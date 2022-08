XVI Elbląskie Święto Chleba [PROGRAM]

Elbląg zakończy wakacje trzydniową imprezą, podczas której będzie można posłuchać muzyki na żywo, skosztować regionalnych produktów, wziąć udział w ciekawych warsztatach i spróbować swoich sił w wyścigu smoczych łodzi. Wszystko za sprawą XVI Elbląskiego Święta Chleba.

Święto Chleba w Elblągu to już tradycja, a impreza od lat cieszy się dużą popularnością nie tylko wśród mieszkańców. W ostatni weekend sierpnia do miasta Piekarczyka coraz częściej zaglądają również turyści.

Wydarzenie to po pierwsze jarmark produktów regionalnych, a według informacji przekazywanych niedawno przez władze miasta, swój udział w nim zadeklarowało już ponad 120 wystawców. Stoiska rozstawione na elbląskiej Starówce będzie można odwiedzać od piątku do niedzieli.

Organizacja trzydniowej imprezy pełnej atrakcji wiąże się z wysokimi kosztami. Ile w tym roku miasto zapłaci za Święto Chleba? 390 tysięcy złotych.

Koncerty i muzyka na żywo

Już w piątek 26 sierpnia o godzinie 20 na placu przy katedrze św. Mikołaja odbędzie się koncert Elbląskiej Orkiestry Kameralnej. Motywem przewodnim występu będą utwory Zbigniewa Wodeckiego, a Orkiestra zabierze publiczność w prawdziwą muzyczną podróż w czasie.

W sobotę muzycznie już od 11 — a to za sprawą koncertu "Na ludowo" na dziedzińcu Muzeum Archeologiczno-Historycznego. Na scenie zespoły ludowe: Gronowiacy, Tolkmiczanki, Sasanki i Warmianki. Od 14 na placu przy katedrze występy lokalnych wykonawców: Kingi Szarag i zespołu ElBeszamel, zaśpiewają też Szalone i Szalone Małolaty ze Studia Artystycznego Katarzyny Panicz i Elbląskie Diamenty. O 16 miłośnicy muzyki na żywo przeniosą się nad rzekę, by posłuchać Follow Rivers.

Wieczorem prawdziwe gwiazdy — o 18 Fisz Emade Tworzywo i Future Folk.

Niedziela również dostarczy świętującym muzycznych wrażeń. O 14 na placu przy katedrze koncert dla dzieci "Od kałuży do oceanu" i zespół Klang, po nim wystąpi Atlantyda. O 17 koncert „Ku Wyspom Szczęśliwym”, a o 18.30 na scenie zespół The Nierobbers.

Warsztaty, animacje i widowiska plenerowe

Podczas XVI Elbląskiego Święta Chleba będzie można wziąć udział w licznych warsztatach, m.in. tych dotyczących: garncarstwa, wypieku chleba, czerpania papieru, czy wyplatania bransoletek. Będzie też wspólne gotowanie z Elbląskim Klubem Szefów Kuchni, kiermasz książek wycofanych z księgozbioru bibliotecznego i wesołe miasteczko.

Niezwykłych wrażeń dostarczą nam zapewne widowiska plenerowe — "Tajemnica cyrkowego klauna" w wykonaniu Teatru Vaśka, pokaz tańca z ogniem, teatr zabawy "Mieszczanka i Piekarczyk" i pokazy grup rekonstrukcyjnych z Garnizonu Gdańsk.

W sobotę będzie można podziwiać umiejętności artystów za sprawą wydarzenia o nazwie "Grafatak", a w niedzielę od 10 do 14 Centrum Sztuki Galeria El zaprasza na "Śniadanie na trawie". Już po raz kolejny w Elblągu odbędzie się również wyścig smoczych łodzi i parada świateł.

Podczas zabawy zadbasz o zdrowie

W tym roku zadebiutują za to Elbląskie Dni Zdrowia, w ramach których realizowane będą liczne akcje i badania profilaktyczne. Start już 26 sierpnia — w dermobusie będzie można zbadać znamiona, a w trychobusie — jakość włosów i stan skóry głowy. Sobota i niedziela poświęcone będą badaniom USG 3D i 4D — ciążowym, piersi, węzłów chłonnych i tarczycy. Od piątku do niedzieli będzie można bezpłatnie wykonać badania profilaktyczne i poszerzyć swoją wiedzę z zakresu samobadania piersi.

Jak zapowiadają władze Elbląga, kolejne działania w ramach prozdrowotnej akcji będą przeprowadzane od września do listopada w elbląskich szpitalach.

Szczegółowy harmonogram XVI Elbląskiego Święta Chleba

PIĄTEK, 26 sierpnia

10.00 – 22.00 Jarmark produktów regionalnych – Stare Miasto

10.00 – 14.00 Warsztaty Piekarczyka - dziedziniec Muzeum Archeologiczno-Historycznego Elbląskie Dni Zdrowia – Stare Miasto

10.00 – 16.00 Dermobus – mobilne badania znamion skóry; Trychobus – mobilne badania trychologiczne

10.00 – 19.00 Punkt badań profilaktycznych

10.00 – 22.00 Wesołe miasteczko – Wyspa Spichrzów

20.00 Koncert Elbląskiej Orkiestry Kameralnej „Wodecki – wspomnień czar” – plac przy Katedrze

21.15 „Uniesienia” - parada świateł - start: przystań Grupy Wodnej



SOBOTA, 27 sierpnia

9.00 – 22.00 Jarmark produktów regionalnych – Stare Miasto

9.00 – 19.00 Elbląskie Dni Zdrowia - punkt badań profilaktycznych – ul. Stary Rynek

9.00 – 22.00 Wesołe miasteczko – Wyspa Spichrzów

10.00 Sobota z przewodnikiem „Od Schichaua do GE Power” – zbiórka przy ul. Stoczniowej od strony Bramy Targowej, wejście do biurowca A1,

10.00 – 15.00 – Kiermasz książek wycofanych z księgozbioru bibliotecznego – Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida

10.00 – 16.00 Wyścig smoczych łodzi - rzeka Elbląg

10.00 - 18.00 Strefa Hefajstosa - dziedziniec Muzeum Archeologiczno – Historycznego

10.00 – 20.00 Warsztaty garncarstwa i wypieku chleba – Bulwar Zygmunta Augusta

11.00 – 13.00 „Na ludowo” – występy regionalnych zespołów ludowych (na scenie: Gronowiacy, Tolkmiczanki, Sasanki, Warmianki) – dziedziniec Muzeum Archeologiczno – Historycznego

11.00 – 14.00 Wspólne gotowanie z Elbląskim Klubem Szefów Kuchni - przy Bramie Targowej (godz. 14.00 degustacja przygotowanej potrawy)

11.00 – 16.00 Warsztaty czerpania papieru „Historia papieru od deski do deski” – dziedziniec Biblioteki Elbląskiej im. Cypriana Norwida

11.00 – 18.00 Strefa zabaw i animacji dla dzieci – Bulwar Zygmunta Augusta

12.00 – 15.00 Warsztaty tkania krajek (nauka wyplatania bransoletek) - dziedziniec Muzeum Archeologiczno – Historycznego

12.00 – 20.00 Rejsy Pomeranką „Z opowieścią historyczną pod żaglami” – start rejsu przy Moście Wysokim, od strony Bulwaru Zygmunta Augusta

14.00 – 16.00 Teatr zabawy - „Mieszczanka i Piekarczyk”, prowadzenie Teatr Gargulec – Bulwar Zygmunta Augusta

14.00 Występy lokalnych wykonawców: Kinga Szarag, zespół ElBeszamel – plac przy Katedrze

14.30 Występ zespołu Szalone, Szalone Małolaty ze Studia Artystycznego Katarzyny Panicz – plac przy Katedrze

15.30 Prezentacja EKS Start Elbląg – plac przy Katedrze

16.00 „Rzeka Kultury” – GRAFATAK i koncert FOLLOW RIVERS – przystań Grupy Wodnej

16.30 Występ zespołu Elbląskie Diamenty – plac przy Katedrze

17.00 – 18.30 Widowisko plenerowe „Tajemnica cyrkowego klauna” w wykonaniu Teatru Vaśka – dziedziniec Biblioteki Elbląskiej im. Cypriana Norwida

18.00 Koncert zespołu FISZ EMADE TWORZYWO – plac przy Katedrze

20.00 Koncert zespołu FUTURE FOLK – plac przy Katedrze

21.15 Taniec z ogniem „Psycho dolls” – plac przy Katedrze

21.30 Letnie kino pod chmurką – seans filmowy na leżakach - „Ukryte piękno” – dziedziniec CS Galeria EL

NIEDZIELA, 28 sierpnia

9.00 – 20.00 Jarmark produktów regionalnych – Stare Miasto

9.00 – 17.00 Elbląskie Dni Zdrowia - punkt badań profilaktycznych – ul. Stary Rynek

9.00 – 20.00 Wesołe miasteczko – Wyspa Spichrzów

10.00 – 12.00 „Na ludowo” – występy regionalnych zespołów ludowych (zespoły: Pasłęczanie, Szwagry, Szuwary) – dziedziniec Muzeum Archeologiczno-Historycznego

10.00 – 14.00 Strefa Hefajstosa – dziedziniec Muzeum Archeologiczno-Historycznego

10.00 – 14.00 Śniadanie na trawie – dziedziniec CS Galeria EL

10.00 – 18.00 Warsztaty garncarstwa i wypieku chleba – Bulwar Zygmunta Augusta

11.00 – 14.00 Wspólne gotowanie z Elbląskim Klubem Szefów Kuchni - przy Bramie Targowej (godz. 14.00 degustacja przygotowanej potrawy)

12.00 – 17.00 Pokazy grup rekonstrukcyjnych z Garnizonu Gdańsk – dziedziniec Muzeum Archeologiczno-Historycznego

12.00 – 18.00 Strefa zabaw i animacji dla dzieci - Bulwar Zygmunta Augusta

12.00 – 20.00 Rejsy Pomeranką „Z opowieścią historyczną pod żaglami” – przy Moście Wysokim od strony Bulwaru Zygmunta Augusta

14.00 – 16.00 Teatr zabawy – festyn „Piraci na morzu”, prowadzenie Teatr Gargulec – Bulwar Zygmunta Augusta

Na żeglarską nutę :

14.00 Koncert dla dzieci „Od kałuży do oceanu”- zespół KLANG – plac przy Katedrze

14.45 Koncert zespołu KLANG – plac przy Katedrze

15.30 Koncert zespołu ATLANTYDA – plac przy Katedrze

17.00 Koncert „Ku Wyspom Szczęśliwym” (A. Korycki, D. Żukowska, M. Szurawski, R. Muzaj) – plac przy Katedrze

18.30 Koncert zespołu THE NIEROBBERS – plac przy Katedrze