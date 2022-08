Wakacyjna Trasa Dwójki i Mariusz Błaszczak w Elblągu [ZDJĘCIA]

"Koncert piosenki wojskowej państw NATO" zorganizowany w ramach Wakacyjnej Trasy Dwójki w Elblągu był nie tylko ciekawym wydarzeniem dla mieszkańców, ale przede wszystkim podziękowaniem dla żołnierzy.

— Pierwszą formą podziękowania był koncert w bazie wojskowej w Mińsku Mazowieckim — to było podziękowanie za pomoc udzielaną podczas pandemii, ten koncert jest podziękowaniem za całokształt — mówił TVP minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak.

I zaznaczał: — Mam nadzieję, że stanie się on już tradycją — że Elbląg — piękne miasto, gdzie stacjonują wojska polskie, ale też wojska NATO, gdzie jest dowództwo NATO-wskiej dywizji z generałem, który z rąk prezydenta Andrzej Dudy otrzymał drugą gwiazdkę, że właśnie Elbląg — miejsce, które niebawem rozwinie się też ze względu na przekop Mierzei Wiślanej przeprowadzony przez rząd Prawa i Sprawiedliwości stanie się miejscem symbolicznym i będziemy dziękować właśnie tu — w Elblągu — żołnierzom.

Warto podkreślić słowa ministra — 15 sierpnia gen. bryg. Zenon Brzuszko dowódca Wielonarodowej Dywizji Północny-Wschód został awansowany przez Andrzeja Dudę na stopień generała dywizji podczas obchodów święta Wojska Polskiego w Warszawie.

Odwiedzający Elbląg w tym samym dniu Mariusz Błaszczak, został również zapytany o nową ustawę o obronie ojczyzny, która już weszła w życie — zakłada ona m.in. wydatki na poziomie 3 proc. PKB, dobrowolną zasadniczą służbę wojskową, nowe rodzaje służby, zmiany w finansowaniu i system zachęt do służby.

— Premier Kaczyński powtarzał — "minimum 3 procent" — tak jak minimum to te 300 tysięcy żołnierzy Wojska Polskiego. Ja zobowiązałem się do tego, że będę kontynuował wszystkie dzieła, które rozpoczął pan premier Jarosław Kaczyński, kiedy przewodniczył Komitetowi Rady Ministrów ds. bezpieczeństwa i spraw obronnych i tak będzie.

— Wojsko Polskie będzie coraz liczniejsze i uzbrajane w nowoczesną broń. Jeszcze w tym roku pierwsze czołgi, pierwsze armatohaubice, a w przyszłym roku samoloty, trafią do wyposażenia Wojska Polskiego — zapowiada Błaszczak.

— Będziemy rozwijać wojsko również liczebnie, zachęcam tych, którzy jeszcze nie podjęli decyzji, co będą robić w dorosłym życiu, żeby zgłaszali się do Wojska Polskiego — mówił w Elblągu minister.

I stojąc już na koncertowej scenie, jeszcze raz zachęcał: — Wojsko Polskie jest profesjonalne, dynamiczne, nowoczesne — w każdej sytuacji możemy liczyć na naszych żołnierzy. Są sprawni, gotowi do działania, nieustannie się szkolą, podnoszą swoje umiejętności — to ich codzienność. Zachęcam wszystkich, którzy planują swoją przyszłość, sprawdźcie, czy bycie żołnierzem to pomysł dla was. Nasza nowa szansa to dobrowolna zasadnicza służba wojskowa — każdy ochotnik otrzymuje 4560 zł miesięcznie, może zrobić prawo jazdy i zdobyć różne uprawnienia — np. patent nurka czy skoczka spadochronowego. Po rocznym szkoleniu może zostać zawodowym żołnierzem lub rezerwistą. Zajrzyjcie do najbliższego Wojskowego Centrum Rekrutacji.

— Czekamy na was! Potrzebujemy waszej wiedzy i energii, umiejętności, sprawności i entuzjazmu. Warto być żołnierzem, warto służyć ojczyźnie, warto służyć swoim bliskim, warto być częścią wielkiej wojskowej rodziny NATO. Walczymy o godność i przyszłość Polski, walczymy o to, by Polska była Polską — zakończył Błaszczak.