota z przewodnikiem PTTK”. Wakacyjny cykl Sobót związany jest z „Popularyzacją krajoznawstwa oraz wspieraniem różnorodnych form turystyki aktywnej wraz z organizacją eventów na szlaku parków”, jako zadanie publiczne dofinansowane przez Miasto Elbląg. Podczas spacerów z przewodnikiem zwiedzamy najciekawsze miejsca w Elblągu.

Każde ze spotkań związane jest tematycznie z zabytkami i historią naszego miasta. Atutem spacerów jest niebywała okazja do poznania miejskich tajemnic, historii i przewodnickich ciekawostek oraz poznania miejsc na co dzień rzadko odwiedzanych czy też niedostępnych.

Tegoroczna 12 edycja obejmuje 9 sobotnich spotkań w miesiącach wakacyjnych.

Oprócz tradycyjnych spacerów z historią elbląskich ulic, budynków czy też obcych wojsk w dawnym Elblągu, będziemy mieli możliwość wejścia do miejsc rzadko odwiedzanych dzięki współpracy z Aeroklubem Elbląskim, Jachtklubem Elbląg oraz GE Power Sp. z o. o.

Oczywiście wszystkie spacery są bezpłatne i odbywają się bez względu na pogodę.

Data i godzina: 20 sierpnia, godz. 10:00 / Miejsce: przy PUB Malwa - Most Niski

20 SIERPNIA

CENTRUM SZTUKI GALERIA EL – LETNIE KINO POD CHMURKĄ "W STARYM DOBRYM STYLU"



Sobota, letni wieczór, ulubiona osoba, koc na trawie i dobry film – to idealny przepis na Letnie Kino Pod Chmurką!

W każdą sobotę wakacji, od 2 lipca do 27 sierpnia, zapraszamy Was na dziedziniec Centrum Sztuki Galeria EL, gdzie wyświetlane będą wybrane przez Was filmy. Seanse rozpoczynać się będą po zmroku.

Podsumowując:

Kiedy? Każda sobota wakacji.

Gdzie? Dziedziniec Centrum Sztuki Galeria EL.

O której? Po zmroku. Seanse z tygodnia na tydzień będą zaczynać się kilkanaście minut szybciej, ze względu na krótszy dzień. O konkretnej godzinie będziemy Was informować na bieżąco.

Za ile? Wstęp wolny.

Co zabrać? Zabierzcie to, co lubicie i co może Wam się przydać: koce, bluzy, przekąski.

Widzimy się w najbliższą sobotę, 20 sierpnia, około godz. 21:45!

20 SIERPNIA

BIBLIOTEKA ELBLĄSKA – "REMUS". KASZUBSKA OPOWIEŚĆ TEATRU SNÓW



Zapraszamy na efektowny i pełen poetyckiej stylistyki, nocny spektakl plenerowy w wykonaniu jednego z najlepszych teatrów ulicznych w Polsce. Dziedziniec Biblioteki Elbląskiej, 20 sierpnia, godzina 21:00. Wstęp wolny.

Jak piszą autorzy spektaklu – „Remus, to opowieść o samotności niepozornego, bogatego duchem człowieka, który nie godzi się z zastanym i podejmuje walkę o zmiany w najbliższym otoczeniu. Na;leży realizować ideały, walczyć w imię Dobra z silniejszymi, a czasowe niepowodzenie nie oznacza ostatecznej klęski.

Remus dowiaduje się, że jest z rodu mistycznych Stolemów i ma do wypełnienia ważną misję. Ma wybawić zapadły zamek czyli obudzić tożsamość kulturową Kaszubów. Próbuje realizować ją na swoją miarę, jeżdżąc po jarmarkach i sprzedając polskie książki i drobiazgi niezbędne w domu. Jest uparty ale nie pozbawiony ludzkich słabości. W kluczowym momencie nie wystarcza mu odwagi i wiary, by misję ostatecznie wypełnić. Choć ponosi porażkę, przekazuje tę ideę następcom”.

Scenariusz spektaklu powstał na motywach powieści Aleksandra Majkowskiego „Życie i przygody Remusa”

Scenariusz, reżyseria i scenografia: Zdzisław Górski

Projekty kostiumów: Maciej Wojcieszkiewicz

Wykonanie kostiumów: Anna Kozaryna i Krystyna Bienias

Wykonanie rzeźb: Waldemar Faryno

Muzyka: collage



20 SIERPNIA

STOWARZYSZENIE KULTURALNE CO JEST? – MIASTO.GRAMY

Przed nami wyjątkowe muzyczne lato! Nieoczekiwane lokalizacje, nieoczekiwani artyści. To impreza, o którą nikt nie prosił, a każdy potrzebował.

Cykl Miasto.Gramy to 12 koncertów, zlokalizowanych w różnych miejscach Elbląga, do których zaprosiliśmy artystów nietuzinkowych, często Wam znanych, choć tym razem zobaczymy ich w nie do końca oczywistych okolicznościach. Na wszystkie wydarzenia WSTĘP WOLNY.

Ponieważ pogoda w lecie bywa kapryśna dopuszczamy zmiany lokalizacji, choć bardzo nie chcielibyśmy tego robić...

Co? Gdzie? Kiedy?

Dzień i godzina: 20 sierpnia, godz. 19:00 / Miejsce: Dziedziniec Muzeum

BIBOBIT & ELBLĄSKA ORKIESTRA KAMERALNA (funky, hip-hop)

DO 21 SIERPNIA

RATUSZ STAROMIEJSKI – GWIEZDNA FLOTA: WYSTAWA MODELI INSPIROWANYCH CYKLEM STAR WARS

Sympatycy, fani i fanatycy uniwersum Star Wars, będą mogli na żywo obejrzeć około 30 ręcznie wykonanych modeli statków i postaci, będących odwzorowaniem tych, które pojawiły się w produkcji filmowej.

Twórcami wystawy jest czwórka elblążan, dla których sympatia do serii filmów Gwiezdne Wojny, przerodziła się w życiową pasję. Wszystkie skonstruowane przez nich modele, zostały od podstaw wykonane z papieru, plastiku i innych materiałów z odzysku. Najogólniej mówiąc, modele powstają zgodnie z ideą recyklingu. Oczywiście nie jest to pierwsza wystawa ich modelarskiego dorobku, bo do tej pory zdążyli zaprezentować ją w wielu Europejskich miastach, takich jak Wiedeń, Bruksela czy Berno.

Gigantyczny Sokół Millennium, czterometrowy Nebulon, majestatyczny Star Destroyer czy Pustynna Barka Jabby - wszystkie z tych statków oraz wiele, wiele więcej będziecie mogli podziwiać podczas wystawy Gwiezdna Flota! Niech moc będzie z Wami!

Wystawa:

Do 21 sierpnia w godz. 10:00 – 20:00.

Ratusz Staromiejski, ul. Stary Rynek 25, sala koncertowa (I piętro)

wstęp wolny



21 SIERPNIA

ELBLĄSKA ORKIESTRA KAMERALNA – Park z kulturą: koncerty EOK w Parku Kajki



Park Kajki – miejsce pełne flory, fauny i...muzyki? Jak najbardziej, a to za sprawą Elbląskiej Orkiestry Kameralnej, która zaprasza na 3 letnie koncerty plenerowe. 17 lipca i 7 oraz 21 sierpnia, wraz z muzykami EOK, przeniesiemy się do świata najpiękniejszych melodii muzyki klasycznej. Czekają nas spotkania z utworami z Polski i świata, które pozostają inspiracją dla kolejnych kompozytorskich pokoleń i cieszą się niezmiennie popularnością wśród melomanów. W taki sposób można „parkować” godzinami, wstęp wolny.

Data i godzina: 21.08.2022, niedziela, 15:00 / Miejsce: Park Kajki

Wykonawcy: Zespół Elbląskiej Orkiestry Kameralnej

21 SIERPNIA

XXV LETNI SALON MUZYCZNY BAŻANTARNIA 2022 "NA PEŁNYM MORZU"



Elbląskie Towarzystwo Kulturalne oraz Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu zapraszają na XXV Letni Salon Muzyczny Bażantarnia 2022. Początek koncertów godz. 17.00 muszla koncertowa w Bażantarni. Wstęp wolny.

24 SIERPNIA

BIBLIOTEKA ELBLĄSKA – KREATYWNIE Z BULAJEM



W okresie wakacyjnym Biblioteka Młodego Czytelnika Bulaj zaprasza dzieci w wieku 6-11 lat na warsztaty literacko-plastyczne. Będą się one odbywały w środy w godz. 12:00-14:00. Wstęp wolny.

Tematyczny grafik spotkań:

24.08 – Dzień pełen niespodzianek

Zajęcia będą się odbywały pod namiotem na bibliotecznym dziedzińcu lub w Bulaju (w zależności od pogody).

Więcej informacji: Biblioteka Młodego Czytelnika „BULAJ”, ul. Zamkowa 1, tel. 55 625 60 23



24 SIERPNIA

BIBLIOTEKA ELBLĄSKA – HISTORIA PAPIERU OD DESKI DO DESKI

11:00-16:00 Rodzinne warsztaty czerpania papieru na dziedzińcu Biblioteki Elbląskiej

Cykl Papierowe Sztuki Biblioteki Elbląskiej zakończymy warsztatami czerpania papieru na dziedzińcu Biblioteki Elbląskiej. Nasi goście z Muzeum Piśmiennictwa i Drukarstwa w Grębocinie przybliżą nam historię wynalazku, jakim jest papier. Technologię tworzenia papieru poznamy w teorii i w praktyce – każdy z przybyłych będzie mógł wyczerpać własny arkusz (wstęp wolny).

Prosimy o wcześniejsze rezerwacje miejsca na warsztatach – drogą mailową przez adres n.szudzikowska@bibliotekaelblaska.pl lub osobiście w Bibliotece Młodego Czytelnika BULAJ (ul. Zamkowa 1).

Wydarzenia odbywa się w ramach cyklu wykładowo-warsztatowego „Papierowe sztuki Biblioteki Elbląskiej” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego”.

26 SIERPNIA

ELBLĄSKIE ŚWIĘTO CHLEBA 2022



Elbląskie Święto Chleba to przede wszystkim jarmark z regionalnymi wypiekami, produktami żywnościowymi oraz rękodziełem i sztuką ludową. W trakcie tego wydarzenia, jak sama nazwa wskazuje, można spróbować i kupić chleb z najróżniejszych zakątków Polski, ale również z Litwy, Rosji, Ukrainy.

Co roku Elbląg odwiedza ponad 200 wystawców. Oprócz wypieków na stoiskach można znaleźć przeróżne miody, wyroby cukiernicze, wędliny oraz żywność ekologiczną i regionalną. Są też wystawcy rękodzieła, wytwórcy biżuterii i kolekcjonerzy przedmiotów zabytkowych. Czego natomiast nie ma? Pieczołowicie dbamy o to, aby na stoiskach nie było tanich, plastikowych, byle jakich wyrobów niewiadomego pochodzenia.

Elbląskie Święto Chleba to także prezentacje artystyczne – m.in. artystów z miast partnerskich Elbląga. To także koncerty, teatry uliczne i pokazy warsztatowe dawnych rzemiosł. Tradycyjnie jednym z elementów Święta Chleba są niezwykle widowiskowe wyścigi Smoczych Łodzi na rzece Elbląg. Chcesz atrakcyjnie spędzić czas z rodziną i przyjaciółmi? Zapraszamy od 27 do 29 sierpnia!

PROGRAM - PIĄTEK:

10.00 - 22.00 Jarmark produktów regionalnych - Stare Miasto

10.00 - 14.00 Warsztaty Piekarczyka - dziedziniec Muzeum Archeologiczno-Historycznego

Elbląskie Dni Zdrowia – Stare Miasto:

10.00 - 16.00 Dermobus – mobilne badania znamion skóry; Trychobus – mobilne badania trychologiczne

10.00 - 19.00 Punkt badań profilaktycznych

16.00 Warsztaty krawieckie dla dzieci – dziedziniec Biblioteki Elbląskiej

10.00 - 22.00 Wesołe miasteczko – Wyspa Spichrzów

20:00 Koncert Elbląskiej Orkiestry Kameralnej „Wodecki – wspomnień czar” – plac przy Katedrze

27 SIERPNIA

ELBLĄSKIE ŚWIĘTO CHLEBA 2022

PROGRAM - SOBOTA:

9.00 - 22.00 Jarmark produktów regionalnych - Stare Miasto

9.00 - 19.00 Elbląskie Dni Zdrowia - punkt badań profilaktycznych – ul. Stary Rynek

9.00 - 22.00 Wesołe miasteczko – Wyspa Spichrzów

10.00 Sobota z przewodnikiem „Od Schichaua do GE Power” - zbiórka przy ul. Stoczniowej od strony Bramy Targowej, wejście do biurowca A1 (obowiązują zapisy!)

10.00 - 15.00 Kiermasz książek wycofanych z księgozbioru bibliotecznego Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida

10.00 - 16.00 Wyścig smoczych łodzi – rzeka Elbląg

10:00 - 18.00 Strefa Hefajstosa – dziedziniec Muzeum Archeologiczno – Historycznego

10.00 - 20.00 Warsztaty garncarstwa i wypieku chleba – Bulwar Zygmunta Augusta

11.00 - 13.00 „Na ludowo” – występy regionalnych zespołów ludowych (na scenie: Gronowiacy, Tolkmiczanki, Sasanki, Warmianki) – dziedziniec Muzeum Archeologiczno – Historycznego

11.00 - 14.00 Wspólne gotowanie z Elbląskim Klubem Szefów Kuchni przy Bramie Targowej (godz. 14.00 degustacja przygotowanej potrawy)

11.00 - 16.00 Warsztaty czerpania papieru „Historia papieru od deski do deski” - dziedziniec Biblioteki Elbląskiej im. Cypriana Norwida

11.00 - 18.00 Strefa zabaw i animacji dla dzieci - Bulwar Zygmunta Augusta

12.00 - 15.00 Warsztaty tkania krajek (nauka wyplatania bransoletek) - dziedziniec Muzeum Archeologiczno – Historycznego

12.00 - 20.00 Rejsy Pomeranką „Z opowieścią historyczną pod żaglami” - start rejsu przy Moście Wysokim, od strony Bulwaru Zygmunta Augusta

14.00 Występy lokalnych wykonawców: Kinga Szarag, zespół ElBeszamel - plac przy Katedrze

14.00 - 16.00 Teatr zabawy - „Mieszczanka i Piekarczyk”, prowadzenie Teatr Gargulec - Bulwar Zygmunta Augusta

14.30 Występ zespołu Szalone, Szalone Małolaty ze Studia Artystycznego Katarzyny Panicz – plac przy Katedrze

14.30 Zespół Pieśni i Tańca Szuwary, Zespół Pieśni i Tańca Malbork - plac przy Katedrze

15.30 Prezentacja EKS Start Elbląg -plac przy Katedrze

16.00 „Rzeka Kultury” – GRAFATAK i koncert FOLLOW RIVERS - przystań Grupy Wodnej

16.30 Występ zespołu Elbląskie Diamenty – plac przy Katedrze

17.00 Widowisko plenerowe „Tajemnica cyrkowego klauna” w wykonaniu Teatru Vaśka – dziedziniec Biblioteki Elbląskiej im. Cypriana Norwida

18.00 Koncert zespołu FISZ EMADE TWORZYWO - plac przy katedrze

20.00 Koncert zespołu FUTURE FOLK - plac przy Katedrze

21.15 Taniec z ogniem „Psycho dolls” – plac przy Katedrze

21.30 Letnie kino pod chmurką – seans filmowy na leżakach – „Ukryte piękno” – dziedziniec CS Galeria EL

28 SIERPNIA

ELBLĄSKIE ŚWIĘTO CHLEBA 2022

PROGRAM - NIEDZIELA:

9.00 - 20.00 Jarmark produktów regionalnych - Stare Miasto

9.00 - 17.00 Elbląskie Dni Zdrowia - punkt badań profilaktycznych - ul. Stary Rynek

9.00 - 20.00 Wesołe miasteczko – Wyspa Spichrzów

10.00 - 12.00 „Na ludowo” – występy regionalnych zespołów ludowych (zespoły: Pasłęczanie, Szwagry, Szuwary) – dziedziniec Muzeum Archeologiczno-Historycznego Bulwar Zygmunta Augusta

10.00 - 14.00 Strefa Hefajstosa – dziedziniec Muzeum Archeologiczno-Historycznego

10.00 - 14.00 Śniadanie na trawie – dziedziniec CS Galeria EL

10.00 - 18.00 Warsztaty garncarstwa i wypieku chleba - Bulwar Zygmunta Augusta

11.00 - 14.00 Wspólne gotowanie z Elbląskim Klubem Szefów Kuchni przy Bramie Targowej (godz. 14.00 degustacja przygotowanej potrawy)

12.00 - 17.00 Pokazy grup rekonstrukcyjnych z Garnizonu Gdańsk - dziedziniec Muzeum Archeologiczno – Historycznego

12.00 - 18.00 Strefa zabaw i animacji dla dzieci – Bulwar Zygmunta Augusta

12.00 - 20.00 Rejsy Pomeranką „Z opowieścią historyczną pod żaglami” - przy Moście Wysokim od strony Bulwaru Zygmunta Augusta

14.00 - 16.00 Teatr zabawy – festyn „Piraci na morzu”, prowadzenie Teatr Gargulec – Bulwar Zygmunta Augusta

Na żeglarską nutę:

14.00 Koncert dla dzieci „Od kałuży do oceanu”- zespół KLANG - plac przy Katedrze

14.45 Koncert zespołu KLANG – plac przy Katedrze

15.30 Koncert zespołu ATLANTYDA – plac przy Katedrze

17.00 Koncert „Ku Wyspom Szczęśliwym” (A. Korycki, D. Żukowska, M. Szurawski, R. Muzaj) – plac przy Katedrze

18.30 Koncert zespołu THE NIEROBBERS - plac przy Katedrze



27 SIERPNIA

PTTK ELBLĄG – SOBOTA Z PRZEWODNIKIEM PTTK "OD SCHICHAUA DO GE POWER"



W ramach corocznej akcji PTTK Oddział Ziemi Elbląskiej, organizuje darmowe spacery z przewodnikiem „Sobota z przewodnikiem PTTK”. Ten tak bardzo popularny cykl jest prowadzony przez elbląskich przewodników z Koła Przewodników i Pilotów Turystycznych im. R. Gierzyńskiego przy PTTK Oddział Ziemi Elbląskiej przy współpracy z zaproszonymi przedstawicielami instytucji, które znajdują się w tegorocznym programie „Sobota z przewodnikiem PTTK”. Wakacyjny cykl Sobót związany jest z „Popularyzacją krajoznawstwa oraz wspieraniem różnorodnych form turystyki aktywnej wraz z organizacją eventów na szlaku parków”, jako zadanie publiczne dofinansowane przez Miasto Elbląg. Podczas spacerów z przewodnikiem zwiedzamy najciekawsze miejsca w Elblągu.

Każde ze spotkań związane jest tematycznie z zabytkami i historią naszego miasta. Atutem spacerów jest niebywała okazja do poznania miejskich tajemnic, historii i przewodnickich ciekawostek oraz poznania miejsc na co dzień rzadko odwiedzanych czy też niedostępnych.

Tegoroczna 12 edycja obejmuje 9 sobotnich spotkań w miesiącach wakacyjnych.

Oprócz tradycyjnych spacerów z historią elbląskich ulic, budynków czy też obcych wojsk w dawnym Elblągu, będziemy mieli możliwość wejścia do miejsc rzadko odwiedzanych dzięki współpracy z Aeroklubem Elbląskim, Jachtklubem Elbląg oraz GE Power Sp. z o. o.

Oczywiście wszystkie spacery są bezpłatne i odbywają się bez względu na pogodę.

Data i godzina: 27 sierpnia, godz. 10:00 / Miejsce: wejście do biurowca A1, od strony Bramy Targowej, ul. Stoczniowa

Przewodnik: Daniel Lewandowski, Leszek Marcinkowski

27 SIERPNIA

CENTRUM SZTUKI GALERIA EL – LETNIE KINO POD CHMURKĄ "UKRYTE PIĘKNO"



Sobota, letni wieczór, ulubiona osoba, koc na trawie i dobry film – to idealny przepis na Letnie Kino Pod Chmurką!

W każdą sobotę wakacji, od 2 lipca do 27 sierpnia, zapraszamy Was na dziedziniec Centrum Sztuki Galeria EL, gdzie wyświetlane będą wybrane przez Was filmy. Seanse rozpoczynać się będą po zmroku.

Podsumowując:

Kiedy? Każda sobota wakacji.

Gdzie? Dziedziniec Centrum Sztuki Galeria EL.

O której? Po zmroku. Seanse z tygodnia na tydzień będą zaczynać się kilkanaście minut szybciej, ze względu na krótszy dzień. O konkretnej godzinie będziemy Was informować na bieżąco.

Za ile? Wstęp wolny.

Co zabrać? Zabierzcie to, co lubicie i co może Wam się przydać: koce, bluzy, przekąski.

Widzimy się w najbliższą sobotę, 27 sierpnia, około godz. 21:45!

28 SIERPNIA

CENTRUM SZTUKI GALERIA EL – ŚNIADANIE NA TRAWIE 2022

W 1971 roku (4 Biennale Form Przestrzennych, Zjazd Marzycieli w Elblągu) artystka Ewa Partum, zainspirowana Śniadaniem na trawie wg. Édouarda Maneta – rozciągnęła na trawie wielkie płótno z tytułem obrazu, a na trawie obok, namalowała ten tytuł farbą, co uruchomiło złożoną grę słowną. W związku z tym, my chcielibyśmy uruchomić grę społeczną i zaprosić Państwa na nasz kolejny cykl “Śniadań na trawie”, gdzie będzie można miło i smacznie spędzić wspólny poranek. Cztery wakacyjne i niedzielne poranki będą pod znakiem SMAKU, MUZYKI, AKTYWNOŚCI I EDUKACJI. Poranne spotkania dają okazję do wspólnego relaksu, ciekawych rozmów czy aktywności na świeżym powietrzu. Nie tak dawno większość z nas tęskniła za wspólnym spędzaniem czasu na łonie natury – teraz możemy Wam to umożliwić!

Spotykamy się na dziedzińcu Galerii EL. Do dyspozycji będą leżaki i pufy. Można zabrać ze sobą kocyki, książki, skakanki, swoje kulinaria etc. Do zajęć ruchowych należy wziąć ze sobą maty. W przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych wszelkie aktywności odbywać się będą w namiocie estradowym, na dziedzińcu. Wszystkie aktywności są bez ograniczeń wiekowych, a wstęp na wszystkie spotkania wolny. Podczas niedzielnych poranków będzie można również obejrzeć aktualne wystawy znajdujące się w Galerii.

PROGRAM 28.08.2022 10:00 – 14:00

-10:00 – 14:00 Restauracja Vegan Spot, Kawiarnia #Bez, Niezły kocioł

Pyszne, ekologiczne i 100% wegańskie śniadania, kawa i ciasta (m.in. szakszuka z czerwonej soczewicy, pączki bez cukru, lemoniady, cold brew i wiele innych)

-12:00 – 14:00 Groovno

Funk, rock i groove

-11:00 – 12:00 Małgorzata Jabłońska – Zumba

Zajęcia fitness z elementami tańca

-10:00 – 14:00 Janusz Kozak – VLEPTOTUTAJ

Warsztaty z robienia vlepek