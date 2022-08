Co, gdzie, kiedy w Elblągu. Wydarzenia i kalendarz imprez

Co robić w weekend w Elblągu? Jakie atrakcje ma do zaoferowania Elbląg w najbliższych dniach? Poniżej przegląd imprez i najciekawszych wydarzeń w Elblągu.

20 SIERPNIA

PTTK ELBLĄG – SOBOTA Z PRZEWODNIKIEM PTTK "TRADYCJE ŻEGLARSKIE ELBLĄGA"

W ramach corocznej akcji PTTK Oddział Ziemi Elbląskiej, organizuje darmowe spacery z przewodnikiem „Sobota z przewodnikiem PTTK”. Ten tak bardzo popularny cykl jest prowadzony przez elbląskich przewodników z Koła Przewodników i Pilotów Turystycznych im. R. Gierzyńskiego przy PTTK Oddział Ziemi Elbląskiej przy współpracy z zaproszonymi przedstawicielami instytucji, które znajdują się w tegorocznym programie „Sobota z przewodnikiem PTTK”. Wakacyjny cykl Sobót związany jest z „Popularyzacją krajoznawstwa oraz wspieraniem różnorodnych form turystyki aktywnej wraz z organizacją eventów na szlaku parków”, jako zadanie publiczne dofinansowane przez Miasto Elbląg. Podczas spacerów z przewodnikiem zwiedzamy najciekawsze miejsca w Elblągu.

Każde ze spotkań związane jest tematycznie z zabytkami i historią naszego miasta. Atutem spacerów jest niebywała okazja do poznania miejskich tajemnic, historii i przewodnickich ciekawostek oraz poznania miejsc na co dzień rzadko odwiedzanych czy też niedostępnych.

Tegoroczna 12 edycja obejmuje 9 sobotnich spotkań w miesiącach wakacyjnych.

Oprócz tradycyjnych spacerów z historią elbląskich ulic, budynków czy też obcych wojsk w dawnym Elblągu, będziemy mieli możliwość wejścia do miejsc rzadko odwiedzanych dzięki współpracy z Aeroklubem Elbląskim, Jachtklubem Elbląg oraz GE Power Sp. z o. o.

Oczywiście wszystkie spacery są bezpłatne i odbywają się bez względu na pogodę.

Data i godzina: 20 sierpnia, godz. 10:00 / Miejsce: przy PUB Malwa - Most Niski

Przewodnik: Adriana Strukowicz

20 SIERPNIA

CENTRUM SZTUKI GALERIA EL – LETNIE KINO POD CHMURKĄ "W STARYM DOBRYM STYLU"

Sobota, letni wieczór, ulubiona osoba, koc na trawie i dobry film – to idealny przepis na Letnie Kino Pod Chmurką!

W każdą sobotę wakacji, od 2 lipca do 27 sierpnia, zapraszamy Was na dziedziniec Centrum Sztuki Galeria EL, gdzie wyświetlane będą wybrane przez Was filmy. Seanse rozpoczynać się będą po zmroku.

Podsumowując:

Kiedy? Każda sobota wakacji.

Gdzie? Dziedziniec Centrum Sztuki Galeria EL.

O której? Po zmroku. Seanse z tygodnia na tydzień będą zaczynać się kilkanaście minut szybciej, ze względu na krótszy dzień. O konkretnej godzinie będziemy Was informować na bieżąco.

Za ile? Wstęp wolny.

Co zabrać? Zabierzcie to, co lubicie i co może Wam się przydać: koce, bluzy, przekąski.

Widzimy się w najbliższą sobotę, 20 sierpnia, około godz. 21:45!

Film: „W starym dobrym stylu” (reż. Zach Braff)

20 SIERPNIA

BIBLIOTEKA ELBLĄSKA – "REMUS". KASZUBSKA OPOWIEŚĆ TEATRU SNÓW

Zapraszamy na efektowny i pełen poetyckiej stylistyki, nocny spektakl plenerowy w wykonaniu jednego z najlepszych teatrów ulicznych w Polsce. Dziedziniec Biblioteki Elbląskiej, 20 sierpnia, godzina 21:00. Wstęp wolny.

Jak piszą autorzy spektaklu – „Remus, to opowieść o samotności niepozornego, bogatego duchem człowieka, który nie godzi się z zastanym i podejmuje walkę o zmiany w najbliższym otoczeniu. Na;leży realizować ideały, walczyć w imię Dobra z silniejszymi, a czasowe niepowodzenie nie oznacza ostatecznej klęski.

Remus dowiaduje się, że jest z rodu mistycznych Stolemów i ma do wypełnienia ważną misję. Ma wybawić zapadły zamek czyli obudzić tożsamość kulturową Kaszubów. Próbuje realizować ją na swoją miarę, jeżdżąc po jarmarkach i sprzedając polskie książki i drobiazgi niezbędne w domu. Jest uparty ale nie pozbawiony ludzkich słabości. W kluczowym momencie nie wystarcza mu odwagi i wiary, by misję ostatecznie wypełnić. Choć ponosi porażkę, przekazuje tę ideę następcom”.

Scenariusz spektaklu powstał na motywach powieści Aleksandra Majkowskiego „Życie i przygody Remusa”

Scenariusz, reżyseria i scenografia: Zdzisław Górski

Projekty kostiumów: Maciej Wojcieszkiewicz

Wykonanie kostiumów: Anna Kozaryna i Krystyna Bienias

Wykonanie rzeźb: Waldemar Faryno

Muzyka: collage

20 SIERPNIA

STOWARZYSZENIE KULTURALNE CO JEST? – MIASTO.GRAMY: Bibobit | Osiecka i Elbląska Orkiestra Kameralna

Miasto.Gramy - koncert FINAŁOWY!

W letnim cyklu prezentowaliśmy z powodzeniem różne stylistyki muzyczne i niekonwencjonalne miejsca prezentacji. Na zakończenie absolutna petarda - sceniczne zwierzę w postaci nie pozwalającej stać spokojnie podczas koncertów grupy Bibobit z towarzyszeniem wspaniałej Elbląskiej Orkiestry Kameralnej z materiałem z ostatniej płyty "Co to za czas" - na którą składają się utwory z tekstami Agnieszki Osieckiej.

- 20 sierpnia godz. 19:00

- Dziedziniec Muzeum Archeologiczno-Historycznego (Bulwar Zygmunta Augusta 11)

- Wstęp wolny

(koncert plenerowy - w przypadku złej pogody prosimy o zabezpieczenie parasolek i odpowiedniego ubioru)

Cykl Miasto.Gramy realizowany jest dzięki współfinansowaniu przez Samorząd Miasta Elbląg.

21 SIERPNIA

PIKNIK RODZINNY #KIERUNEK CPK

Pełna atrakcji sobota czeka mieszkańców, którzy wybiorą się na rodzinny piknik organizowany przez Centralny Port Komunikacyjny. Organizatorzy rodzinnego pikniku stawiają na edukację i dobrą zabawę, dlatego przygotowali wiele atrakcji, wśród których każdy znajdzie coś dla siebie.

Na miejscu na gości będą czekały stoiska – lotnicze i kolejowe, gdzie będzie można porozmawiać i zadać pytania (nawet te najtrudniejsze!) ekspertom CPK.

Młodzież stanie przed szansą sprawdzenia się w powietrznych akrobacjach na stanowiskach z symulatorami lotu oraz będzie miała okazję zbadać poziom orientacji przestrzennej i równowagi w wykorzystywanym do szkolenia pilotów żyroskopie.

– To kolejny z cyklu letnich pikników organizowanych przez CPK. Cieszę się, że możemy zaprosić mieszkańców na te wydarzenia i prócz informacji o inwestycjach CPK, zapewnić całym rodzinom sporo rozrywki – mówi Katarzyna Dobrońska, dyrektor Biura Relacji z Otoczeniem Inwestycji CPK.

Najmłodszych zapraszamy m.in. na dmuchany plac zabaw, trampoliny, kolejkę, malowanie twarzy oraz prowadzone przez animatorów liczne warsztaty, zabawy i konkursy.

Podczas całego pikniku sporo będzie działo się również na scenie. Prócz wywiadów z ekspertami, którzy opowiedzą o najciekawszych wyzwaniach, z którymi mierzą się przy realizacji inwestycji CPK, będzie można również spotkać się z personelem pokładowym, który przybliży mieszkańcom kulisy pracy kilka tysięcy metrów nad ziemią.

Na terenie pikniku nie zabraknie oczywiście strefy gastronomicznej z foodtruckami oraz strefy wypoczynku, gdzie można będzie skorzystać z leżaków.

Organizatorzy przygotowali również muzyczną niespodziankę, o godzinie 18:00 rozpocznie się koncert zespołu Voyager znanego m.in. z przebojów „A my lubimy dziewczyny” czy „Polskie dziewczyny”.

CO: Rodzinny piknik w Elblągu

GDZIE: Aeroklub Elbląg ul. Lotnicza 1H

KIEDY: Sobota, 20 sierpnia; rozpoczęcie pikniku o godz. 12:00, występ zespołu Voyager o godz. 18:00

DO 21 SIERPNIA

RATUSZ STAROMIEJSKI – GWIEZDNA FLOTA: WYSTAWA MODELI INSPIROWANYCH CYKLEM STAR WARS

Sympatycy, fani i fanatycy uniwersum Star Wars, będą mogli na żywo obejrzeć około 30 ręcznie wykonanych modeli statków i postaci, będących odwzorowaniem tych, które pojawiły się w produkcji filmowej.

Twórcami wystawy jest czwórka elblążan, dla których sympatia do serii filmów Gwiezdne Wojny, przerodziła się w życiową pasję. Wszystkie skonstruowane przez nich modele, zostały od podstaw wykonane z papieru, plastiku i innych materiałów z odzysku. Najogólniej mówiąc, modele powstają zgodnie z ideą recyklingu. Oczywiście nie jest to pierwsza wystawa ich modelarskiego dorobku, bo do tej pory zdążyli zaprezentować ją w wielu Europejskich miastach, takich jak Wiedeń, Bruksela czy Berno.

Gigantyczny Sokół Millennium, czterometrowy Nebulon, majestatyczny Star Destroyer czy Pustynna Barka Jabby - wszystkie z tych statków oraz wiele, wiele więcej będziecie mogli podziwiać podczas wystawy Gwiezdna Flota! Niech moc będzie z Wami!

Wystawa:

Do 21 sierpnia w godz. 10:00 – 20:00.

Ratusz Staromiejski, ul. Stary Rynek 25, sala koncertowa (I piętro)

wstęp wolny







21 SIERPNIA

ELBLĄG PARK KAJKI – Kaj-t-kowe Popołudniki Artystyczne - II

Znów spotkamy się na polanie w Parku Kajki. Oto plan naszego spotkania:

15.00 - Polanka teatralna. Prowadzenie: Irena Adamiak

16:00 - Instrumenty nie z tej bajki - warsztaty DIY

16.00 - Parkowa "Motyla Joga". Prowadzenie: Magdalena Kalinowska-Kluge. Ważne! Zabierz ze sobą matę do jogi

17.00 - Improdźwięki w trawie. Prowadzenie: Bartosz Krzywda, Anna Łebek-Obrycka

18.00 - Parkodźwięki na dobranoc. Prowadzenie: Elbląska Orkiestra Kameralna

Miejskie Pikniki w Parku Kajki - Kaj-t-kowe Popołudniki Artystyczne są finansowane ze środków Budżetu Obywatelskiego.

21 SIERPNIA

ELBLĄSKA ORKIESTRA KAMERALNA – Zadyryguj EOK, czyli Orkiestra w rękach melomanów

Sierpniowa niedziela, elbląska starówka i dźwięki Elbląskiej Orkiestry Kameralnej – czego więcej potrzeba do szczęścia melomanom? Chyba tylko wzięcia do ręki batuty i poprowadzenia koncertu EOK, a że kameraliści lubią spełniać marzenia, będzie to możliwe 21 sierpnia w samo południe! Starszy czy młodszy, wyższy czy niższy, z Zatorza czy z Zawady – każdy będzie mógł wówczas zadyrygować Orkiestrą i przekonać się, jak mu idzie w roli dyrygenta. Kto wie, czy nie będzie to wstęp do największych sal koncertowych Europy…

21.08.2022, niedziela, 12:00

ul. Stary Rynek w Elblągu

Wykonawcy:

Dyrygent – każdy chętny meloman

Elbląska Orkiestra Kameralna

W programie m.in.

Muzyka z Polski i świata

Wstęp wolny

21 SIERPNIA

ELBLĄSKA ORKIESTRA KAMERALNA – Park z kulturą: koncerty EOK w Parku Kajki

Park Kajki – miejsce pełne flory, fauny i...muzyki? Jak najbardziej, a to za sprawą Elbląskiej Orkiestry Kameralnej, która zaprasza na 3 letnie koncerty plenerowe. 17 lipca i 7 oraz 21 sierpnia, wraz z muzykami EOK, przeniesiemy się do świata najpiękniejszych melodii muzyki klasycznej. Czekają nas spotkania z utworami z Polski i świata, które pozostają inspiracją dla kolejnych kompozytorskich pokoleń i cieszą się niezmiennie popularnością wśród melomanów. W taki sposób można „parkować” godzinami, wstęp wolny.

Data i godzina: 21.08.2022, niedziela, 15:00 / Miejsce: Park Kajki

Wykonawcy: Zespół Elbląskiej Orkiestry Kameralnej

W programie m.in. Muzyka klasyczna z Polski i świata







21 SIERPNIA

XXV LETNI SALON MUZYCZNY BAŻANTARNIA 2022 "NA PEŁNYM MORZU"

Elbląskie Towarzystwo Kulturalne oraz Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu zapraszają na XXV Letni Salon Muzyczny Bażantarnia 2022. Początek koncertów godz. 17.00 muszla koncertowa w Bażantarni. Wstęp wolny.

21.08: „Na pełnym morzu" Sławomira Mrożka - Scena przy Stoliku

21 SIERPNIA

WYSPA SPICHRZÓW – Festiwal Baniek Mydlanych z Kicią Kocią w Elblągu!

Bańki mydlane czekać na Was będą:

21 sierpnia, od 15:00, Wyspa Spichrzów

Przygotowaliśmy dla Was:

- Duuużo darmowego płynu

- Bańkowe zabawy

- Tysiące małych baniek

- Konkursy z nagrodami

ale to nie wszystko!

Czekać na Was jeszcze będą:

- Akcesoria do puszczania baniek

- Kolorowe łakocie i granity

- Dmuchańce i eurobungee

GOŚĆ SPECJALNY: Kicia Kocia

Towarzyszyć Wam będzie przez całe wydarzenie z małymi przerwami na oddech! Chętnie zatańczy, poprzytula się i zapozuje do pamiątkowych zdjęć w swoim pokoiku!

Festiwal Baniek Mydlanych to doskonała zabawa dla wszystkich, bez wyjątków, bez ograniczeń wiekowych.

Ten magiczny dzień na pewno na długo pozostanie w Waszych głowach!

Nie może Was tam zabraknąć!

W SKRÓCIE:

- 21 sierpnia

- start 15:00

- Wyspa Spichrzów

- WSTĘP BEZPŁATNY







21 SIERPNIA

WYSPA SPICHRZÓW – Kolor Fest Elbląg - Dzień Kolorów Holi w Elblągu!

Oficjalne wydarzenie: 21 sierpnia 2022, start 17:30, Wyspa Spichrzów

Przygotowaliśmy dla Was:

- Kolorowe PROSZKI HOLI 9 kolorów

- Najlepszy muzyczny klimat

- Wyrzutnie proszków Holi

- Kolorową watę cukrową

Przyjdź z przyjaciółmi na tą niepowtarzalną imprezę, przeżyj niezapomniane chwile, obrzucaj się kolorowymi proszkami holi, baw się i tańcz przy muzyce najlepszych DJ’ów! Pamiętajcie, im więcej ludzi tym lepszy klimat, który Wy będziecie tworzyć! Kolor Fest jest dla wszystkich, bez ograniczeń wiekowych. Nie może Was tam zabraknąć!

W SKRÓCIE:

- 21 sierpnia

- start 17:30

- Wyspa Spichrzów

- Wstęp bezpłatny

Ze względów bezpieczeństwa na teren imprezy obowiązuje zakaz wnoszenia własnych proszków!

21 SIERPNIA

JARMARK ŚW. BARTŁOMIEJA W PASŁĘKU

Serdecznie zapraszamy na X Jarmark św. Bartłomieja. Podczas wydarzenia tradycyjnie będą czekać na państwa wystawcy ze swoimi produktami, nie zabraknie obozowiska rycerskiego i tradycyjnych warsztatów z rękodzieła. Atrakcje jakie przygowaliśmy dla państwa w tym roku to min. spotkanie z ptakami drapieżnymi, inscenizacja oblęzenia miasta, dziecięce oblężenie grodu. pokaz bursztynnika, występy artystyczne. Tradycyjnie wydarzenie rozpocznie się przemarszem spod Bramy Kamiennej i następnie przejdziemy ulicą wzdłuż murów na plac Św. Bartłomieja. Serdecznie zapraszamy.

Wydarzenie tradycyjnie poprowadzi Błazen Jajosz.

Program Imprezy:

9:00-22:00 – Jarmark produktów regionalnych – jarmark z regionalnymi wypiekami, produktami żywnościowymi oraz rękodziełem i sztuką ludową – teren przy kościele św. Bartłomieja, parkingi na Pl. Św. Wojciecha.

11:00 – Msza odpustowa – kościół św. Bartłomieja,

12:00 -17:00 - Biblioteka Pod Chmurką - zajęcia dla dzieci i czytelnia pod chmurką. Namiot Biblioteki na dziedzińcu zamkowym

12:00 - 17:00 - Niedziela z Izbą Historyczną - zwiedzanie Izby Historycznej z przewodnikiem

12:05 – Przemarsz historycznego korowodu ulicami miasta (Krasickiego, Firleya, Dąbrowskiego, plac św. Wojciecha)

12:20 – Otwarcie Jarmarku św. Bartłomieja – scena przy zamku

12:30 - Pojedynki rycerskie – brama młyńska

13:00 – Występ zespołu Furda – teren zielony przy zamku

13:30 – Piknik historyczny (obozowisko rycerskie, warsztaty z rękodzieła, gry i zabawy dla dzieci i rodzin, warsztaty z szermierki) – teren zielony przy zamku

14:00 – Spotkanie z ptakami drapieżnymi – brama młyńska

14:30 – Występ zespołu Żniwa – teren zielony przy zamku

15:00 – Zupa serowa – teren zielony przy zamku

16:00 – Prezentacja historyczna

17:00 – Inscenizacja oblężenia miasta – brama młyńska

17:30 - Dziecięce oblężenie grodu – brama młyńska

18:00 – Występ zespołu Furda – scena przy zamku

19:00 – Występ zespołu Żniwa – scena przy zamku

19:30 – Występ zespołu Czas Na Rewolucję – scena przy zamku

20:30 – Pokaz bursztynnika – brama młyńska

21:00 – Zakończenie wydarzenia

Program imprezy może ulec zmianie.

Na wydarzeniu będzie dostępne stoisko Szkoły Policealnej im. Jadwigi Romanowskiej na którym będzie można zmierzyć m.in. ciśnienie krwi.

22 SIERPNIA

MIĘDZYPOKOLENIOWE PIKNIKI LITERACKIE W BRANIEWIE

Centrum Spotkań Europejskich "Światowid" zaprasza na Międzypokoleniowe Pikniki Literackie, które odbędą się 22 sierpnia na Placu Ks. Prałata Tadeusza Brandysa w Braniewie. Piknik odbędzie się w godzinach 10.00-13.00. W programie na chętnych czeka wiele atrakcji:

- bajka czytana

- zajęcia plastyczne

- gry planszowe

- rekomendacje książek

- gry i zabawy czytelnicze

- gra miejska z nagrodami







24 SIERPNIA

BIBLIOTEKA ELBLĄSKA – KREATYWNIE Z BULAJEM

W okresie wakacyjnym Biblioteka Młodego Czytelnika Bulaj zaprasza dzieci w wieku 6-11 lat na warsztaty literacko-plastyczne. Będą się one odbywały w środy w godz. 12:00-14:00. Wstęp wolny.

Tematyczny grafik spotkań:

24.08 – Dzień pełen niespodzianek

Zajęcia będą się odbywały pod namiotem na bibliotecznym dziedzińcu lub w Bulaju (w zależności od pogody).

Więcej informacji: Biblioteka Młodego Czytelnika „BULAJ", ul. Zamkowa 1, tel. 55 625 60 23

24 SIERPNIA

BIBLIOTEKA ELBLĄSKA – HISTORIA PAPIERU OD DESKI DO DESKI

11:00-16:00 Rodzinne warsztaty czerpania papieru na dziedzińcu Biblioteki Elbląskiej

Cykl Papierowe Sztuki Biblioteki Elbląskiej zakończymy warsztatami czerpania papieru na dziedzińcu Biblioteki Elbląskiej. Nasi goście z Muzeum Piśmiennictwa i Drukarstwa w Grębocinie przybliżą nam historię wynalazku, jakim jest papier. Technologię tworzenia papieru poznamy w teorii i w praktyce – każdy z przybyłych będzie mógł wyczerpać własny arkusz (wstęp wolny).

Prosimy o wcześniejsze rezerwacje miejsca na warsztatach – drogą mailową przez adres n.szudzikowska@bibliotekaelblaska.pl lub osobiście w Bibliotece Młodego Czytelnika BULAJ (ul. Zamkowa 1).

Wydarzenia odbywa się w ramach cyklu wykładowo-warsztatowego „Papierowe sztuki Biblioteki Elbląskiej” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego”.

26 SIERPNIA

BIBLIOTEKA ELBLĄSKA – Arco van Ieperen "Bliżej" - promocja książki

Debiutancka książka poetycka "Bliżej" Arco van Ieperena jest nagrodą za zwycięstwo w konkursie głównym 27. Głogowskich Konfrontacji Literackich.

Poeta od lat jest związany zawodowo i twórczo z Elblągiem, a niewątpliwie to właśnie pisanie po polsku staje się motywacją, sposobem na kreowanie rzeczywistości czy też radzenie sobie w życiu. Czy dla Holendra i lektora języka angielskiego łatwe - przekonajcie się sami!

To wprowadzenie jest ważne, ponieważ w książce "Bliżej" znajdują się teksty z różnych okresów, więc można prześledzić ewolucję i rewolucję twórczą. A ponieważ za bardzo jestem zaangażowana w ten tom, oddam głos innym. Tak o "Bliżej" napisał Paweł Biliński: "Jej Autor od dawna wzbudza mój podziw, bo choć język polski nie jest jego językiem ojczystym, to pisze w nim świetne wiersze!

Większość z tych zawartych w książce to mini-opowieści - różne historie różnych ludzi, którym Autor przypatruje się uważnie, starając się wniknąć, zrozumieć, dotrzeć bliżej."

Spotkanie promujące debiut odbędzie się 26 sierpnia o 18.00 na Dziedzińcu Biblioteki Elbląskiej.