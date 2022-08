Tragedia pod Elblągiem. Mężczyzna przygnieciony przez ciągnik

Do tragicznego w skutkach zdarzenia doszło w jednej z podelbląskich miejscowości, gdzie ujawniono zwłoki mężczyzny. Według aktualnych ustaleń prokuratury 61-latek zginął przygnieciony przez ciągnik siodłowy, który naprawiał.

Prokurator Okręgowy w Elblągu informuje, że w Prokuraturze Rejonowej w Elblągu od dnia 8 sierpnia 2022 roku prowadzone jest śledztwo w sprawie zaistniałego w dniu 6 sierpnia 2022 roku nieumyślnego spowodowania śmierci 61-letniego mężczyzny na terenie posesji usytuowanej w jednej z podelbląskich miejscowości w związku z wykonywanymi przez niego pracami związanymi z naprawą przez niego samochodu ciężarowego tj. w kierunku ewentualnego zaistnienia czynu kwalifikowanego z art. 155 kk (nieumyślne spowodowanie śmierci) — informuje elbląska prokuratura.

— Ze zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego wynika, że w dniu 6 sierpnia 2022 roku w godzinach przedpołudniowych prokurator Prokuratury Rejonowej w Elblągu pełniący w tym dniu dyżur zdarzeniowy w dyspozycji wskazanej wyżej powszechnej jednostki organizacyjnej prokuratury powiadomiony został o tym, że na terenie posesji znajdującej się w jednej spod elbląskich miejscowości ujawnione zostały zwłoki 61-letniego mężczyzny, który na terenie tej nieruchomości prowadził działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług w zakresie samochodowego transportu ciężarowego — dowiadujemy się z informacji przekazanej przez prokuraturę.

W chwili ujawnienia zwłok były one przygniecione przez ciężarowy ciągnik siodłowy, który prawdopodobnie był naprawiany przez pokrzywdzonego.

— Z dokonanych w przedmiotowej sprawie — do chwili obecnej — ustaleń faktycznych wynika, że do zgonu wskazanego wyżej mężczyzny najprawdopodobniej dojść mogło wskutek przygniecenia go przez ciężarowy ciągnik siodłowy w czasie, kiedy pokrzywdzony ten zajmował się naprawą tego pojazdu, za czym przemawiać mogą ujawnione w pobliżu tego samochodu w trakcie czynności procesowych wykonywanych na miejscu zaistniałego zdarzenia przewrócone i uszkodzone lewarki samochodowe — informuje prokuratura.

W sprawie nadal prowadzone są czynności, mające na celu wyjaśnienie wszystkich okoliczności tragicznego zdarzenia.