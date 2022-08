Elbląg: Miasto.Gramy po raz ostatni [ZDJĘCIA]

Robimy takie imprezy, na które sami byśmy przyszli — mówi Beata Branicka, prezeska elbląskiego stowarzyszenia kulturalnego Co Jest?. W najbliższą sobotę 20 sierpnia finał letniego cyklu koncertów Miasto.Gramy, który stowarzyszenie zorganizowało w Elblągu.

Koncerty i inne spotkania odbywały się w różnych elbląskich lokalizacjach. Była Grota w parku Planty i Targowisko Miejskie. Elblążanie bawili się też w nowym amfiteatrze w parku Dolinka. Nick Sinckler był pierwszym artystą, który zaśpiewał w tym miejscu dla elbląskiej publiczności po rewitalizacji parku. Był też koncert na samym szczycie Góry Chrobrego. Można było posłuchać muzyki orientalnej, delektując się przy tym wspaniałym widokiem na panoramę Elbląga. 5 sierpnia koncert odbył się przy schodach Sportowej Szkoły Podstawowej nr 3, gdzie zagościła muzyka electro i trans.

Finał cyklu Miasto.Gramy już w sobotę 20 sierpnia. Wydarzenie odbędzie się na dziedzińcu Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu. Wystąpi poznański Bibobit i Elbląska Orkiestra Kameralna, by publiczność przenieść do świata z płyty "Co to za czas" Agnieszki Osieckiej.



