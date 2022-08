Zatańczą w Elblągu ze Stefano Terrazzino. Grupy taneczne ze szkoły Broadway w spektaklu

Sukcesy? Mamy ich całą listę – mówi Asia, która już od kilku lat spełnia swoje dziecięce marzenia, tańcząc w zespole Cubana. Teraz utalentowane elblążanki zaprezentują swoje umiejętności w przestrzeni własnego miasta. Elbląg będzie tłem spektaklu tanecznego realizowanego przez Stefano Terrazzino.

PASJE

Asia pochodzi z Elbląga, kocha swoje miasto i tutaj realizuje się zawodowo. Zdradzić możemy jedynie tyle, że na co dzień bliżej Asi do munduru, niż kolorowych i lśniących sukni.

– Lubię wyzwania i dreszczyk emocji, w mojej ponad dwudziestoletniej karierze zdarzały się groźne momenty, ale staż pracy tylko potwierdza, że jest to coś, w czym dobrze się odnajduję – przyznaje elblążanka.

Po godzinach Asia spełnia swoje marzenia.

– Taniec towarzyszył mi od zawsze, kochałam go już jako dziecko. Kiedy więc, będąc już w dojrzałym wieku, szukałam czegoś, co mogłabym robić tylko dla siebie między pracą a rodziną, wybór padł właśnie na szkołę tańca. Tak w moim życiu pojawił się Broadway – i to już kilkanaście lat temu. To tam powstała nasza formacja – Cubana – w gronie szesnastu kobiet działamy nieprzerwanie już od siedmiu lat – wszystkie jesteśmy dojrzałe, pracujemy, mamy rodziny i codzienne obowiązki, ale dwa razy w tygodniu spotykamy się na treningach, a kiedy przygotowujemy się do turniejów, nawet częściej – zdradza nasza rozmówczyni.

Grupa taneczna Cubana bierze udział w zawodach rangi krajowej, międzynarodowej i światowej. Panie wyjeżdżają na turnieje, odnoszą sukces za sukcesem i pilnie szlifują swoje umiejętności.





Grupa taneczna Cubana bierze udział w zawodach rangi krajowej, międzynarodowej i światowej. Panie wyjeżdżają na turnieje, odnoszą sukces za sukcesem i pilnie szlifują swoje umiejętności.





– Zaczęło się amatorsko, od hobby, a dziś taniec to pasja, która wciąż nakręca nas do dalszego działania. Nie możemy przestać – mamy przecież przed sobą perspektywę kolejnych turniejów i mistrzostw. Jednocześnie sporo udało nam się już osiągnąć, możemy pochwalić się m.in. tytułem mistrzyń świata, który zdobyłyśmy w Czechach. Znów się tam wybieramy – i to już w październiku. Później w listopadzie czeka nas turniej w Warszawie. Co sezon do naszego repertuaru dochodzi kolejny układ – dba o to nasza trenerka Katarzyna Goszka – mocna osobowość, która potrafi wiele nauczyć i bardzo nas wspiera – mówi Asia.

Szesnastka utalentowanych pań czerpie z tańca ogromną satysfakcję.

– Trema? Była olbrzymia – ale przy pierwszych występach, kiedy stawałyśmy przed dużą publicznością, bo nie robiłyśmy tego przecież nigdy przedtem. Dziś jest już inaczej – polegamy na sobie i darzymy się zaufaniem – to w grupie jest siła. Zrodziły się między nami przyjaźnie, które bardzo się rozwinęły. Bardzo się wspieramy, trafiło nam się doborowe towarzystwo – śmieje się członkini Cubany.

I dodaje: – Treningi są też dla nas odpoczynkiem od codzienności. Czasami idę na trening zmęczona po pracy, ale zaraz na sali zapominam o wszystkim i oddaję się swojej pasji – wtedy istnieje dla mnie tylko taniec.

– To on wpływa na naszą samoocenę, pomaga budować poczucie własnej wartości. Dzięki niemu wciąż czujemy się młode i pełne energii, mimo że na naszych głowach nadal jest i praca, i dom. Taniec to forma zabawy i odskoczni, która jednocześnie pozwala nam dbać o zdrowie i kondycję. Zawsze namawiam do aktywności i powtarzam, że jak się chce, to czas się zawsze znajdzie.

Umiejętności elblążanek będzie można podziwiać na żywo już w najbliższą sobotę. 13 sierpnia Elbląg odwiedzi jeden z trenerów Cubany – Stefano Terrazzino, z którym panie współpracują już od dwóch lat.



– Stefano szkoli nas i bierzemy udział w organizowanych przez niego warsztatach, jest jednym z naszych trenerów. Teraz zaproponował nam udział w realizowanym przez niego przedsięwzięciu – to spektakl taneczny, którego część nagrana zostanie w Elblągu – informuje Asia.

Grupa Cubana razem z grupą Bailamos również rozwijającą swoje umiejętności w szkole Broadway zatańczą w kilku miejscach, które kojarzą się z naszym miastem.

– Ćwiczyłyśmy przez cały rok! Bardzo cieszymy się na to przedsięwzięcie – kilka spotów z różnych miast – jeden z Elblągiem w tle – stworzy półgodzinny spektakl taneczny. To ciekawa forma promocji naszego miasta – zauważa nasza rozmówczyni.

– Spotykamy się w sobotę 13 sierpnia o godzinie 10 przed katedrą – będzie nauka jive'a. Później przeniesiemy się na zajezdnię tramwajową – będziemy tańczyły w tramwaju! W planie jest też kilka ujęć na hali produkcyjnej w byłym Zamechu – zdradza Asia.