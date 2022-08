Czytam, bo lubię: „Literacka Agencja Detektywistyczna: Odsłona”

Opowieść o detektywach, którzy rozwiązują sprawę opętania przez motywy literackie – tego jeszcze nie było. Oto niezależny komiks polskiej autorki, który najpierw ukazywał się w sieci po angielsku, żeby potem zadebiutować w Polsce na papierze.

Paulina Matyńka to absolwentka filologii romańskiej i socjologii, która po godzinach rysuje i opowiada historie. Komiks „Literacka Agencja Detektywistyczna: Odsłona” jest jej pierwszą opowieścią. Została ona wydana własnym sumptem w 2021 roku. Twórczość autorki można obserwować na Facebooku Paulina Matyńka – PinPinax oraz na Instagramie pinpinaxdraws.

Przygody bohaterów tego prawie 500-stronicowego komiksu ujrzały po raz pierwszy światło dzienne w 2019 roku w antologii „Cymelia” pod redakcją Łukasza Kowalczuka. „Odsłona” w angielskiej wersji ukazała się na Webtoonie (platforma do publikowania kompaktowych komiksów cyfrowych – przyp. red.) pod koniec 2019 roku i od listopada 2020 roku jest dostępna również na stronie Tapas.

O czym jest ta debiutancka opowieść? Jak można przeczytać z tyłu okładki, sercem starego miasta Anza jest Wielka Biblioteka, a jego mieszkańców opętują motywy literackie. Na szczęście istnieje Literacka Agencja Detektywistyczna, która pomaga im odzyskać kontrolę nad życiem. Ava i Rax, świeżo upieczeni literaccy detektywi, właśnie dostali do rozwikłania pierwszą wspólną sprawę. Ta zaś okazuje się nie tak oczywista, jak im się z początku wydawało. Zabawna i romantyczna, miejscami wzruszająca, a miejscami pełna absurdów opowieść o niedopasowaniu. Powieść graficzna dla tych, którzy lubią czytać. Jest to pierwsza część serii, która, jak zapowiada autorka: „będzie kontynuowana, aczkolwiek niekoniecznie w formie komiksu”.

Nie ukrywam, że do przeczytania tego komiksu zachęciła mnie już sama okładka. Kreska autorki, jak i pomysł na fabułę są bardzo ciekawe i oryginalne. Całość jest czarno-biała, co bardzo pasuje do klimatu komiksu. Jak można się domyślić, pierwsza sprawa dwójki bohaterów dotyczy jednego z opętań literackich – które polega na tym, że motywy literackie wpływają na ludzi w świecie rzeczywistym. Osoba opętana nie kontroluje swojego zachowania, wpadając w oś fabularną jakiejś baśni i tkwi w niej tak długo, aż detektywi nie pchną akcji do przodu, by zrealizować zakończenie. W tym przypadku Ava i Rax rozwiązują sprawę niejakiego młodego mężczyzny w czerwonej pelerynie z kapturem.

Równie ciekawa jest kreacja bohaterów i rozwój relacji, zwłaszcza między główną dwójką, a rysunki to uwypuklają – mimo że kreska jest prosta, to mimika twarzy i okazywane emocje zostały przez autorkę świetnie oddane, podobnie jak elementy humorystyczne. Bardzo spodobały mi się poruszone w komiksie poważne tematy społeczne, takie jak wykluczenie i nietolerancja. Mimo swojej pokaźnej objętości „Odsłonę” czytało mi się tak szybko, że miałam wręcz poczucie niedosytu – na kartach komiksu bohaterowie mieli okazję rozwiązać tylko jedną zagadkę, większość zdarzeń dzieje się w ciągu jednego dnia, a niektóre sprawy nie zostały do końca wyjaśnione. Zdecydowanie ten komiks domaga się kontynuacji.

Podsumowując – „Literacka Agencja Detektywistyczna: Odsłona” to według mnie udany debiut z nieszablonową historią i klimatyczną grafiką. Polecam zwłaszcza miłośnikom literackich zagadek detektywistycznych!

Agata Tupaj