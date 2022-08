Co, gdzie, kiedy w Elblągu [KALENDARZ IMPREZ]

Co robić w Elblągu? Jakie atrakcje proponuje miasto? A może warto odwiedzić Łęcze, Pasłęk lub Frombork? Poniżej wydarzenia, które odbędą się w najbliższych dniach w Elblągu i okolicach.

ELBLĄSKIE ŚWIĘTO CHLEBA 2022

26-28 sierpnia

PIĄTEK:

10.00 - 22.00 Jarmark produktów regionalnych - Stare Miasto

10.00 - 14.00 Warsztaty Piekarczyka - dziedziniec Muzeum Archeologiczno-Historycznego

Elbląskie Dni Zdrowia – Stare Miasto:

10.00 - 16.00 Dermobus – mobilne badania znamion skóry; Trychobus – mobilne badania trychologiczne

10.00 - 19.00 Punkt badań profilaktycznych

16.00 Warsztaty krawieckie dla dzieci – dziedziniec Biblioteki Elbląskiej

10.00 - 22.00 Wesołe miasteczko – Wyspa Spichrzów

20:00 Koncert Elbląskiej Orkiestry Kameralnej „Wodecki – wspomnień czar” – plac przy Katedrze

21:15 „Uniesienia” - parada świateł - start: przystań Grupy Wodnej

SOBOTA:

9.00 - 22.00 Jarmark produktów regionalnych - Stare Miasto

9.00 - 19.00 Elbląskie Dni Zdrowia - punkt badań profilaktycznych – ul. Stary Rynek

9.00 - 22.00 Wesołe miasteczko – Wyspa Spichrzów

10.00 Sobota z przewodnikiem „Od Schichaua do GE Power” - zbiórka przy ul. Stoczniowej od strony Bramy Targowej, wejście do biurowca A1 (obowiązują zapisy!)

10.00 - 15.00 Kiermasz książek wycofanych z księgozbioru bibliotecznego Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida

10.00 - 16.00 Wyścig smoczych łodzi – rzeka Elbląg

10:00 - 18.00 Strefa Hefajstosa – dziedziniec Muzeum Archeologiczno – Historycznego

10.00 - 20.00 Warsztaty garncarstwa i wypieku chleba – Bulwar Zygmunta Augusta

11.00 - 13.00 „Na ludowo” – występy regionalnych zespołów ludowych (na scenie: Gronowiacy, Tolkmiczanki, Sasanki, Warmianki) – dziedziniec Muzeum Archeologiczno – Historycznego

11.00 - 14.00 Wspólne gotowanie z Elbląskim Klubem Szefów Kuchni przy Bramie Targowej (godz. 14.00 degustacja przygotowanej potrawy)

11.00 - 16.00 Warsztaty czerpania papieru „Historia papieru od deski do deski” - dziedziniec Biblioteki Elbląskiej im. Cypriana Norwida

11.00 - 18.00 Strefa zabaw i animacji dla dzieci - Bulwar Zygmunta Augusta

12.00 - 15.00 Warsztaty tkania krajek (nauka wyplatania bransoletek) - dziedziniec Muzeum Archeologiczno – Historycznego

12.00 - 20.00 Rejsy Pomeranką „Z opowieścią historyczną pod żaglami” - start rejsu przy Moście Wysokim, od strony Bulwaru Zygmunta Augusta

14.00 Występy lokalnych wykonawców: Kinga Szarag, zespół ElBeszamel - plac przy Katedrze

14.00 - 16.00 Teatr zabawy - „Mieszczanka i Piekarczyk”, prowadzenie Teatr Gargulec - Bulwar Zygmunta Augusta

14.30 Występ zespołu Szalone, Szalone Małolaty ze Studia Artystycznego Katarzyny Panicz – plac przy Katedrze

14.30 Zespół Pieśni i Tańca Szuwary, Zespół Pieśni i Tańca Malbork - plac przy Katedrze

15.30 Prezentacja EKS Start Elbląg -plac przy Katedrze

16.00 „Rzeka Kultury” – GRAFATAK i koncert FOLLOW RIVERS - przystań Grupy Wodnej

16.30 Występ zespołu Elbląskie Diamenty – plac przy Katedrze

17.00 Widowisko plenerowe „Tajemnica cyrkowego klauna” w wykonaniu Teatru Vaśka – dziedziniec Biblioteki Elbląskiej im. Cypriana Norwida

18.00 Koncert zespołu FISZ EMADE TWORZYWO - plac przy katedrze

20.00 Koncert zespołu FUTURE FOLK - plac przy Katedrze

21.15 Taniec z ogniem „Psycho dolls” – plac przy Katedrze

21.30 Letnie kino pod chmurką – seans filmowy na leżakach – „Ukryte piękno” – dziedziniec CS Galeria EL

NIEDZIELA:

9.00 - 20.00 Jarmark produktów regionalnych - Stare Miasto

9.00 - 17.00 Elbląskie Dni Zdrowia - punkt badań profilaktycznych - ul. Stary Rynek

9.00 - 20.00 Wesołe miasteczko – Wyspa Spichrzów

10.00 - 12.00 „Na ludowo” – występy regionalnych zespołów ludowych (zespoły: Pasłęczanie, Szwagry, Szuwary) – dziedziniec Muzeum Archeologiczno-Historycznego Bulwar Zygmunta Augusta

10.00 - 14.00 Strefa Hefajstosa – dziedziniec Muzeum Archeologiczno-Historycznego

10.00 - 14.00 Śniadanie na trawie – dziedziniec CS Galeria EL

10.00 - 18.00 Warsztaty garncarstwa i wypieku chleba - Bulwar Zygmunta Augusta

11.00 - 14.00 Wspólne gotowanie z Elbląskim Klubem Szefów Kuchni przy Bramie Targowej (godz. 14.00 degustacja przygotowanej potrawy)

12.00 - 17.00 Pokazy grup rekonstrukcyjnych z Garnizonu Gdańsk - dziedziniec Muzeum Archeologiczno – Historycznego

12.00 - 18.00 Strefa zabaw i animacji dla dzieci – Bulwar Zygmunta Augusta

12.00 - 20.00 Rejsy Pomeranką „Z opowieścią historyczną pod żaglami” - przy Moście Wysokim od strony Bulwaru Zygmunta Augusta

14.00 - 16.00 Teatr zabawy – festyn „Piraci na morzu”, prowadzenie Teatr Gargulec – Bulwar Zygmunta Augusta

Na żeglarską nutę:

14.00 Koncert dla dzieci „Od kałuży do oceanu”- zespół KLANG - plac przy Katedrze

14.45 Koncert zespołu KLANG – plac przy Katedrze

15.30 Koncert zespołu ATLANTYDA – plac przy Katedrze

17.00 Koncert „Ku Wyspom Szczęśliwym” (A. Korycki, D. Żukowska, M. Szurawski, R. Muzaj) – plac przy Katedrze

18.30 Koncert zespołu THE NIEROBBERS - plac przy Katedrze

26 SIERPNIA

BIBLIOTEKA ELBLĄSKA – Arco van Ieperen "Bliżej" - promocja książki

Debiutancka książka poetycka "Bliżej" Arco van Ieperena jest nagrodą za zwycięstwo w konkursie głównym 27. Głogowskich Konfrontacji Literackich.

Poeta od lat jest związany zawodowo i twórczo z Elblągiem, a niewątpliwie to właśnie pisanie po polsku staje się motywacją, sposobem na kreowanie rzeczywistości czy też radzenie sobie w życiu. Czy dla Holendra i lektora języka angielskiego łatwe - przekonajcie się sami!

To wprowadzenie jest ważne, ponieważ w książce "Bliżej" znajdują się teksty z różnych okresów, więc można prześledzić ewolucję i rewolucję twórczą. A ponieważ za bardzo jestem zaangażowana w ten tom, oddam głos innym. Tak o "Bliżej" napisał Paweł Biliński:

"Jej Autor od dawna wzbudza mój podziw, bo choć język polski nie jest jego językiem ojczystym, to pisze w nim świetne wiersze!

Większość z tych zawartych w książce to mini-opowieści - różne historie różnych ludzi, którym Autor przypatruje się uważnie, starając się wniknąć, zrozumieć, dotrzeć bliżej."

Spotkanie promujące debiut odbędzie się 26 sierpnia o 18.00 na Dziedzińcu Biblioteki Elbląskiej.

26 SIERPNIA

OGRODY CENTRUM HANDLOWE W ELBLĄGU – Lato w Ogrodach

W te wakacje w Centrum Handlowym Ogrody przygotowaliśmy dla Was moc atrakcji! Czekają na Was zajęcia o różnej tematyce m.in.:​

Warsztaty z plecenia makram, budowanie kolorowych latawców, tworzenie własnych lasów w słoiku, gry podwórkowe, zajęcia taneczne i inne zabawy dla małych i jak dużych!

A to dopiero początek…

Będziemy na Was czekać w dniach:

26 sierpnia ”ŚWIAT DZIECKA”​

Na piątkowe wydarzenia zapraszamy w godzinach 15:00 do 19:00!​

26 SIERPNIA

ELBLĄSKA ORKIESTRA KAMERALNA – Zadyryguj EOK, czyli Orkiestra w rękach melomanów







Sierpniowy piątek, elbląska starówka i dźwięki Elbląskiej Orkiestry Kameralnej – czego więcej potrzeba do szczęścia melomanom? Chyba tylko wzięcia do ręki batuty i poprowadzenia koncertu EOK, a że kameraliści lubią spełniać marzenia, będzie to możliwe 26 sierpnia o godzinie 18! Starszy czy młodszy, wyższy czy niższy, z Zatorza czy z Zawady – każdy będzie mógł wówczas zadyrygować Orkiestrą i przekonać się, jak mu idzie w roli dyrygenta. Kto wie, czy nie będzie to wstęp do największych sal koncertowych Europy…

26.08.2022, piątek, 18:00

Stare Miasto w Elblągu

Wykonawcy: Dyrygent – każdy chętny meloman, Elbląska Orkiestra Kameralna

W programie m.in. Muzyka z Polski i świata

26.08.2022, piątek, 18:00

Stare Miasto w Elblągu

Wykonawcy: Dyrygent – każdy chętny meloman, Elbląska Orkiestra Kameralna

W programie m.in. Muzyka z Polski i świata

Wstęp wolny

26 SIERPNIA

KULTURALNY KIOSK (PRZYSTAŃ GRUPY WODNEJ) – KONCERT "ŻUŁAW"







Była grafika, malarstwo, fotografia... teraz pora na dźwiękową odsłonę naszego Kiosku!

W piątek, 26 sierpnia, zapraszamy pod Kiosk ok. godz. 22 (po zakończeniu Parady Świateł) na wyjątkowy nocny koncert Żuław. Weźcie kocyki, poduszki i nastawcie się na magię, chillout, a kto chce, to i potupie nóżką.

Tak brzmi koniec lata!

Projekt Kiosk Kultury finansowany jest ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

27 SIERPNIA

KLUB MJAZZGA ELBLĄG – Witaj Szkoło! (i tańcz!) | Disco Miarzdżo

Koniec wakacji/urlopów/laby (ok, może nie dla wszystkich). Summertime Sadness.

Dlatego żeby przełamać ten smutek zapraszamy na jeszcze wakacyjne tańce, hulanki i swawole. Kiedy już obejdziecie wszystkie kramy na Święcie Chleba, zaliczycie rozbiegówkę na koncercie Fisza pod katedrą - wpadajcie do Mjazzgi!

Poza tym gdzieś trzeba spalić te frytki belgijskie, pajdy ze smalcem i waty cukrowe

Data i godzina: 27 sierpnia, godz. 22:00

Miejsce: Mjazzga, ul. Kowalska 1-2 C

27 SIERPNIA

COUNTROSTRADA W RANCHO ŁĘCZE!







Już 27 sierpnia do Łęcza k. Elbląga zawita Countrostrada, czyli impreza w stylu country, gdzie oprócz koncertów i tańców odbędą się zawody konne.

Będzie to już kolejna edycja imprezy, która od lat gromadzi miłośników jazdy konnej, muzyki country i dobrej zabawy.

W programie:

- zawody w skokach (godz. 12)

- pyszne jedzenie

- atrakcje dla dzieci

- nauka tańca liniowego

- zabawa przy muzyce country

Na imprezie zagości zespół "Droga na Ostrołękę". Start koncertu o godzinie 17.

Wstęp wolny.



28 SIERPNIA

CENTRUM SZTUKI GALERIA EL – ŚNIADANIE NA TRAWIE

W tym roku to już niestety ostatnie “Śniadanie na trawie” organizowane przez Centrum Sztuki Galeria EL. Tym bardziej zapraszamy do wspólnego, pysznego poranka.

W programie:

- 10:00 - 14:00 Restauracja Vegan Spot, Kawiarnia #Bez, Niezły kocioł (Pyszne, ekologiczne i 100% wegańskie i wegetariańskie śniadania, kawa i ciasta)

- 12:00 - 14:00 Groovno (Funk, rock i groove)

- 11:00 - 12:00 Małgorzata Jabłońska - Zumba (Zajęcia fitness z elementami tańca)

- 10:00 - 14:00 Janusz Kozak - VLEPTOTUTAJ (Warsztaty z robienia vlepek)

- 14:30 Wspólne zdjęcie mieszkańców Elbląga

Spotykamy się w niedzielę (28 sierpnia) na dziedzińcu Galerii EL. Do dyspozycji będą leżaki i pufy. Można zabrać ze sobą kocyki, książki, skakanki, swoje kulinaria etc. Do zajęć ruchowych należy wziąć ze sobą maty.

Wszystkie aktywności są bez ograniczeń wiekowych.

28 SIERPNIA

CENTRUM SZTUKI GALERIA EL – Diamentowa Galeria EL - Wspólne zdjęcie mieszkańców







Zapraszamy wszystkich mieszkańców Elbląga, turystów, miłośników sztuki współczesnej do wspólnego zdjęcia, które trafi do naszej KAPSUŁY CZASU. Kapsułę tworzymy z okazji 60-lecia Galerii - naszego diamentowego jubileuszu!

Podczas elbląskiego Święta Chleba, 28.08.2022 będzie można odwiedzić dziedziniec Galerii EL, gdzie od godz. 10:00 do 14:00 odbędzie się Śniadanie na trawie, a o godz. 14:30 zostanie wykonane pamiątkowe zdjęcie mieszkańców, które trafi do KAPSUŁY CZASU.

Kapsuła czasu wraz z istotnymi dla Galerii EL pamiątkami zostanie umieszczona na dziedzińcu podczas świętowania Jubileuszu 60-lecia. Otwarcie kapsuły przewidziane jest za kolejne 60 lat. Więcej o tej diamentowej rocznicy już wkrótce!

Aby zmieścić w kadrze wszystkich chętnych, zdjęcie zostanie wykonane z drona.

Dodatkowo, 28 sierpnia będzie można zwiedzić wnętrze Galerii EL, wraz z aktualnymi wystawami, za symboliczną złotówkę.

Zapraszamy wszystkich mieszkańców Elbląga, turystów, miłośników sztuki współczesnej do wspólnego zdjęcia, które trafi do naszej KAPSUŁY CZASU. Kapsułę tworzymy z okazji 60-lecia Galerii - naszego diamentowego jubileuszu!

Podczas elbląskiego Święta Chleba, 28.08.2022 będzie można odwiedzić dziedziniec Galerii EL, gdzie od godz. 10:00 do 14:00 odbędzie się Śniadanie na trawie, a o godz. 14:30 zostanie wykonane pamiątkowe zdjęcie mieszkańców, które trafi do KAPSUŁY CZASU.

Kapsuła czasu wraz z istotnymi dla Galerii EL pamiątkami zostanie umieszczona na dziedzińcu podczas świętowania Jubileuszu 60-lecia. Otwarcie kapsuły przewidziane jest za kolejne 60 lat. Więcej o tej diamentowej rocznicy już wkrótce!

Aby zmieścić w kadrze wszystkich chętnych, zdjęcie zostanie wykonane z drona.

Dodatkowo, 28 sierpnia będzie można zwiedzić wnętrze Galerii EL, wraz z aktualnymi wystawami, za symboliczną złotówkę.

W nawie głównej znajduje się retrospektywna wystawa Tomka Kawiaka, "Ślady 1962-2021", na dwóch piętrach empory wystawa Kingi Kosacz-Drozdek, "Afekty", a w krużganku "Śnienie" Oli Fronc.

31 SIERPNIA

BIBLIOTEKA ELBLĄSKA – SKRZYNIA PEŁNA TAJEMNIC

Biblioteka Młodego Czytelnika Bulaj przy ul. Zamkowej zaprasza w środę, 31 sierpnia, o godz. 12:00 na zajęcia pt. “Skrzynia pełna tajemnic”, podczas których młodzi uczestnicy będą mogli się poczuć jak paleontolodzy. Poznają m. in. skamieniałości, które można znaleźć w Polsce.

Oprócz skamieniałości dzieci zapoznają się z kamieniami szlachetnymi i półszlachetnymi wykorzystywanymi przez człowieka – zapowiada Mateusz Paradowski, który poprowadzi spotkanie.

Zajęcia przeznaczone są dla dzieci w wieku 6+.

Skały, minerały oraz skamieniałości, które będą wykorzystywane do zajęć pochodzą z prywatnej kolekcji prowadzącego.

Więcej informacji: Biblioteka Młodego Czytelnika „BULAJ”, ul. Zamkowa 1, tel. 55 625 60 23

31 SIERPNIA

CENTRUM SPOTKAŃ EUROPEJSKICH "ŚWIATOWID" W ELBLĄGU – Wernisaż wystawy: Akwarela - malarstwo szwedzkiej artystki Fridy Lorén







Wernisaż wystawy odbędzie się w środę 31 sierpnia o godzinie 18:00 w Centrum Spotkań Europejskich ,,Światowid" w Elblągu w Galerii Nobilis. Wstęp na wernisaż jest bezpłatny.

Autorka o sama sobie:

Zaczęłam malować akwarelą w 2006 roku i zafascynowała mnie ta technika, która jest nieprzewidywalna i ekscytująca. Miałam wielu wybitnych nauczycieli! Między innymi profesora Arne Isaksson, Lars Holm, Anders Wallin, Hasse Karlsson, Anna Törnquist, Morten Paulsen, Lars-Eje Larsson.

W swoim malarstwie chcę dotknąć widza, stworzyć atmosferę, przekazać najgłębsze uczucia. Najważniejszym powodem do malowania jest radość oraz możliwość wyrażenia uczuć. Członek Nordic Watercolor Society, Stowarzyszenia Szwedzkich Artystòw, Skånes Artists Club. Reprezentowana wieloma dziełami w gminie Östersund.

Termin: 31.08.2022 (środa)

Godzina: 18:00

Miejsce: Galeria Nobilis (II piętro CSE „Światowid”)

Wstęp wolny.

Wernisaż wystawy odbędzie się w środę 31 sierpnia o godzinie 18:00 w Centrum Spotkań Europejskich ,,Światowid" w Elblągu w Galerii Nobilis. Wstęp na wernisaż jest bezpłatny.

Autorka o sama sobie:

Zaczęłam malować akwarelą w 2006 roku i zafascynowała mnie ta technika, która jest nieprzewidywalna i ekscytująca. Miałam wielu wybitnych nauczycieli! Między innymi profesora Arne Isaksson, Lars Holm, Anders Wallin, Hasse Karlsson, Anna Törnquist, Morten Paulsen, Lars-Eje Larsson.

W swoim malarstwie chcę dotknąć widza, stworzyć atmosferę, przekazać najgłębsze uczucia. Najważniejszym powodem do malowania jest radość oraz możliwość wyrażenia uczuć. Członek Nordic Watercolor Society, Stowarzyszenia Szwedzkich Artystòw, Skånes Artists Club. Reprezentowana wieloma dziełami w gminie Östersund.

Termin: 31.08.2022 (środa)

Godzina: 18:00

Miejsce: Galeria Nobilis (II piętro CSE „Światowid")

Wstęp wolny.

Wystawa będzie czynna do 19 października w godzinach pracy CSE „Światowid" w Elblągu.

1 WRZEŚNIA

CENTRUM SPOTKAŃ EUROPEJSKICH "ŚWIATOWID" W ELBLĄGU – „Krajobraz światłem malowany" czyli wystawa Michała Sośnickiego w „Światowidzie"

Od początku września w Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu będzie można oglądać wyjątkową wystawę fotografii Michała Sośnickiego pt. „Krajobraz światłem malowany”.

Wystawa z całą pewnością znana i podziwiana przez miłośników sztuki, gościła już w wielu miejscach w Polsce - tym razem zawita do elbląskiego „Światowida".

„Wschody i zachody słońca, magia porannego oraz wieczornego światła to jest coś co kocham najbardziej… „Złota godzina” czy też „niebieska godzina” – to są ulubione chwile fotografa krajobrazowego czy też, jak kto woli – pejzażysty… ”

Michał Sośnicki to rodowity krakowianin, od kilku lat mieszkający pod królową Beskidów – Babią Górą, w Zawoi. Fotografią zajmuje się od 2008. Absolwent kursu Fotografii Artystycznej Zbigniewa Pozarzyckiego, w Śródmiejskim Ośrodku Kultury w Krakowie.

Współpracuje, bądź współpracował, m.in. z: National Geographic Polska, Ricoh Polska, Foto-Technika, Benq, Wydawnictwem Kartograficznym Compass, Magazynem Turystyki Górskiej „npm”, Centrum Górskim Korona Ziemi, Portalem Górskim, Tatrzańskim Parkiem Narodowym.

Fotografie autorstwa Michała były nagradzane w konkursach fotograficznych, m.in.: III miejsce w kategorii Przyroda "Zdjęcie roku powiatu suskiego" - Sucha Beskidzka 2020; II miejsce „Sztuka Natury” na Międzynarodowym Festiwalu Fotografii I Filmu Przyrodniczego – Toruń 2017; I miejsce „Nasze Loreto – ogólnopolski szlak dzwonnic loretańskich 2017”; „National Geographic Polska – Nasze Karpaty 2014” – wyróżnienie; „Najpiękniejsza Góra Świata 6/2014” – fotografia znalazła się wśród 30 finałowych prac; ; „Tatrzańska jesień 2014” – II miejsce oraz prezentowane były na wielu wystawach pokonkursowych ( m.in.: Biennale Fotografii Górskiej w Jeleniej Górze czy Międzynarodowym Konkursie Fotograficznym im. Jana Sunderlanda w Nowym Targu - wyróżnienie). Jest Ambasadorem Premium marki Pentax oraz Benro.

Wystawa „Krajobraz światłem malowany” od 1 września prezentowana jest na I piętrze Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu. Oglądać ją można do 16 października 2022. Wstęp wolny! Zachęcamy do zwiedzania w godzinach pracy CSE „Światowid” w Elblągu.

3 WRZEŚNIA

CENTRUM KULTURALNO-BIBLIOTECZNE WE FROMBORKU – NARODOWE CZYTANIE "BALLADY I ROMANSE"

Serdecznie zapraszamy na kolejną odsłonę Narodowe Czytanie.

Podczas tegorocznego Narodowego Czytania będziemy mieli przyjemność odczytać „Ballady i romanse” Adama Mickiewicza. Wydane w Wilnie w 1822 roku uważane są za jedno z najważniejszych dzieł polskiego romantyzmu, które miało ogromny wpływ na rozwój ballady jako gatunku w literaturze polskiej.

Wydarzenie odbędzie się w sobotę 03.09.2022 o godz. 12.00 na Rynku we Fromborku.

Dodatkowe atrakcje:

- fotoramka

- mobilna biblioteka

DO 8 WRZEŚNIA

IZBA HISTORYCZNA PASŁĘK – WYSTAWA "GRY PLANSZOWE Z CZASÓW PRL"

Do 8 września, w pasłęckiej Izbie Historycznej, czynna jest wystawa pt. "Gry planszowe z czasów PRL".

Wystawa prezentuje fragment prywatnej kolekcji Piotra Adamczyka, dyrektora Biblioteki Publicznej w Pasłęku. Cała kolekcja liczy blisko 200 sztuk gier planszowych i zręcznościowych, a najstarsze z nich pochodzą z okresu dwudziestolecia międzywojennego (znalazły się również w jednej z gablot). Prezentowane są wyroby WOSI "Wspólna Sprawa", Prodryn-u, rozmaitych Spółdzielni Inwalidów (np. im. Powstańców Śląskich czy "Przemysłowa") i mniejszych wytwórni. Na ekspozycji nie mogło zabraknąć "Kosmolotka", "Skoczków", "Lotto", Wzorowego kierowcy", "Fortuny", "Straganu", "Czerwonej planety", "Bitwy morskiej", "Leśnych przygód", "Rajdu Samochodowego" czy "Grzybobrania".

Wystawa prezentowana jest w Izbie Historycznej w pasłęckiej bibliotece w godzinach i dniach otwarcia biblioteki - Pasłęk, plac św. Wojciecha 5. Wstęp wolny.