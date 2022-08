III Festiwal Nauki i Sztuki Copernicus Open Frombork 2022 [PROGRAM]

Już po raz trzeci końcówka wakacji we Fromborku wypełniona będzie koncertami, spotkaniami, warsztatami i wystawami. Przed nami Festiwal Nauki i Sztuki Copernicus Open Frombork 2022.

To czas, w którym chcemy zwrócić uwagę na to, że wszechstronny naukowiec Mikołaj Kopernik najdłużej związany był właśnie z Fromborkiem. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest wolny, a bezpłatne zaproszenia można pobrać na stronie www.bilety.muzeumfrombork.pl - przekazują organizatorzy wydarzenia.

PROGRAM:

18 sierpnia

15.00 – „Barokowy Koncert Organowy”, wyk. Marek Rogalski

(BAZYLIKA ARCHIKATEDRALNA pw. WNMP i św. Andrzeja)

17.30 – „Ścigamy Słońce i badamy wszechświat” – spotkanie z astronomem Edith Jurkiewicz-Pilską. Projekty badawcze, w których każdy może wziąć udział omówimy przy wahadle Foucaulta (WIEŻA RADZIEJOWSKIEGO).

19.00 — Koncert „Angielska melancholia” Skuti Ensemble — zespół muzyki dawnej (Renata Skotnicka: klawesyn, flet altowy. Piotr Moneta: flet basowy, Jacek Wiliński: flet tenorowy, Marcin Skotnicki: flet sopranowy, flet altowy). Utwory o tematyce funeralnej takich artystów jak: Anthony Holborne, Thomas Tallis, John Downland, Henry Purcell, Georg Friedrich Händel (SZPITAL ŚW. DUCHA - KAPLICA ŚW. ANNY, ul. Stara 6, Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku).

20.00 – Spacer śladami Pana Samochodzika (WIEŻA WODNA, Elbląska 2)



19 sierpnia

17.30 – Przedstawienie idei Festiwalu Nauki i Sztuki Copernicus Open, powitanie zaproszonych gości, wernisaż malarstwa Doroty Kęstowicz „Portrety”

oraz „Droga życia” prof. Soon Chul Parka - finisaż (WIEŻA RADZIEJOWSKIEGO).

18.00 – Święto fotografii - Godzina selfie z Mikołajem Kopernikiem (DZIEDZINIEC KATEDRALNY).

19.00 – Koncert: J.S. Bach – Aria na strunie G, T. Albinoni – Adagio, A. Vivaldi – 4 pory roku. Wykonawcy: Mariusz Patyra – skrzypce, Piotr Sułkowski – dyrygent, Orkiestra Festiwalowa (BAZYLIKA ARCHIKATEDRALNA pw. WNMP i św. Andrzeja).

20 sierpnia

11.00 – „Toczy się , toczy…” – warsztaty toczenia na kole garncarskim (WOZOWNIA SZTUK, ul. Katedralna 6).

12.00 – Malarskie puzzle (PRZY WEJŚCIU DO ZESPOŁU KATEDRALNEGO OD POŁUDNIA).

13.00 – Warsztaty typograficzne (PRZY STUDNI NA DZIEDZIŃCU KATEDRALNYM).

13.30 – Warsztaty kimchi (PRZY STUDNI NA DZIEDZIŃCU KATEDRALNYM).

15.00 – Copernicus Press - otwarcie międzynarodowej wystawy typograficznej (WOZOWNIA SZTUK, ul. Katedralna 6).

16.30 – „Kopernik i Gwiezdne Wojny. Astronomiczne show z elementami pirotechniki scenicznej” w wykonaniu „Grupy Przyjacielskiej Dzwon” (WIEŻA RADZIEJOWSKIEGO).

18.00 – Koncert: G. Rossini – Uwertura do opery Włoszka w Algierze,

F. Chopin – II koncert fortepianowy f-moll op. 21, wykonawcy: Łukasz Krupiński – fortepian solo, Piotr Sułkowski – dyrygent, Orkiestra Festiwalowa (BAZYLIKA ARCHIKATEDRALNA pw. WNMP i św. Andrzeja).

21 sierpnia

12.30 – Spotkanie z człowiekiem renesansu: Stanisław Syrewicz – autor piosenek, reżyser, kompozytor (m.in. muzyki do serialu „Nad rozlewiskiem” i piosenki pt. „To nie ja byłam Ewą” (NOWY PAŁAC BISKUPI).

13.30 – „Zrób to sam” – własnoręcznie robimy pamiątki Copernicus Open

(PRZY STUDNI NA DZIEDZIŃCU).

15.00 – Koncert "Musica Warmiensis", w programie: J.N. Woczet – Messe von Woczet (I poł. XIX w.), I. Kayser – Sub Tuum Praesidium (1750), Anonim – Messe d-moll (II poł. XVIII w.). Wykonawcy: Cappella Warmiensis Restituta, Ingrida Gápová – sopran, Piotr Olech – kontratenor, Aleksander Rewiński – tenor, Andrzej Zawisza – bas (BAZYLIKA ARCHIKATEDRALNA pw. WNMP i św. Andrzeja).