Tancerki Broadway Elbląg w spektaklu Stefano Terrazzino [ZDJĘCIA]

W minioną sobotę nasze miasto odwiedził Stefano Terrazzino, który właśnie Elbląg wybrał na tło swojego spektaklu tanecznego. Elbląskie tancerki szlifujące swoje umiejętności w szkole tańca Broadway trenowały przez rok, by dać z siebie wszystko. Okazuje się, że popularny włoski tancerz jeszcze wróci do Elbląga.

— Nasz trener był z nas zadowolony — mówi jedna z tancerek.

Elblążanki szlifujące swoje umiejętności w szkole tańca Broadway, nawiązały współpracę ze Stefano Terrazzino już dwa lata temu. Popularny w Polsce włoski tancerz prowadzi treningi dla podopiecznych szkoły Broadway, panie biorą też udział w organizowanych przez niego warsztatach, a teraz pojawią się także w spektaklu, którego Terrazzino jest pomysłodawcą.

Pasjonatki z grup Cubana i Bailamos zatańczyły w kilku miejscach, które kojarzą się z naszym miastem. — Na tle Bramy Targowej, przy katedrze św. Mikołaja i... w tramwaju — wylicza jedna z tancerek.

Sobotnie nagrania to tylko część projektu, pozostałe powstać mają w innych miasta, całość ma stworzyć kilkudziesięciominutowy film.