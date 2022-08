Piknik #KierunekCPK w Elblągu [ZDJĘCIA]

Spotkania z ekspertami lotnictwa i kolei, symulatory lotu, a dla najmłodszych dmuchany plac zabaw, konkursy, animacje i wata cukrowa – to tylko część atrakcji, która czekała na uczestników sobotniego pikniku #KierunekCPK zorganizowanego na terenie Aeroklubu Elbląskiego.

Na miejscu na gości czekały stoiska – lotnicze i kolejowe, gdzie można było porozmawiać z ekspertami CPK.

– To kolejny z cyklu letnich pikników organizowanych przez CPK. Cieszę się, że możemy zaprosić mieszkańców na te wydarzenia i prócz informacji o inwestycjach CPK, zapewnić całym rodzinom sporo rozrywki – mówi Katarzyna Dobrońska, dyrektor Biura Relacji z Otoczeniem Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Jeżeli chodzi o piknikową scenę, najpierw należała do ekspertów, można było posłuchać na przykład o tym, jak to jest pracować tysiące metrów nad ziemią. Za to na wieczór organizatorzy przygotowali muzyczną niespodziankę i koncert zespołu Voyager znanego m.in. z takich piosenek jak „A my lubimy dziewczyny” czy „Polskie dziewczyny”.