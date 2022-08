Elbląg: Ukradł samochód z zakładu pogrzebowego. Chciał się w nim przespać, bo pilnie potrzebował noclegu

29-latek z Elbląga usłyszał zarzut kradzieży samochodu z zakładu pogrzebowego w Elblągu. Mężczyzna został zatrzymany w momencie, kiedy pojechał nim po zakupy. Rozpoznali go policjanci. Tłumaczył się, że chciał spędzić w nim noc. Za kradzież grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności.

Do zdarzenia doszło 3 sierpnia 2022 roku kilka minut przed północą. Z ulicy ul. Łęczyckiej w Elblągu został skradziony ford transit. Nie był to typowy karawan, a samochód techniczny z windą do opuszczania trumien. 29-latek, który pracował wcześniej w zakładzie pogrzebowym, ukradł go z terenu posesji firmy.

Nie była to jednak zemsta za zwolnienie z pracy, lecz jak wyjaśniał chęć spędzenia nocy w aucie. Następnego dnia mężczyzna został zatrzymany pod jednym ze sklepów przy ul. Beniowskiego w Elblągu.

Przyjechał skradzionym autem, żeby zrobić zakupy. Poszukiwany samochód rozpoznali policjanci z patrolu. Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu. Przyznał się i złożył wyjaśnienia. Tłumaczył się, że potrzebował pilnego noclegu. Nie był wcześniej karany. Za kradzież grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności.

KMP Elbląg